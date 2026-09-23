ウルグアイ代表の最新FIFAランキングは？9月24日に日本代表と対戦

サッカー日本代表はキリンチャレンジカップ2026でウルグアイと対戦する。
ウルグアイ代表の最新FIFAランキングを紹介する。
サッカー日本代表はキリンチャレンジカップ2026でウルグアイと対戦する。
ウルグアイ代表の最新FIFAランキングを紹介する。
FIFA（国際サッカー連盟）が発表した最新のFIFAランキングで、日本は17位、対戦国ウルグアイは20位に入っている。
日本代表とウルグアイ代表は、これまで国際Aマッチで9度対戦し、日本側の2勝3分け4敗となっている。
直近では2023年に対戦し、1-1の引き分けとなっている。
2023年3月24日｜キリンチャレンジカップ2023：日本 1-1 ウルグアイ
2019年6月20日｜コパ・アメリカ：ウルグアイ 2-2 日本
2018年10月16日｜キリンチャレンジカップ：日本 4-3 ウルグアイ
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9月24日(木)に開催されるキリンチャレンジカップ2026 日本代表vsウルグアイ代表は、地上波『フジテレビ系列』で生中継、CS『フジテレビNEXT』で録画放送、ネット『TVer』、『FOD』でライブ配信を予定している。
フジテレビ系列の放送では、解説を元日本代表の小野伸二氏と柿谷曜一朗氏、進行役を原田葵氏、実況を酒主義久氏、リポートを堀池亮介氏が務めることが発表されている。
チャンネル
形態
中継時間
フジテレビ系列
テレビ
9月24日(木)
TVer
ネット
9月24日(木)
FOD
ネット（有料）
9月24日(木)
フジテレビNEXT
CSテレビ
9月24日(木)