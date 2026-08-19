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ルヴァンカップ2026-27の試合日程・組み合わせ
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ルヴァンカップ2026-27｜大会日程
2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、2026年9月2日(水)に開幕。1stラウンド経て、8クラブが進出するプライムラウンド、そして決勝（開催日時未定）が開催される。
2026-27シーズンのルヴァンカップの日程は以下の通り。
【1stラウンド】
1回戦
- 9月2日(水)／9月9日(水)
2回戦
- 9月29日(火)
3回戦
- 10月14日(水)
4回戦
- 10月3日(土)-4日(日)／10月28日(水)
【プライムラウンド】
準々決勝
- 第1戦：11月11日(水)
- 第2戦：11月15日(火)
準決勝
- 第1戦：3月24日(水)
- 第2戦：3月28日(日)
決勝
- 未定
ルヴァンカップ2026-27｜テレビ放送/ネット配信予定
■ルヴァンカップが視聴可能なチャンネル一覧
チャンネル 月額料金 視聴可能試合 サッカーLIVEライト(Amazon)
（TVスマホ・タブレット・PC）
2,350円(税込)
※Amazonプライム会費別途
全65試合 スカパー！サッカーセット
（TV・スマホ・タブレット・PC）
2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要
全65試合 フジテレビONE/TWO/NEXT 2,910円(税込み) 1回戦5試合 FOD(Amazon) 1,320円(税込)
【9/2まで！】最初の1カ月・月額100円(税込)
1回戦5試合
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ルヴァンカップ2026-27｜大会方式
■1stラウンド
AFCチャンピオンズリーグ（エリート、2）に出場する6クラブのうち、2025明治安田Jリーグと明治安田J1百年構想リーグの順位合計で上位となった鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸を除く、J1・J2・J3の58クラブが参加する。58クラブを6グループに分け、各試合1試合制のノックアウト方式で実施する。
また、AFCチャンピオンズリーグ出場クラブのうち、順位合計が3～6番目となったFC町田ゼルビア、柏レイソル、ガンバ大阪、京都サンガF.C.は4回戦から登場。3番目と6番目、4番目と5番目のクラブが対戦する。
各グループを勝ち上がった6クラブがプライムラウンドへ進出する。
■プライムラウンド
1stラウンドを勝ち上がった6クラブにAFCチャンピオンズリーグ出場クラブのうち順位合計上位の鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸を加えた計8クラブで実施する。
準々決勝と準決勝はホーム＆アウェイ方式の2試合制で行われ、決勝は中立地での1試合制となる。
プライムラウンドの組み合わせは、1stラウンド終了後の抽選で決定する。
1stラウンド 1回戦｜試合日程・放送/配信予定
試合No. 日時
キックオフ
対戦カード 試合会場 放送・配信 1 2026/9/2(水)
18:30
ヴァンラーレ八戸
vs
栃木シティ
プラスタ 【テレビ】
フジテレビTWO
スカパー！（録）
【ネット】
FOD(Amazon)
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
2 2026/9/9(水)
19:00
松本山雅FC
vs
湘南ベルマーレ
サンアル 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
3 2026/9/2(水)
19:00
ザスパ群馬
vs
アルビレックス新潟
正田スタ 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
4 2026/9/2(水)
19:00
ツエーゲン金沢
vs
FC今治
石川西部 【テレビ】
スカパー！（録）
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
5 2026/9/9(水)
19:00
栃木SC
vs
モンテディオ山形
カンセキ 【テレビ】
フジテレビNEXT
スカパー！（録）
【ネット】
FOD(Amazon)
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
6 2026/9/2(水)
19:00
テゲバジャーロ宮崎
vs
カターレ富山
いちご 【テレビ】
スカパー！（録）
【ネット】
FOD(Amazon)
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
7 2026/9/2(水)
19:00
FC琉球
vs
横浜FC
沖縄県陸 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
8 2026/9/2(水)
19:00
FC岐阜
vs
徳島ヴォルティス
ヒマスタ 【テレビ】
スカパー！（録）
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
9 2026/9/2(水)
19:00
鹿児島ユナイテッドFC
vs
北海道コンサドーレ札幌
白波スタ 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
10 2026/9/2(水)
19:00
ギラヴァンツ北九州
vs
いわきFC
ミクスタ 【テレビ】
スカパー！（録）
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
11 2026/9/2(水)
19:00
ロアッソ熊本
vs
大分トリニータ
えがおS 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
12 2026/9/9(水)
19:00
カマタマーレ讃岐
vs
ジェフユナイテッド千葉
メグスタ 【テレビ】
フジテレビONE
スカパー！（録）
【ネット】
FOD(Amazon)
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
13 2026/9/2(水)
18:30
SC相模原
vs
ジュビロ磐田
ギオンス 【テレビ】
フジテレビNEXT
スカパー！（録）
【ネット】
FOD(Amazon)
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
14 2026/9/2(水)
19:00
FC大阪
vs
ヴァンフォーレ甲府
たけびし 【テレビ】
スカパー！（録）
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
15 2026/9/2(水)
19:00
奈良クラブ
vs
サガン鳥栖
ロートF 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
16 2026/9/9(水)
18:30
レイラック滋賀FC
vs
東京ヴェルディ
ハトスタ 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
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サッカーLIVEライト(Amazon)
17 2026/9/2(水)
19:00
レノファ山口FC
vs
藤枝MYFC
みらスタ 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
18 2026/9/9(水)
19:00
高知ユナイテッドSC
vs
V・ファーレン長崎
ギケンス 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
19 2026/9/2(水)
19:00
ガイナーレ鳥取
vs
RB大宮アルディージャ
Axis 【テレビ】
スカパー！（録）
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
20 2026/9/2(水)
19:00
愛媛FC
vs
ブラウブリッツ秋田
ニンスタ 【テレビ】
スカパー！（録）
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
21 2026/9/9(水)
19:00
AC長野パルセイロ
vs
水戸ホーリーホック
長野U 【テレビ】
フジテレビTWO
スカパー！
【ネット】
FOD(Amazon)
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
22 2026/9/9(水)
19:00
福島ユナイテッドFC
vs
ベガルタ仙台
とうスタ 【テレビ】
スカパー！
【ネット】
スカパー！動画ストア
サッカーLIVEライト(Amazon)
1stラウンド 2回戦｜試合日程・放送/配信予定
試合No. 日時
キックオフ
対戦カード 試合会場 放送・配信 23 2026/9/29(火)
未定
サンフレッチェ広島
vs
試合No.1の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
24 2026/9/29(火)
未定
試合No.2の勝者
vs
試合No.3の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
25 2026/9/29(火)
未定
清水エスパルス
vs
試合No.4の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
26 2026/9/29(火)
未定
横浜F・マリノス
vs
試合No.5の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
27 2026/9/29(火)
未定
浦和レッズ
vs
試合No.6の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
28 2026/9/29(火)
未定
試合No.7の勝者
vs
試合No.8の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
29 2026/9/29(火)
未定
ファジアーノ岡山
vs
試合No.9の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
30 2026/9/29(火)
未定
名古屋グランパス
vs
試合No.10の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
31 2026/9/29(火)
未定
川崎フロンターレ
vs
試合No.11の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
32 2026/9/29(火)
未定
試合No.12の勝者
vs
試合No.13の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
33 2026/9/29(火)
未定
アビスパ福岡
vs
試合No.14の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
34 2026/9/29(火)
未定
試合No.15の勝者
vs
試合No.16の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
35 2026/9/29(火)
未定
セレッソ大阪
vs
試合No.17の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
36 2026/9/29(火)
未定
試合No.18の勝者
vs
試合No.19の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
37 2026/9/29(火)
未定
FC東京
vs
試合No.20の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
38 2026/9/29(火)
未定
試合No.21の勝者
vs
試合No.22の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
1stラウンド 3回戦｜試合日程・放送/配信予定
試合No. 日時
キックオフ
対戦カード 試合会場 放送・配信 39 2026/10/14(水)
未定
試合No.23の勝者
vs
試合No.24の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
40 2026/10/14(水)
未定
試合No.25の勝者
vs
試合No.26の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
41 2026/10/14(水)
未定
試合No.27の勝者
vs
試合No.28の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
42 2026/10/14(水)
未定
試合No.29の勝者
vs
試合No.30の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
43 2026/10/14(水)
未定
試合No.31の勝者
vs
試合No.32の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
44 2026/10/14(水)
未定
試合No.33の勝者
vs
試合No.34の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
45 2026/10/14(水)
未定
試合No.35の勝者
vs
試合No.36の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
46 2026/10/14(水)
未定
試合No.37の勝者
vs
試合No.38の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
1stラウンド 4回戦｜試合日程・放送/配信予定
試合No. 日時
キックオフ
対戦カード 試合会場 放送・配信 47 2026/10/28(水)
未定
試合No.39の勝者
vs
試合No.40の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
48 2026/10/28(水)
未定
試合No.41の勝者
vs
試合No.42の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
49 2026/10/28(水)
未定
試合No.43の勝者
vs
試合No.44の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
50 2026/10/28(水)
未定
試合No.45の勝者
vs
試合No.46の勝者
未定 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
51 2026/10/3(土)or2026/10/4(日)
未定
町田 ゼルビアFC
vs
京都サンガF.C.
Gスタ 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
52 2026/10/3(土)or2026/10/4(日)
未定
柏レイソル
vs
ガンバ大阪
三協F柏 【テレビ】
未定
【ネット】
未定
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