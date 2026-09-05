バレンシアvsバルセロナの予想スタメン・見どころ・注目選手｜2026-27ラ・リーガ第4節

佐藤龍之介の出場が期待されるバレンシアvsバルセロナは、日本国内では『DAZN』と『U-NEXT』で全380試合がライブ配信される予定だ。地上波テレビやBS、CSでの定期的な放送予定はなく、インターネット配信が主な視聴方法となる。
U-NEXTでは「サッカーパック」でラ・リーガ1部を視聴可能。プレミアリーグやコパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャなども配信されるため、スペインサッカーや欧州サッカーを幅広く楽しみたい人にとって有力な選択肢となる。
DAZNでは、ラ・リーガ1部に加えてラ・リーガ2部も配信予定。Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など、サッカー以外のスポーツもまとめて視聴したい場合はDAZNも候補となる。料金や視聴したい大会を比較し、自分に合ったサービスを選びたい。
サービス
配信内容
月額料金
特徴
DAZN
ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定
月額4,200円(税込)
※DAZN Standard月間プラン
Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能
U-NEXTサッカーパック
ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定
月額2,600円(税込)
※Webサイト申し込みの場合
プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能
DMM×DAZNホーダイ
DAZN配信コンテンツを視聴可能
月額3,480円(税込)
DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる
ラ・リーガ2026-27のおすすめ視聴方法
『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。
【DMM×DAZNホーダイ】単月視聴におすすめ！DAZN月額最安値・ポイント還元でお得DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！DAZN
シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？U-NEXT
「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。 ※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。