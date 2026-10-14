【10月14日】ルヴァンカップ3回戦の試合日程・対戦カード・放送予定

Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンド3回戦が10月14日(水)に開催される。
本記事では、ルヴァンカップ1stラウンド3回戦の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンド3回戦が10月14日(水)に開催される。
本記事では、ルヴァンカップ1stラウンド3回戦の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
試合日時：10月14日（水）
キックオフ：18:30
試合会場：ニッパツ三ツ沢球技場
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：10月14日（水）
キックオフ：19:00
試合会場：ケーズデンキスタジアム水戸
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：10月14日（水）
キックオフ：19:00
試合会場：日産スタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビONE、スカパー！【ネット】FOD(Amazon)、スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
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試合日時：10月14日（水）
キックオフ：19:00
試合会場：岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT、スカパー！(録画)【ネット】FOD(Amazon)、スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：10月14日（水）
キックオフ：19:00
試合会場：ヤマハスタジアム（磐田）
放送/配信：【テレビ】フジテレビTWO、スカパー！(録画)【ネット】FOD(Amazon)、スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：10月14日（水）
キックオフ：19:00
試合会場：駅前不動産スタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：10月14日（水）
キックオフ：19:00
試合会場：サンプロ アルウィン
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：10月14日（水）
キックオフ：19:00
試合会場：Axisバードスタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている（一部試合は録画放送）。
チャンネル
月額料金
視聴可能試合
サッカーLIVEライト(Amazon)
2,350円(税込)
準決勝までの全試合
スカパー！サッカーセット
2,480円(税込)
準決勝までの全試合
2,910円(税込み)
注目試合
1,320円(税込)
注目試合
前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。
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