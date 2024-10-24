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【フォトギャラリー】10月23日 日本女子代表(なでしこジャパン)韓国戦前トレーニング｜国際親善試合

日本女子サッカー親善試合日本 対 韓国

【写真特集】10月26日に韓国女子代表との親善試合に臨むなでしこジャパンのトレーニング、23日の様子を写真でお届け。

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10月23日(水)の練習にはメンバー全員が揃った。前日と変わって強度が高く、かつ戦術的な練習メニューを1時間半程度こなすトレーニングとなった。本ページでは23日の練習の様子を写真でお届けする。（撮影：Taka Nishina）

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