※2026年8月7日時点｜オッズはスポーツくじ『WINNER』を参照
※昨季順位は2025シーズン(通常シーズン)
2026-27シーズンのJ2優勝予想ランキング｜オッズで見る昇格有力チームは？
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※2026年8月7日時点｜オッズはスポーツくじ『WINNER』を参照
- (C)Getty images
20位：ヴァンラーレ八戸
- 優勝オッズ：58.8
- 昨季順位：J3 2位（21勝9分8敗、勝ち点72）
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19位：ブラウブリッツ秋田
- 優勝オッズ：53.7
- 昨季順位：14位（11勝10分17敗、勝ち点43）
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18位：藤枝MYFC
- 優勝オッズ：36.9
- 昨季順位：15位（9勝12分17敗、勝ち点39）
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17位：いわきFC
- 優勝オッズ：30.9
- 昨季順位：9位（15勝11分12敗、勝ち点56）
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16位：ヴァンフォーレ甲府
- 優勝オッズ：26.2
- 昨季順位：13位（11勝11分16敗、勝ち点44）
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15位：大分トリニータ
- 優勝オッズ：25.3
- 昨季順位：16位（8勝14分16敗、勝ち点38）
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14位：栃木シティ
- 優勝オッズ：19.3
- 昨季順位：J3 1位（23勝8分7敗、勝ち点77）
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13位：モンテディオ山形
- 優勝オッズ：16.1
- 昨季順位：10位（15勝8分15敗、勝ち点53）
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12位：カターレ富山
- 優勝オッズ：15.7
- 昨季順位：17位（9勝10分19敗、勝ち点37）
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11位：テゲバジャーロ宮崎
- 優勝オッズ：14.2
- 昨季順位：J3 4位（19勝10分9敗、勝ち点67）
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10位：横浜FC
- 優勝オッズ：13.7
- 昨季順位：J1 18位（9勝8分21敗、勝ち点35）
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9位：湘南ベルマーレ
- 優勝オッズ：10.3
- 昨季順位：J1 19位（8勝8分22敗、勝ち点32）
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8位：アルビレックス新潟
- 優勝オッズ：9.5
- 昨季順位：J1 20位（4勝1分22敗、勝ち点24）
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7位：サガン鳥栖
- 優勝オッズ：9.4
- 昨季順位：8位（16勝10分12敗、勝ち点58）
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6位：FC今治
- 優勝オッズ：9.4
- 昨季順位：11位（13勝14分11敗、勝ち点53）
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5位：徳島ヴォルティス
- 優勝オッズ：8.0
- 昨季順位：4位（18勝11分9敗、勝ち点65）
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4位：北海道コンサドーレ札幌
- 優勝オッズ：6.9
- 昨季順位：12位（16勝5分17敗、勝ち点53）
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3位：RB大宮アルディージャ
- 優勝オッズ：4.0
- 昨季順位：6位（18勝9分11敗、勝ち点63）
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2位：ジュビロ磐田
- 優勝オッズ：3.6
- 昨季順位：5位（19勝7分12敗、勝ち点64）
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1位：ベガルタ仙台
- 優勝オッズ：3.2
- 昨季順位：7位（16勝14分8敗、勝ち点62）
2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！
2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ1・J2・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！
シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
- © JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.
Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？
「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。
総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。
さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。
今なら開幕特典あり！登録方法は？
© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.
「Jリーグファンタジーカード」は、2026年7月30日(木)～9月6日(日)23時59分の期間に限定キャンペーンを実施。期間中は新規登録特典として選手カード30枚がプレゼントされるほか、お気に入りクラブ選手カードも10枚追加で付与。チュートリアル突破で受け取ることができる。さらに、条件を満たしたキャンペーン参加者のうち抽選で1名に「オールスターリアルカード60枚」や「JリーグオールスターDAZNカップ決勝戦の試合球」がプレゼントされるなどの豪華キャンペーンも行われている。
「Jリーグファンタジーカード」へは、JリーグIDやJFA ID、dアカウント、楽天ID、LINE、Facebookなど複数の方法で手軽にログイン可能。興味のある方は、まずは公式サイトから詳細をチェックしてみよう。
- J.League Fantasy Card 公式サイトへアクセス
- 「JリーグIDではじめる」または「ログイン」を選択
- 各種情報(ユーザー名・お気に入りクラブ)登録後すぐにサービス利用開始！
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