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emperors-cup(C)Yuta Tamada
Yuta Tokuma

第106回天皇杯2026の試合日程・対戦カード・組み合わせ

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【サッカー天皇杯】天皇杯 JFA第106回全日本サッカー選手権大会の試合日程、対戦カード、結果一覧。

天皇杯の注目試合を生中継
emperor cup 106th

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  • 第106回天皇杯｜大会要項

    ■大会名称

    天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会

    ■大会方式

    88チームによるノックアウト方式

    ■出場チーム

    • J1・20チーム（2回戦から出場）
    • J2・20チーム（2回戦から出場）
    • アマチュアシード1チーム（筑波大学）
    • 都道府県代表47チーム

    ■大会日

    2026年8月19日(水)～2027年1月1日(金・祝)

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  • 第106回天皇杯｜大会日程

    ラウンド試合日程備考
    1回戦8月19日(水)アマチュアシード、都道府県代表チーム出場
    2回戦8月26日(水)J1・J2チーム出場
    3回戦9月23日(水・祝)、10月7日(水)ACL出場チームとその対戦チームのみ9月23日開催
    ラウンド16(4回戦)12月9日(水)-
    準々決勝12月23日(水)-
    準決勝12月27日(日)-
    決勝1月1日(金・祝)-

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  • 第106回天皇杯｜放送・配信予定

    第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

    最新の中継予定は以下の通り。

    ■1回戦

    試合日時
    キックオフ    		対戦カード放送・配信
    8/19(水)
    18:30    		アトレチコ鈴鹿［三重県代表］
    vs.
    FC BASARA HYOGO［兵庫県代表］    		JFATV
    18:30～（LIVE）
    8/19(水)
    19:00    		ガイナーレ鳥取［鳥取県代表］
    vs.
    熊本県代表    		スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
    18:50～（LIVE）
    8/19(水)
    19:00    		流通経済大学［茨城県代表］
    vs.
    クリアソン新宿［東京都代表］    		スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
    18:50～（LIVE）
    8/19(水)
    19:00    		神奈川県代表
    vs.
    筑波大学［シード］    		スポーツライブ+（Ch.580）
    18:50～（LIVE）
    スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
    18:50～（LIVE）

