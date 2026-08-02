今夏の海外日本人選手の決定した移籍は？

今夏のワールドカップが終了し、欧州で注目を集める日本人選手たちがいる。
ワールドカップ前、そしてワールドカップ後に移籍した選手まで、2026年夏に移籍が決まった海外日本人選手たちを一挙に紹介。
今夏のワールドカップが終了し、欧州で注目を集める日本人選手たちがいる。
ワールドカップ前、そしてワールドカップ後に移籍した選手まで、2026年夏に移籍が決まった海外日本人選手たちを一挙に紹介。
前所属：セルティック
移籍先：イプスウィッチ・タウン
年齢：28
前所属：アンデルレヒト
移籍先：フライブルク
年齢：21
前所属：スポルティングCP
移籍先：ハル・シティ
年齢：31
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前所属：シント＝トロイデン
移籍先：フライブルク
年齢：24
前所属：鹿島アントラーズ
移籍先：シント＝トロイデン
年齢：24
前所属：セレッソ大阪
移籍先：シント＝トロイデン
年齢：21
前所属：浦和レッズ
移籍先：ルーヴェン
年齢：26
前所属：セルティック
移籍先：ルーヴェン
年齢：26
前所属：FC東京
移籍先：バレンシア
年齢：19
前所属：清水エスパルス
移籍先：ボルシアMG
年齢：22
前所属：サンフレッチェ広島
移籍先：ル・アーヴル
年齢：23
前所属：ロートヴァイス・エッセン
移籍先：ル・アーヴル
年齢：26
前所属：フォルトゥナ・デュッセルドルフ
移籍先：シャルケ
年齢：23