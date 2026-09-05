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Yuta Tokuma

バレンシアvsバルセロナの予想スタメン・見どころ・注目選手｜2026-27ラ・リーガ第4節

ラ・リーガ
バレンシア 対 バルセロナ
バレンシア
バルセロナ
佐藤龍之介

【ラ・リーガ】2026ｰ27シーズンのラ・リーガ第4節、バレンシアとバルセロナによる一戦の予想スタメンや見どころを紹介。

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    バレンシアvsバルセロナ｜見どころ

    キックオフ：2026年9月6日(日)23:15
    放送・配信：DAZNU-NEXT

    2026-27シーズンのラ・リーガ第4戦で佐藤龍之介擁するバレンシアが本拠地に王者バルセロナを迎える注目の一戦だ。

    昨季久しぶりのトップハーフ入りを果たしたバレンシアだが、今季は開幕3試合未勝利。開幕節でセルタに引き分け、続くベティスには0-1、昇格組デポルティーボにも1-3で敗れ、ここまで1分2敗と苦しいスタートとなっている。バルセロナとの大一番を前にサディクが負傷離脱を余儀なくされ、攻撃陣にも不安を抱える。コルベランへの厳しい目が向けられる中、今季初勝利を目指してホームで王者相手に流れを変えたいところだ。

    対するバルセロナは、今季も好スタートを切った。開幕戦のエルチェ戦を5-0、第2節のアスレティック・ビルバオ戦を2-0で制し、前節にはラージョ・バジェカーノ相手に今季初失点を喫したものの、5-2で下して、開幕3連勝。中でも、3試合で12得点と、ハフィーニャやヤマルを擁する攻撃陣が絶好調だ。フリックの下でチームが開幕3試合未勝利と苦しむバレンシアを相手に敵地で開幕4連勝を飾れるかに注目だ。

    この試合で特に注目したいのは、バレンシア守備陣が、好調なバルセロナ攻撃陣をどこまで抑えられるかだ。バルセロナは開幕3試合で12得点を挙げており、前節のラージョ・バジェカーノ戦でも5ゴールを記録。バレンシアとしてはホームの後押しを受けながら粘り強く守り、バルセロナの攻撃を封じることが勝機を見出す上で重要だ。開幕3試合未勝利のバレンシアが王者相手に意地を見せるのか、それともバルセロナが好調な攻撃陣とともに開幕4連勝を飾るのか。

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    バレンシア｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    ディミトゥリエフスキ

    ■DF
    リオハ、マルティネス、タレガ、ディアカビ、バスケス

    ■MF
    佐藤、ウグリニッチ、ペペル、ゲラ

    ■FW
    ダンジュマ

    ■監督
    コルベラン

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：フルキエ
    負傷選手情報：デ・ハイス、コペテ、カノス、サディク、ロペス

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    バルセロナ｜予想スタメン・出場停止情報

    ■GK
    ガルシア

    ■DF
    クンデ、クバルシ、クリステンセン、エスパルト

    ■MF
    ベルナル、ペドリ、ヤマル、オルモ、ゴードン

    ■FW
    ハフィーニャ

    ■監督
    フリック

    出場停止選手：なし
    出場が不透明な選手：なし
    負傷選手情報：デ・ヨング、ガビ、バルドグジ

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    バレンシアvsバルセロナ｜注目選手

    ■バレンシア｜佐藤龍之介

    バレンシアの注目は佐藤だ。今夏FC東京から加入した19歳の日本代表MFは、スピードと技術に加え、狭いスペースでも相手をかわして攻撃を前進させられるのが持ち味。今季からラ・リーガの名門バレンシアに加入し、開幕からリーグ戦3試合すべてに先発するなど、早くも重要な戦力となっている。

    バルセロナ戦では相手にボールを握られる展開も予想されるだけに、奪った後の素早いトランジションで佐藤がどれだけ違いを作れるかがポイントになる。持ち前のスピードと技術を生かしてカウンターの起点となり、開幕3試合でわずか1得点にとどまる攻撃陣に勢いをもたらせたいところだ。

    ■バルセロナ｜ラミン・ヤマル

    対するバルセロナの注目はヤマルだ。アカデミーからトップチームへ駆け上がったスペイン代表FWは、右サイドからの鋭いドリブルと左足のシュートを武器に、若くしてバルセロナ攻撃陣の中心として活躍。昨季も国内外で存在感を示し、スペイン代表のワールドカップ優勝を経て、今季も王者の攻撃を牽引している。

    バレンシア戦でも右サイドから仕掛け、前節に昇格組相手に綻びを見せた相手守備陣をどこまで崩せるかがポイントだ。前節に2得点、公式戦通算50得点を記録した好調なウィンガーがこの試合でも期待通りの活躍を見せて、チームを開幕4連勝へ導けるか。

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  • バレンシアvsバルセロナ｜放送・配信予定

    佐藤龍之介の出場が期待されるバレンシアvsバルセロナは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』で全380試合がライブ配信される予定だ。地上波テレビやBS、CSでの定期的な放送予定はなく、インターネット配信が主な視聴方法となる。

    U-NEXTでは「サッカーパック」でラ・リーガ1部を視聴可能。プレミアリーグやコパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャなども配信されるため、スペインサッカーや欧州サッカーを幅広く楽しみたい人にとって有力な選択肢となる。

    DAZNでは、ラ・リーガ1部に加えてラ・リーガ2部も配信予定。Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など、サッカー以外のスポーツもまとめて視聴したい場合はDAZNも候補となる。料金や視聴したい大会を比較し、自分に合ったサービスを選びたい。

    サービス

    配信内容

    月額料金

    特徴

    DAZN

    ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定

    月額4,200円(税込)
    ※DAZN Standard月間プラン

    Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能

    U-NEXTサッカーパック

    ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定

    月額2,600円(税込)
    ※Webサイト申し込みの場合

    プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能

    DMM×DAZNホーダイ

    DAZN配信コンテンツを視聴可能

    月額3,480円(税込)

    DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる

    ラ・リーガ2026-27のおすすめ視聴方法

    『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。

    【DMM×DAZNホーダイ】単月視聴におすすめ！DAZN月額最安値・ポイント還元でお得

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    DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

    「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

    通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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    シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

    年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。

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    U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

    1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
    2. 「サッカーパックを始める」をタップ
    3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
    4. 必要情報を入力して登録完了！

    ※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。 ※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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    ※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。