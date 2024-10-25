このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20241025-women-japan-nadeshiko-hasegawa-endo(C)Taka Nishina
GOAL

【フォトギャラリー】10月25日 日本女子代表(なでしこジャパン)韓国戦前日トレーニング｜国際親善試合

親善試合日本女子サッカー日本 対 韓国韓国

【写真特集】10月26日に韓国女子代表との親善試合に臨むなでしこジャパンのトレーニング、試合前日の様子を写真でお届け。

DAZN月額プラン最安値！

DMM×DAZNホーダイ

「DMM×DAZNホーダイ」はDAZN月額プラン最安値！

DMMプレミアムも付いて月々1,270円お得＆最大1,650ポイント付与

いつでも解約が可能！

DAZN StandardとDMMプレミアムがセット

月額3,480円(税込)

お得に登録

10月25日(金)の練習は、試合会場となる東京・国立競技場で行われ、冒頭15分が報道陣に公開された。韓国女子代表との試合を翌日に控えたなでしこジャパンの様子を写真でお届けする。（撮影：Taka Nishina）

▶女子サッカー最新ニュース・コラム
▶【写真名鑑】なでしこジャパン最新メンバー
▶10月22日の練習フォトギャラリー
▶10月23日の練習フォトギャラリー