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  • 1回戦｜日程・結果

    NO.日時
    キックオフ    		対戦カード会場
    18/19(水)
    18:30    		アトレチコ鈴鹿（三重県代表）
    vs
    FC BASARA HYOGO（兵庫県代表）    		三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインG
    28/19(水)
    19:00    		ガイナーレ鳥取（鳥取県代表）
    vs
    熊本県代表    		Axisバードスタジアム
    38/19(水)
    19:00    		東北学院大学（宮城県代表）
    vs
    群馬県代表    		ユアテックスタジアム仙台
    48/19(水)
    19:00    		栃木県代表
    vs
    ブリオベッカ浦安・市川（千葉県代表）    		カンセキスタジアムとちぎ
    58/19(水)
    19:00    		滋賀県代表
    vs
    JAPANサッカーカレッジ（新潟県代表）    		平和堂HATOスタジアム
    68/19(水)
    18:30    		FC徳島（徳島県代表）
    vs
    川副クラブ（佐賀県代表）    		鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
    78/19(水)
    19:00    		福岡県代表
    vs
    沖縄県代表    		ミクニワールドスタジアム北九州
    88/19(水)
    18:00    		ベルガロッソいわみ（島根県代表）
    vs
    長崎国際大学（長崎県代表）    		広島県みよし運動公園陸上競技場
    98/19(水)
    17:00    		アルテリーヴォ和歌山（和歌山県代表）
    vs
    アスルクラロ沼津（静岡県代表）    		和歌山県紀三井寺公園陸上競技場
    108/19(水)
    19:00    		ヴェロスクロノス都農（宮崎県代表）
    vs
    カマタマーレ讃岐（香川県代表）    		いちご宮崎新富サッカー場
    118/19(水)
    19:00    		ヴェルスパ大分（大分県代表）
    vs
    高知ユナイテッドSC（高知県代表）    		クラサスドーム大分
    128/19(水)
    19:00    		流通経済大学（茨城県代表）
    vs
    クリアソン新宿（東京都代表）    		ケーズデンキスタジアム水戸
    138/19(水)
    19:00    		神奈川県代表
    vs
    筑波大学（シード）    		レモンガススタジアム平塚
    148/19(水)
    19:00    		福島ユナイテッドFC（福島県代表）
    vs
    大山サッカークラブ（山形県代表）    		とうほう・みんなのスタジアム
    158/19(水)
    19:00    		石川県代表
    vs
    京都産業大学（京都府代表）    		石川県西部緑地公園陸上競技場
    168/19(水)
    19:00    		山梨学院大学（山梨県代表）
    vs
    東京国際大学FC（埼玉県代表）    		JIT リサイクルインク スタジアム
    178/19(水)
    18:30    		岐阜県代表
    vs
    富山新庄クラブ（富山県代表）    		岐阜メモリアルセンター長良川競技場
    188/19(水)
    19:00    		鹿児島ユナイテッドFC（鹿児島県代表）
    vs
    山口県代表    		白波スタジアム
    198/19(水)
    18:30    		SRC広島（広島県代表）
    vs
    FCマルヤス岡崎（愛知県代表）    		エディオンピースウイング広島
    208/19(水)
    19:00    		奈良県代表
    vs
    大阪府代表    		ロートフィールド奈良
    218/19(水)
    19:00    		愛媛県代表
    vs
    環太平洋大学（岡山県代表）    		ニンジニアスタジアム
    228/19(水)
    18:30    		いわてグルージャ盛岡（岩手県代表）
    vs
    札幌大学（北海道代表）    		いわぎんスタジアム
    238/19(水)
    19:00    		長野県代表
    vs
    福井ユナイテッドFC（福井県代表）    		サンプロ アルウィン
    248/19(水)
    18:00    		ラインメール青森（青森県代表）
    vs
    秋田大学（秋田県代表）    		カクヒログループ アスレチックスタジアム

