あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
mito(C)Getty Images
Tsutomu Maeda

2026-27シーズンのJ2優勝予想ランキング｜オッズで見る昇格有力チームは？

J2 リーグ
アルビレックス新潟
ブラウブリッツ秋田
FC今治
藤枝MYFC
北海道コンサドーレ札幌
いわきFC
ジュビロ磐田
カターレ富山
モンテディオ山形
大分トリニータ
RB大宮アルディージャ
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ
テゲバジャーロ宮崎
栃木シティ
徳島ヴォルティス
ベガルタ仙台
ヴァンラーレ八戸
ヴァンフォーレ甲府
横浜FC

明治安田J2リーグ2026-27の優勝予想ランキングを紹介。スポーツくじ『WINNER』の最新オッズから見るJ1昇格候補はどのクラブ？

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額がお得
J公式デジタルトレカで開幕特典！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」期間限定プレゼントは9月6日(日)まで！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

限定特典あり
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
DAZN jleague

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額がお得
J公式デジタルトレカで開幕特典！
J.League Fantasy Card kv

J.League Fantasy Card

「Jリーグファンタジーカード」期間限定プレゼントは9月6日(日)まで！

推し選手集めや試合連動サービスでJリーグ観戦がさらに楽しい

まずは公式サイトから無料で遊ぼう！

限定特典あり
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
DAZN jleague

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
new dmm dazn hodai 16-9 kv

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額がお得

DAZN月額プランがお得なDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

※2026年8月7日時点｜オッズはスポーツくじ『WINNER』を参照
※昨季順位は2025シーズン(通常シーズン)