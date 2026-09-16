中村敬斗の出場は？リヨンのEL開幕戦予想スタメン・見どころ

キックオフ：2026年9月17日(木)4:00

放送・配信：WOWOWシネマ、WOWOWオンデマンド

2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第1節で、中村敬斗が加入したフランスの名門リヨンが敵地でアンデルレヒトと対戦する。

アンデルレヒトはEL予選から参戦し、カイラトなどを圧倒して本戦出場権を獲得。今季から指揮を執るブルーノの下で、国内リーグでは序盤から苦戦したものの、徐々に調子を上げ、公式戦3試合連続無失点と安定感を取り戻している。ホームで迎えるEL初戦でも、まずは守備の安定を結果につなげたいところだ。

対するリヨンはチャンピオンズリーグ予選から出場したが、プレーオフではフェネルバフチェに競り負けてELリーグフェーズへと回ることに。それでもリーグ・アンでは開幕から4試合無敗。国内リーグでは開幕4戦無敗と好スタートを切っている。CL本戦を逃した悔しさを晴らすためにも、ELでは初戦から勝ち点3を狙いたい。

この試合で特に注目したいのは、欧州予選で結果を残してきたアンデルレヒトの堅守を、リヨンが敵地でどう攻略するかだ。アンデルレヒトはEL予選6試合を5勝1分で突破し、直近の公式戦でも3試合連続クリーンシート。一方のリヨンもリーグ・アン4試合でわずか2失点と、序盤から安定した戦いを続けている。互いに守備の安定感を見せる中、どちらが先に均衡を破り、ELリーグフェーズを白星でスタートできるか注目だ。

なお、両クラブは過去に4度欧州の舞台で対戦しており、アンデルレヒトの1勝、リヨンの3勝と、リヨンが勝ち越している。