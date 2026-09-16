中村敬斗の出場は？リヨンのEL開幕戦予想スタメン・見どころ
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アンデルレヒトvsリヨン｜見どころ
キックオフ：2026年9月17日(木)4:00
放送・配信：WOWOWシネマ、WOWOWオンデマンド
2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第1節で、中村敬斗が加入したフランスの名門リヨンが敵地でアンデルレヒトと対戦する。
アンデルレヒトはEL予選から参戦し、カイラトなどを圧倒して本戦出場権を獲得。今季から指揮を執るブルーノの下で、国内リーグでは序盤から苦戦したものの、徐々に調子を上げ、公式戦3試合連続無失点と安定感を取り戻している。ホームで迎えるEL初戦でも、まずは守備の安定を結果につなげたいところだ。
対するリヨンはチャンピオンズリーグ予選から出場したが、プレーオフではフェネルバフチェに競り負けてELリーグフェーズへと回ることに。それでもリーグ・アンでは開幕から4試合無敗。国内リーグでは開幕4戦無敗と好スタートを切っている。CL本戦を逃した悔しさを晴らすためにも、ELでは初戦から勝ち点3を狙いたい。
この試合で特に注目したいのは、欧州予選で結果を残してきたアンデルレヒトの堅守を、リヨンが敵地でどう攻略するかだ。アンデルレヒトはEL予選6試合を5勝1分で突破し、直近の公式戦でも3試合連続クリーンシート。一方のリヨンもリーグ・アン4試合でわずか2失点と、序盤から安定した戦いを続けている。互いに守備の安定感を見せる中、どちらが先に均衡を破り、ELリーグフェーズを白星でスタートできるか注目だ。
なお、両クラブは過去に4度欧州の舞台で対戦しており、アンデルレヒトの1勝、リヨンの3勝と、リヨンが勝ち越している。
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アンデルレヒト｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
コーセマンズ
■DF
マーマル、ビアンコーネ、ペトロ、アウグスティンソン
■MF
ヴィンクラー、クツピアス、カナ、アントマン
■FW
ベンタイエブ、シカン
■監督
ブルーノ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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リヨン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
グライフ
■DF
アテカメ、バハー、ニアカテ、アブネル
■MF
ビストルップ、モートン、トリッソ、ヌアマ、シュルツ
■FW
オペンダ
■監督
フォンセカ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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アンデルレヒトvsリヨン｜注目選手
■アンデルレヒト｜ダニーロ・シカン
アンデルレヒトの注目はシカンだ。ゴール前でのポジショニングやフィニッシュを持ち味とするウクライナ代表FWで、今季のEL予選では6試合で5得点を記録。チームがリーグフェーズ進出を果たす原動力となり、欧州の舞台で結果を残してきた。
リヨンをホームに迎える一戦では、主導権を握られることが予想される中、限られたチャンスを確実に得点へつなげられるかが重要になる。予選で発揮した決定力をリーグフェーズでも示し、アンデルレヒトをEL初戦の勝利へ導けるか。
■リヨン｜中村敬斗
リヨンの注目は中村だ。スタッド・ランスで公式戦97試合で30得点と大きなインパクトを残してきた同選手は、今夏の移籍市場で名門へのステップアップに成功。リヨン史上初の日本人選手となり、得意の左サイドからの仕掛けと右足でゴールを狙うプレーが大きな武器となる。
週末のパリFC戦で新天地デビューを飾ったばかりの中村にとって、アンデルレヒト戦が初のELの舞台に。リヨンの新たな攻撃の切り札として注目を集める同選手が、スタッド・ランス時代に見せた輝きを欧州の舞台でも示すことができるか注目だ。
- (C)WOWOW
アンデルレヒトvsリヨン｜放送・配信予定
中村敬斗のELデビューが期待されるアンデルレヒトvsリヨンは、テレビ『WOWOWシネマ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定している。
今シーズンのELは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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