バレンシアvsバルセロナの予想スタメン・見どころ・注目選手｜2026-27ラ・リーガ第4節

キックオフ：2026年9月6日(日)23:15

放送・配信：DAZN、U-NEXT

2026-27シーズンのラ・リーガ第4戦で佐藤龍之介擁するバレンシアが本拠地に王者バルセロナを迎える注目の一戦だ。

昨季久しぶりのトップハーフ入りを果たしたバレンシアだが、今季は開幕3試合未勝利。開幕節でセルタに引き分け、続くベティスには0-1、昇格組デポルティーボにも1-3で敗れ、ここまで1分2敗と苦しいスタートとなっている。バルセロナとの大一番を前にサディクが負傷離脱を余儀なくされ、攻撃陣にも不安を抱える。コルベランへの厳しい目が向けられる中、今季初勝利を目指してホームで王者相手に流れを変えたいところだ。

対するバルセロナは、今季も好スタートを切った。開幕戦のエルチェ戦を5-0、第2節のアスレティック・ビルバオ戦を2-0で制し、前節にはラージョ・バジェカーノ相手に今季初失点を喫したものの、5-2で下して、開幕3連勝。中でも、3試合で12得点と、ハフィーニャやヤマルを擁する攻撃陣が絶好調だ。フリックの下でチームが開幕3試合未勝利と苦しむバレンシアを相手に敵地で開幕4連勝を飾れるかに注目だ。

この試合で特に注目したいのは、バレンシア守備陣が、好調なバルセロナ攻撃陣をどこまで抑えられるかだ。バルセロナは開幕3試合で12得点を挙げており、前節のラージョ・バジェカーノ戦でも5ゴールを記録。バレンシアとしてはホームの後押しを受けながら粘り強く守り、バルセロナの攻撃を封じることが勝機を見出す上で重要だ。開幕3試合未勝利のバレンシアが王者相手に意地を見せるのか、それともバルセロナが好調な攻撃陣とともに開幕4連勝を飾るのか。