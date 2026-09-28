あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
levain cup ballGetty Images
Yuta Tokuma

【9月29日】ルヴァンカップ2回戦の試合日程・対戦カード・放送予定

ヤマザキビスケット ルヴァンカップ
栃木シティ 対 サンフレッチェ広島
藤枝MYFC 対 セレッソ大阪
モンテディオ山形 対 横浜F・マリノス
松本山雅FC 対 アルビレックス新潟
ロアッソ熊本 対 川崎フロンターレ
ツエーゲン金沢 対 清水エスパルス
北海道コンサドーレ札幌 対 ファジアーノ岡山
サガン鳥栖 対 東京ヴェルディ
FC大阪 対 アビスパ福岡
福島ユナイテッドFC 対 水戸ホーリーホック
愛媛FC 対 FC東京
カターレ富山 対 浦和レッズ
ギラヴァンツ北九州 対 名古屋グランパス
ジュビロ磐田 対 ジェフユナイテッド千葉
ガイナーレ鳥取 対 V・ファーレン長崎
FC岐阜 対 横浜FC
浦和レッズ
ガンバ大阪
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
名古屋グランパス
清水エスパルス
サンフレッチェ広島
京都サンガF.C.
柏レイソル
サガン鳥栖
北海道コンサドーレ札幌
FC東京
ジュビロ磐田
湘南ベルマーレ
アビスパ福岡
川崎フロンターレ
ヴィッセル神戸
横浜FC
アルビレックス新潟
東京ヴェルディ
FC町田ゼルビア
J1リーグ
横浜F・マリノス
V・ファーレン長崎
愛媛FC
J2リーグ
ベガルタ仙台
大分トリニータ
レノファ山口FC
ヴァンフォーレ甲府
水戸ホーリーホック
栃木SC
徳島ヴォルティス
ブラウブリッツ秋田
藤枝MYFC
モンテディオ山形
ジェフユナイテッド千葉
いわきFC
ザスパ群馬
鹿児島ユナイテッドFC
ファジアーノ岡山
ロアッソ熊本
松本山雅FC
J3リーグ
FC今治
テゲバジャーロ宮崎
ヴァンラーレ八戸
FC大阪
FC琉球
FC岐阜
AC長野パルセイロ
カマタマーレ讃岐
福島ユナイテッドFC
ツエーゲン金沢
奈良クラブ
SC相模原
ガイナーレ鳥取
ギラヴァンツ北九州
RB大宮アルディージャ
カターレ富山
栃木シティ
高知ユナイテッドSC
レイラック滋賀FC

【Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ】2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンド2回戦の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。

今季もルヴァン杯配信！
soccer live lite

サッカーLIVEライト

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で準決勝まで全試合配信！

Amazon Pime Video経由ですぐに加入＆視聴が可能

すぐに視聴可能
FODでルヴァンが視聴可能！
fod premium

FOD

「FODチャンネル」でルヴァンカップ注目試合を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

ルヴァンカップを配信
今季もルヴァン杯配信！
soccer live lite

サッカーLIVEライト

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で準決勝まで全試合配信！

Amazon Pime Video経由ですぐに加入＆視聴が可能

すぐに視聴可能
FODでルヴァンが視聴可能！
fod premium

FOD

「FODチャンネル」でルヴァンカップ注目試合を配信！

Amazon Prime Videoチャンネル経由でも登録可能

ルヴァンカップを配信

Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンド2回戦が9月29日(火)に開催される。

ルヴァンカップは「サッカーLIVEライト」で配信！今すぐ視聴

本記事では、ルヴァンカップ1stラウンド2回戦の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。