あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
uruguay(C)Getty Images
GOAL

ウルグアイ代表の最新FIFAランキングは？9月24日に日本代表と対戦

日本 対 ウルグアイ
日本
ウルグアイ
親善試合

【日本対ウルグアイ 最新情報】9月24日に対戦するサッカー日本代表とウルグアイ代表の最新FIFAランキングを紹介。

サッカー日本代表はキリンチャレンジカップ2026でウルグアイと対戦する。

ウルグアイ代表の最新FIFAランキングを紹介する。

  • uruguay(C)Getty Images

    ウルグアイ代表のFIFAランキングは？

    FIFA（国際サッカー連盟）が発表した最新のFIFAランキングで、日本は17位、対戦国ウルグアイは20位に入っている。

    • 広告
  • japan uruguay 2023(C)Getty Images

    日本とウルグアイの通算対戦成績は？

    日本代表とウルグアイ代表は、これまで国際Aマッチで9度対戦し、日本側の2勝3分け4敗となっている。

    直近では2023年に対戦し、1-1の引き分けとなっている。

  • Martin Caceres Tomoki Iwata Uruguay Japan Copa America 2019

    日本とウルグアイ 直近3試合の直接対戦結果一覧

    2023年3月24日｜キリンチャレンジカップ2023：日本 1-1 ウルグアイ
    2019年6月20日｜コパ・アメリカ：ウルグアイ 2-2 日本
    2018年10月16日｜キリンチャレンジカップ：日本 4-3 ウルグアイ

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • japan uruguayGetty Images

    ウルグアイ戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

    9月24日(木)に開催されるキリンチャレンジカップ2026 日本代表vsウルグアイ代表は、地上波『フジテレビ系列』で生中継、CS『フジテレビNEXT』で録画放送、ネット『TVer』、『FOD』でライブ配信を予定している。

    フジテレビ系列の放送では、解説を元日本代表の小野伸二氏と柿谷曜一朗氏、進行役を原田葵氏、実況を酒主義久氏、リポートを堀池亮介氏が務めることが発表されている。

    チャンネル

    形態

    中継時間

    フジテレビ系列

    テレビ

    9月24日(木)
    18:45～21:09

    TVer

    ネット

    9月24日(木)
    18:45～21:09

    FOD

    ネット（有料）

    9月24日(木)
    18:45～21:09

    フジテレビNEXT

    CSテレビ

    9月24日(木)
    24:00～26:30

親善試合
日本 crest
日本
JPN
ウルグアイ crest
ウルグアイ
URU