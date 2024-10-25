【フォトギャラリー】10月25日 日本女子代表(なでしこジャパン)韓国戦前日トレーニング｜国際親善試合

10月25日(金)の練習は、試合会場となる東京・国立競技場で行われ、冒頭15分が報道陣に公開された。韓国女子代表との試合を翌日に控えたなでしこジャパンの様子を写真でお届けする。（撮影：Taka Nishina）
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10月25日(金)の練習は、試合会場となる東京・国立競技場で行われ、冒頭15分が報道陣に公開された。韓国女子代表との試合を翌日に控えたなでしこジャパンの様子を写真でお届けする。（撮影：Taka Nishina）
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