10月23日(水)の練習にはメンバー全員が揃った。前日と変わって強度が高く、かつ戦術的な練習メニューを1時間半程度こなすトレーニングとなった。本ページでは23日の練習の様子を写真でお届けする。（撮影：Taka Nishina）
(C)Taka Nishina
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