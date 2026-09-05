U20女子ワールドカップ(W杯)2026の試合日程・結果・順位表・組み合わせ
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U20女子ワールドカップ2026｜大会日程
FIFA U-20女子ワールドカップ2026は、日本時間2026年9月5日(土)に開幕。グループステージ、ラウンド16、準々決勝、準決勝を経て、9月28日(月)に決勝戦が行われる。
今大会は24カ国が4チームずつ6グループに分かれて総当たり戦を行い、各グループ上位2チームと、各組3位のうち成績上位4チームの計16チームがノックアウトステージへ進出する。
ラウンド
試合日程
開幕戦
9/5(土)
グループステージ
9/5(土)～9/14(月)
ラウンド16
9/16(水)～9/18(金)
準々決勝
9/19(土)～9/21(月)
準決勝
9/23(水)～9/24(木)
3位決定戦
9/27(日)
決勝
9/28(月)
※日時はすべて日本時間。
U20女子ワールドカップ2026｜中継局
【一覧】U20女子ワールドカップ2026｜出場国
FIFA U-20女子ワールドカップ2026には24カ国が出場する。
ポーランド、ベナン、エクアドル、タンザニア、ポルトガル、ニューカレドニアの6カ国は今大会が初出場。前回2024年大会王者の北朝鮮は、アメリカ、ドイツと並ぶ大会最多3度の優勝を誇る。日本は2018年大会で初優勝を果たしている。
国名
出場回数
最高成績
ポーランド(開催国)
1回目
初出場
メキシコ
11回目
準々決勝(2010,2012,2016,2022)
アルゼンチン
5回目
ラウンド16(2024)
ベナン
1回目
初出場
ブラジル
12回目
3位(2006,2022)
イングランド
6回目
3位(2018)
カナダ
10回目
準優勝(2002)
タンザニア
1回目
初出場
フランス
10回目
準優勝(2016)
韓国
8回目
3位(2010)
ガーナ
8回目
グループステージ
エクアドル
1回目
初出場
日本
9回目
優勝(2018)
アメリカ
12回目
優勝(2002,2008,2012)
ニュージーランド
10回目
準々決勝(2014)
イタリア
3回目
グループステージ
北朝鮮
9回目
優勝(2006,2016,2024)
コロンビア
4回目
4位(2010)
コスタリカ
5回目
グループステージ
ポルトガル
1回目
初出場
スペイン
6回目
優勝(2022)
ナイジェリア
12回目
準優勝(2010,2014)
中国
7回目
準優勝(2004,2006)
ニューカレドニア
1回目
初出場
【一覧】U20女子ワールドカップ2026｜グループ組み合わせ
U20女子ワールドカップ2026のグループ組み合わせは以下の通り。日本はアメリカ、ニュージーランド、イタリアと同じグループDに入った。
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
グループF
ポーランド
ブラジル
フランス
日本
北朝鮮
スペイン
メキシコ
イングランド
韓国
アメリカ
コロンビア
ナイジェリア
アルゼンチン
カナダ
ガーナ
ニュージーランド
コスタリカ
中国
ベナン
タンザニア
エクアドル
イタリア
ポルトガル
ニューカレドニア
グループA｜順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
ポーランド
0
0
0
0
0
0
0
1
メキシコ
0
0
0
0
0
0
0
1
アルゼンチン
0
0
0
0
0
0
0
1
ベナン
0
0
0
0
0
0
0
グループA｜試合日程・結果
日時
節
対戦カード
9/5(土)22:00
1
ポーランド vs アルゼンチン
9/6(日)1:00
1
メキシコ vs ベナン
9/8(火)22:00
2
ベナン vs アルゼンチン
9/9(水)1:00
2
ポーランド vs メキシコ
9/12(土)1:00
3
ベナン vs ポーランド
9/12(土)1:00
3
アルゼンチン vs メキシコ
※日時はすべて日本時間。
グループB｜順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
ブラジル
0
0
0
0
0
0
0
1
イングランド
0
0
0
0
0
0
0
1
カナダ
0
0
0
0
0
0
0
1
タンザニア
0
0
0
0
0
0
0
グループB｜試合日程・結果
日時
節
対戦カード
9/5(土)22:00
1
ブラジル vs タンザニア
9/6(日)1:00
1
カナダ vs イングランド
9/8(火)22:00
2
ブラジル vs カナダ
9/9(水)1:00
2
イングランド vs タンザニア
9/11(金)22:00
3
イングランド vs ブラジル
9/11(金)22:00
3
タンザニア vs カナダ
※日時はすべて日本時間。
