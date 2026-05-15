FAカップ決勝チェルシーvsマンチェスター・シティの予想スタメン・見どころ・注目選手
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チェルシーvsマンチェスター・シティ｜見どころ
キックオフ：2026年5月16日(土)23:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
2025-26FAカップ決勝でチェルシーとマンチェスター・シティが激突する。
8度のFAカップ制覇を誇るチェルシーは、対戦相手にも恵まれて勝ち進み、準決勝でリーズを1-0で下して4季ぶりの決勝進出を決めた。8年ぶりにイングランド全クラブの頂点を目指すチームだが、現在チーム状態は芳しくない。リーグ戦6連敗を含む7戦未勝利で来季チャンピオンズリーグ出場権を逃し、さらに欧州カップ戦争いからも後れを取る状況。FAカップ優勝クラブには来季ヨーロッパリーグ出場権が与えられるため、何としても勝利が必要だ。強豪マンチェスター・C相手に劣勢になることが予想される中、暫定指揮官マクファーレンの下で我慢の戦いを続けてトロフィーを掲げられるか。
対するマンチェスター・Ｃは、今季も順調に勝ち上がり、準決勝でサウサンプトンに2-1で逆転勝利を収めて4季連続の決勝進出を決めた。カラバオカップを制し、プレミアリーグでも逆転優勝を目指すチームは、2018-19季以来2度目の国内3冠の可能性を残して今回の大一番を迎える。ただし、マンチェスター・CはFAカップ決勝でマンチェスター・U、クリスタル・パレスに敗れて現在2連敗中だ。それでも、今季の決勝の相手チェルシーとは公式戦13試合、4年半にわたって負けなし、直近5試合では4勝1分けと相性抜群。4月には敵地で3-0で快勝しており、自信を持ってこの一戦に臨めそうだ。
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チェルシー｜予想スタメン
■GK
ヨルゲンセン
■DF
ギュスト、フォファナ、コルウィル、ハト
■MF
サントス、カイセド、パルマー、フェルナンデス、ククレジャ
■FW
ペドロ
■監督
マクファーレン
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ネト、サンチェス、ガルナチョ
負傷選手情報：エステヴァン、ギッテンス
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マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
トラフォード
■DF
ヌネス、ストーンズ、アケ、アイト＝ヌーリ
■MF
ラインデルス、ゴンサレス、コヴァチッチ、チェルキ、フォーデン
■FW
マーモウシュ
監督
グアルディオラケ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：フサノフ、ロドリ
負傷選手情報：グヴァルディオル
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チェルシーvsマンチェスター・シティ｜注目選手
■チェルシー｜エンソ・フェルナンデス
チェルシーの注目は中盤の主力を務めるフェルナンデス。アルゼンチン代表としてワールドカップ優勝を成し遂げた直後にクラブ史上最高額で加入した同選手は、昨季大成功を収めたチームの中で大車輪の活躍。今季は公式戦51試合出場とチーム最多出場数を記録する。
フェルナンデスは今季、攻守にわたってチームの要としてプレー。準決勝リーズ戦では決勝点をマークし、続くリヴァプール戦でも得点を挙げるなど、2試合連続得点中だ。攻撃陣の得点力不足が露呈することから、同選手の活躍なしではマンチェスター・C撃破は考えられない。
■マンチェスター・シティ｜ベルナルド・シウバ
対するマンチェスター・Cの注目は主将シウバだ。2017年にモナコから加入して以降、指揮官グアルディオラの欠かせない戦力として大活躍してきた同選手は、チームキャプテンを務め、ピッチ上で輝きを放ち続けている。今季の公式戦49試合出場はチーム3位の出場数だ。
そんなシウバだが、契約満了に伴い今季終了後に退団することが決定。リーグ戦はまだ残っているものの、加入以降幾度となく経験したファイナルの舞台は同選手にとってこれが最後となる。攻守にわたって献身的なプレーを見せ、有終の美を飾ることができるか注目だ。
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チェルシーvsマンチェスター・シティ｜放送・配信予定
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください