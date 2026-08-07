※2026年8月7日時点｜オッズはスポーツくじ『WINNER』を参照
※昨季順位は2025シーズン(通常シーズン)
2026-27シーズンのJ1優勝予想ランキング｜オッズ順位でトップに立ったのは？
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※2026年8月7日時点｜オッズはスポーツくじ『WINNER』を参照
- (C)Getty Images
20位：水戸ホーリーホック
- 優勝オッズ：75.5
- 昨季順位：J2 1位（20勝10分8敗、勝ち点70）
- (C)Getty Images
19位：V・ファーレン長崎
- 優勝オッズ：56.5
- 昨季順位：J2 2位（19勝13分6敗、勝ち点70）
- (C)Getty Images
18位：ファジアーノ岡山
- 優勝オッズ：54.6
- 昨季順位：13位（12勝9分17敗、勝ち点45）
- (C)Getty Images
17位：ジェフユナイテッド千葉
- 優勝オッズ：48.5
- 昨季順位：J2 3位（20勝9分9敗、勝ち点69）
- (C)Getty Images
16位：東京ヴェルディ
- 優勝オッズ：46.9
- 昨季順位：17位（11勝10分17敗、勝ち点43）
- (C)Getty images
15位：アビスパ福岡
- 優勝オッズ：30.5
- 昨季順位：12位（12勝12分14敗、勝ち点48）
- (C)Getty images
14位：京都サンガF.C.
- 優勝オッズ：26.0
- 昨季順位：3位（19勝11分8敗、勝ち点68）
- (C)Getty images
13位：清水エスパルス
- 優勝オッズ：19.7
- 昨季順位：14位（11勝11分16敗、勝ち点44）
- (C)Getty Images
12位：セレッソ大阪
- 優勝オッズ：14.1
- 昨季順位：10位（14勝10分14敗、勝ち点52）
- (C)Getty images
11位：浦和レッズ
- 優勝オッズ：12.8
- 昨季順位：7位（16勝11分11敗、勝ち点59）
- ©Hiroto Taniyama
10位：FC東京
- 優勝オッズ：12.4
- 昨季順位：11位（13勝11分14敗、勝ち点50）
- Getty Images
9位：ガンバ大阪
- 優勝オッズ：11.6
- 昨季順位：9位（17勝6分15敗、勝ち点57）
- (C)Getty Images
8位：川崎フロンターレ
- 優勝オッズ：11.5
- 昨季順位：8位（15勝12分11敗、勝ち点57）
- (C)Getty Images
7位：名古屋グランパス
- 優勝オッズ：11.2
- 昨季順位：16位（11勝10分17敗、勝ち点43）
- (C)Getty Images
6位：柏レイソル
- 優勝オッズ：10.8
- 昨季順位：2位（21勝12分5敗、勝ち点75）
- Getty Images
5位：横浜F・マリノス
- 優勝オッズ：6.2
- 昨季順位：15位（12勝7分19敗、勝ち点43）
- (C)Getty Images
4位：FC町田ゼルビア
- 優勝オッズ：5.7
- 昨季順位：6位（17勝9分12敗、勝ち点60）
- (C)Getty Images
3位：ヴィッセル神戸
- 優勝オッズ：4.2
- 昨季順位：5位（18勝10分10敗、勝ち点64）
- (C)Getty Images
2位：サンフレッチェ広島
- 優勝オッズ：3.9
- 昨季順位：4位（20勝8分10敗、勝ち点68）
- (C)Getty Images
1位：鹿島アントラーズ
- 優勝オッズ：2.6
- 昨季順位：1位（23勝7分8敗、勝ち点76）
2026-27シーズンの明治安田JリーグはDAZNで全試合配信！
2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ1・J2・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！
シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
- © JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.
Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？
「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。
総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。
さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。
今なら開幕特典あり！登録方法は？
© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.
「Jリーグファンタジーカード」は、2026年7月30日(木)～9月6日(日)23時59分の期間に限定キャンペーンを実施。期間中は新規登録特典として選手カード30枚がプレゼントされるほか、お気に入りクラブ選手カードも10枚追加で付与。チュートリアル突破で受け取ることができる。さらに、条件を満たしたキャンペーン参加者のうち抽選で1名に「オールスターリアルカード60枚」や「JリーグオールスターDAZNカップ決勝戦の試合球」がプレゼントされるなどの豪華キャンペーンも行われている。
「Jリーグファンタジーカード」へは、JリーグIDやJFA ID、dアカウント、楽天ID、LINE、Facebookなど複数の方法で手軽にログイン可能。興味のある方は、まずは公式サイトから詳細をチェックしてみよう。
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