グループC｜順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
フランス
0
0
0
0
0
0
0
1
韓国
0
0
0
0
0
0
0
1
ガーナ
0
0
0
0
0
0
0
1
エクアドル
0
0
0
0
0
0
0
グループC｜試合日程・結果
日時
節
対戦カード
9/6(日)22:00
1
フランス vs 韓国
9/7(月)1:00
1
エクアドル vs ガーナ
9/9(水)22:00
2
ガーナ vs 韓国
9/10(木)1:00
2
フランス vs エクアドル
9/13(日)1:00
3
ガーナ vs フランス
9/13(日)1:00
3
韓国 vs エクアドル
グループD｜順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
日本
0
0
0
0
0
0
0
1
アメリカ
0
0
0
0
0
0
0
1
ニュージーランド
0
0
0
0
0
0
0
1
イタリア
0
0
0
0
0
0
0
グループD｜試合日程・結果
日時
節
対戦カード
9/6(日)22:00
1
日本 vs ニュージーランド
9/7(月)1:00
1
アメリカ vs イタリア
9/9(水)22:00
2
イタリア vs ニュージーランド
9/10(木)1:00
2
日本 vs アメリカ
9/12(土)22:00
3
イタリア vs 日本
9/12(土)22:00
3
ニュージーランド vs アメリカ
※日時はすべて日本時間。
グループE｜順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
北朝鮮
0
0
0
0
0
0
0
1
コロンビア
0
0
0
0
0
0
0
1
コスタリカ
0
0
0
0
0
0
0
1
ポルトガル
0
0
0
0
0
0
0
グループE｜試合日程・結果
日時
節
対戦カード
9/7(月)22:00
1
北朝鮮 vs ポルトガル
9/8(火)1:00
1
コスタリカ vs コロンビア
9/10(木)22:00
2
北朝鮮 vs コスタリカ
9/11(金)1:00
2
コロンビア vs ポルトガル
9/14(月)1:00
3
コロンビア vs 北朝鮮
9/14(月)1:00
3
ポルトガル vs コスタリカ
※日時はすべて日本時間。
グループF｜順位表
順位
チーム
勝
分
負
得点
失点
差
勝点
1
スペイン
0
0
0
0
0
0
0
1
ナイジェリア
0
0
0
0
0
0
0
1
中国
0
0
0
0
0
0
0
1
ニューカレドニア
0
0
0
0
0
0
0
グループF｜試合日程・結果
日時
節
対戦カード
9/7(月)22:00
1
ニューカレドニア vs 中国
9/8(火)1:00
1
スペイン vs ナイジェリア
9/10(木)22:00
2
スペイン vs ニューカレドニア
9/11(金)1:00
2
中国 vs ナイジェリア
9/13(日)22:00
3
中国 vs スペイン
9/13(日)22:00
3
ナイジェリア vs ニューカレドニア
※日時はすべて日本時間。
U20女子ワールドカップ2026｜ノックアウトステージ日程・結果
ラウンド16｜日程・結果
No.
試合日時
対戦カード
37
9/16(水)22:00
グループA 2位 vs グループC 2位
38
9/16(水)22:00
グループB 1位 vs グループA/C/D 3位
40
9/17(木)1:30
グループD 1位 vs グループB/E/F 3位
44
9/17(木)1:30
グループF 1位 vs グループE 2位
42
9/17(木)22:00
グループC 1位 vs グループA/B/F 3位
43
9/17(木)22:00
グループB 2位 vs グループF 2位
39
9/18(金)1:30
グループE 1位 vs グループD 2位
41
9/18(金)1:30
グループA 1位 vs グループC/D/E 3位
※日時はすべて日本時間。
準々決勝｜日程・結果
No.
試合日時
対戦カード
46
9/19(土)22:00
No.37勝者 vs No.40勝者
45
9/20(日)1:30
No.38勝者 vs No.44勝者
48
9/20(日)22:00
No.43勝者 vs No.41勝者
47
9/21(月)1:30
No.39勝者 vs No.42勝者
※日時はすべて日本時間。
準決勝｜日程・結果
No.
試合日時
対戦カード
49
9/23(水)22:00
No.46勝者 vs No.45勝者
50
9/24(木)1:30
No.47勝者 vs No.48勝者
※日時はすべて日本時間。
3位決定戦｜日程・結果
No.
試合日時
対戦カード
51
9/27(日)1:00
No.49敗者 vs No.50敗者
※日時はすべて日本時間。
決勝戦｜日程・結果
No.
試合日時
対戦カード
52
9/28(月)1:00
No.49勝者 vs No.50勝者
※日時はすべて日本時間。
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