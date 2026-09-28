【9月29日】ルヴァンカップ2回戦の試合日程・対戦カード・放送予定

Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンド2回戦が9月29日(火)に開催される。
本記事では、ルヴァンカップ1stラウンド2回戦の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
Jリーグに所属する全60クラブが出場するJリーグカップ、Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンド2回戦が9月29日(火)に開催される。
本記事では、ルヴァンカップ1stラウンド2回戦の対戦カード、試合日程、放送・配信予定を紹介する。
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：大和ハウス プレミストドーム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：NDソフトスタジアム山形
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：CITY FOOTBALL STATION
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
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試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：富山県総合運動公園陸上競技場
放送/配信：【テレビ】フジテレビONE、スカパー！(録画)【ネット】FOD(Amazon)、スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：ヤマハスタジアム（磐田）
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：藤枝総合運動公園サッカー場
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT、スカパー！(録画)【ネット】FOD(Amazon)、スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：駅前不動産スタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：とうほう・みんなのスタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：サンプロ アルウィン
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：金沢ゴーゴーカレースタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：岐阜メモリアルセンターヒマラヤスタジアム岐阜
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：維新みらいふスタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：Axisバードスタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：ニンジニアスタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！(録画)【ネット】FOD(Amazon)、スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：ミクニワールドスタジアム北九州
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
試合日時：9月29日（火）
キックオフ：19:00
試合会場：えがお健康スタジアム
放送/配信：【テレビ】フジテレビNEXT(録画)、スカパー！【ネット】スカパー！動画ストア、サッカーLIVEライト(Amazon)
Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは『フジテレビ』、『スカパー！』で生中継、ライブ配信が予定されている（一部試合は録画放送）。
チャンネル
月額料金
視聴可能試合
サッカーLIVEライト(Amazon)
2,350円(税込)
準決勝までの全試合
スカパー！サッカーセット
2,480円(税込)
準決勝までの全試合
2,910円(税込み)
注目試合
1,320円(税込)
注目試合
前述の通り、2026-27シーズンのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップは、Amazon Prime Videoチャンネル「サッカーLIVEライト」や「FODチャンネル」でも視聴可能だ。
「サッカーLIVEライト」はAmazonプライムビデオチャンネルからすぐに加入できる。
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