キックオフ：2026年5月16日(土)23:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

2025-26FAカップ決勝でチェルシーとマンチェスター・シティが激突する。

8度のFAカップ制覇を誇るチェルシーは、対戦相手にも恵まれて勝ち進み、準決勝でリーズを1-0で下して4季ぶりの決勝進出を決めた。8年ぶりにイングランド全クラブの頂点を目指すチームだが、現在チーム状態は芳しくない。リーグ戦6連敗を含む7戦未勝利で来季チャンピオンズリーグ出場権を逃し、さらに欧州カップ戦争いからも後れを取る状況。FAカップ優勝クラブには来季ヨーロッパリーグ出場権が与えられるため、何としても勝利が必要だ。強豪マンチェスター・C相手に劣勢になることが予想される中、暫定指揮官マクファーレンの下で我慢の戦いを続けてトロフィーを掲げられるか。

対するマンチェスター・Ｃは、今季も順調に勝ち上がり、準決勝でサウサンプトンに2-1で逆転勝利を収めて4季連続の決勝進出を決めた。カラバオカップを制し、プレミアリーグでも逆転優勝を目指すチームは、2018-19季以来2度目の国内3冠の可能性を残して今回の大一番を迎える。ただし、マンチェスター・CはFAカップ決勝でマンチェスター・U、クリスタル・パレスに敗れて現在2連敗中だ。それでも、今季の決勝の相手チェルシーとは公式戦13試合、4年半にわたって負けなし、直近5試合では4勝1分けと相性抜群。4月には敵地で3-0で快勝しており、自信を持ってこの一戦に臨めそうだ。