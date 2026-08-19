ルヴァンカップ2026-27の試合日程・組み合わせ

■1stラウンド

AFCチャンピオンズリーグ（エリート、2）に出場する6クラブのうち、2025明治安田Jリーグと明治安田J1百年構想リーグの順位合計で上位となった鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸を除く、J1・J2・J3の58クラブが参加する。58クラブを6グループに分け、各試合1試合制のノックアウト方式で実施する。

また、AFCチャンピオンズリーグ出場クラブのうち、順位合計が3～6番目となったFC町田ゼルビア、柏レイソル、ガンバ大阪、京都サンガF.C.は4回戦から登場。3番目と6番目、4番目と5番目のクラブが対戦する。

各グループを勝ち上がった6クラブがプライムラウンドへ進出する。

■プライムラウンド

1stラウンドを勝ち上がった6クラブにAFCチャンピオンズリーグ出場クラブのうち順位合計上位の鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸を加えた計8クラブで実施する。

準々決勝と準決勝はホーム＆アウェイ方式の2試合制で行われ、決勝は中立地での1試合制となる。

プライムラウンドの組み合わせは、1stラウンド終了後の抽選で決定する。