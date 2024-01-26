ラ・リーガ｜試合日程・対戦カード・キックオフ時間｜2023-24シーズンGOALGetty/GOALラ・リーガReal MadridAthletic BilbaoMallorcaBarcelonaRayo VallecanoReal BetisCelta VigoCadizReal SociedadOsasunaSevillaAlmeriaGetafeAtletico MadridVillarrealValenciaGironaDeportivo AlavesGranadaLas Palmas【欧州・海外サッカー 日程情報】2023-2024シーズンのラ・リーガ（スペイン）試合日程、対戦カード、キックオフ時間まとめ。31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験年間プランがお得DAZN視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：なしラ・リーガ配信：1部全試合・2部注目試合年間プラン年間プラン(月々払い)3,000円～31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験年間プランがお得DAZN視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：なしラ・リーガ配信：1部全試合・2部注目試合年間プラン年間プラン(月々払い)3,000円～31日間無料体験ありU-NEXT視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：31日間ラ・リーガ配信：1部全試合月額2,189円(税込)31日間0円体験年間プランがお得DAZN視聴デバイス：TV、スマホ、タブレット、PC無料トライアル：なしラ・リーガ配信：1部全試合・2部注目試合年間プラン年間プラン(月々払い)3,000円～