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今夏の海外日本人選手の決定した移籍は？

日本
前田大然
守田英正
後藤啓介
山本理仁

2026年夏に海外移籍が決まった欧州日本人選手たちを一挙に紹介。

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今夏のワールドカップが終了し、欧州で注目を集める日本人選手たちがいる。

ワールドカップ前、そしてワールドカップ後に移籍した選手まで、2026年夏に移籍が決まった海外日本人選手たちを一挙に紹介。

  • daizen-maeda(C)Getty Images

    前田大然

    前所属：セルティック

    移籍先：イプスウィッチ・タウン

    年齢：28

    • 広告
  • keisuke-goto(C)Getty Images

    後藤啓介

    前所属：アンデルレヒト

    移籍先：フライブルク

    年齢：21

  • hidemasa-morita(C)Getty Images

    守田英正

    前所属：スポルティングCP

    移籍先：ハル・シティ

    年齢：31

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  • rihito yamamoto(C)Getty Images

    山本理仁

    前所属：シント＝トロイデン

    移籍先：フライブルク

    年齢：24

  • araki(C)Getty Images

    荒木遼太郎

    前所属：鹿島アントラーズ

    移籍先：シント＝トロイデン

    年齢：24

  • ishiwatari(C)STVV

    石渡ネルソン

    前所属：セレッソ大阪

    移籍先：シント＝トロイデン

    年齢：21

  • ogiwara(C)Getty Images

    荻原拓也

    前所属：浦和レッズ

    移籍先：ルーヴェン

    年齢：26

  • yamada-shin(C)Getty Images

    山田新

    前所属：セルティック

    移籍先：ルーヴェン

    年齢：26

  • ryunosuke-sato(C)Getty Images

    佐藤龍之介

    前所属：FC東京

    移籍先：バレンシア

    年齢：19

  • zento-uno(C)Getty Images

    宇野禅斗

    前所属：清水エスパルス

    移籍先：ボルシアMG

    年齢：22

  • sota-nakamura(C)Getty Images

    中村草太

    前所属：サンフレッチェ広島

    移籍先：ル・アーヴル

    年齢：23

  • kaito-mizuta(C)Getty Images

    水多海斗

    前所属：ロートヴァイス・エッセン

    移籍先：ル・アーヴル

    年齢：26

  • satoshi tanaka(C)Getty Images

    田中聡

    前所属：フォルトゥナ・デュッセルドルフ

    移籍先：シャルケ

    年齢：23