  • 2回戦｜日程・結果

    NO.日時
    キックオフ    		対戦カード会場
    258/26(水)
    19:00    		鹿島アントラーズ（J1）
    vs
    No.1の勝者    		メルカリスタジアム
    268/26(水)
    19:00    		北海道コンサドーレ札幌（J2）
    vs
    ヴァンフォーレ甲府（J2）    		大和ハウス プレミストドーム
    278/26(水)
    18:30    		名古屋グランパス（J1）
    vs
    No.2の勝者    		豊田スタジアム
    288/26(水)
    18:30    		東京ヴェルディ（J1）
    vs
    No.3の勝者    		味の素フィールド西が丘
    298/26(水)
    19:00    		川崎フロンターレ（J1）
    vs
    No.4の勝者    		Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    308/26(水)
    19:00    		ジュビロ磐田（J2）
    vs
    テゲバジャーロ宮崎（J2）    		ヤマハスタジアム（磐田）
    318/26(水)
    19:00    		ガンバ大阪（J1）
    vs
    No.5の勝者    		パナソニック スタジアム 吹田
    328/26(水)
    18:30    		徳島ヴォルティス（J2）
    vs
    No.6の勝者    		鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
    338/26(水)
    18:30    		サンフレッチェ広島（J1）
    vs
    No.7の勝者    		福山通運ローズスタジアム
    348/26(水)
    19:00    		いわきFC（J2）
    vs
    大分トリニータ（J2）    		ハワイアンズスタジアムいわき
    358/26(水)
    19:00    		ファジアーノ岡山（J1）
    vs
    No.8の勝者    		JFE晴れの国スタジアム
    368/26(水)
    19:00    		ジェフユナイテッド千葉（J1）
    vs
    No.9の勝者    		フクダ電子アリーナ
    378/26(水)
    19:00    		ヴィッセル神戸（J1）
    vs
    No.10の勝者    		ノエビアスタジアム神戸
    388/26(水)
    19:00    		サガン鳥栖（J2）
    vs
    カターレ富山（J2）    		駅前不動産スタジアム
    398/26(水)
    19:00    		アビスパ福岡（J1）
    vs
    No.11の勝者    		ベスト電器スタジアム
    408/26(水)
    18:30    		横浜FC（J2）
    vs
    No.12の勝者    		ニッパツ三ツ沢球技場
    418/26(水)
    19:00    		柏レイソル（J1）
    vs
    No.13の勝者    		三協フロンテア柏スタジアム
    428/26(水)
    19:00    		FC今治（J2）
    vs
    ブラウブリッツ秋田（J2）    		アシックス里山スタジアム
    438/26(水)
    19:00    		横浜F・マリノス（J1）
    vs
    No.14の勝者    		日産スタジアム
    448/26(水)
    19:00    		水戸ホーリーホック（J1）
    vs
    No.15の勝者    		ケーズデンキスタジアム水戸
    458/26(水)
    19:00    		浦和レッズ（J1）
    vs
    No.16の勝者    		浦和駒場スタジアム
    468/26(水)
    19:00    		RB大宮アルディージャ（J2）
    vs
    ヴァンラーレ八戸（J2）    		NACK5スタジアム大宮
    478/26(水)
    18:30    		セレッソ大阪（J1）
    vs
    No.17の勝者    		YANMAR HANASAKA STADIUM
    488/26(水)
    19:00    		アルビレックス新潟（J2）
    vs
    No.18の勝者    		デンカビッグスワンスタジアム
    498/26(水)
    19:00    		京都サンガF.C.（J1）
    vs
    No.19の勝者    		たけびしスタジアム京都
    508/26(水)
    19:00    		モンテディオ山形（J2）
    vs
    藤枝MYFC（J2）    		NDソフトスタジアム山形
    518/26(水)
    19:00    		清水エスパルス（J1）
    vs
    No.20の勝者    		IAIスタジアム日本平
    528/26(水)
    19:00    		V・ファーレン長崎（J1）
    vs
    No.21の勝者    		PEACE STADIUM Connected by SoftBank
    538/26(水)
    18:30    		FC町田ゼルビア（J1）
    vs
    No.22の勝者    		町田GIONスタジアム
    548/26(水)
    19:00    		ベガルタ仙台（J2）
    vs
    栃木シティ（J2）    		ユアテックスタジアム仙台
    558/26(水)
    19:00    		FC東京（J1）
    vs
    No.23の勝者    		味の素スタジアム
    568/26(水)
    19:00    		湘南ベルマーレ（J2）
    vs
    No.24の勝者    		レモンガススタジアム平塚

  • 3回戦｜日程・結果

    No.日時
    キックオフ    		対戦カード会場
    57未定No.25勝者
    vs
    No.26勝者    		未定
    58未定No.27勝者
    vs
    No.28勝者    		未定
    59未定No.29勝者
    vs
    No.30勝者    		未定
    60未定No.31勝者
    vs
    No.32勝者    		未定
    61未定No.33勝者
    vs
    No.34勝者    		未定
    62未定No.35勝者
    vs
    No.36勝者    		未定
    63未定No.37勝者
    vs
    No.38勝者    		未定
    64未定No.39勝者
    vs
    No.40勝者    		未定
    65未定No.41勝者
    vs
    No.42勝者    		未定
    66未定No.43勝者
    vs
    No.44勝者    		未定
    67未定No.45勝者
    vs
    No.46勝者    		未定
    68未定No.47勝者
    vs
    No.48勝者    		未定
    69未定No.49勝者
    vs
    No.50勝者    		未定
    70未定No.51勝者
    vs
    No.52勝者    		未定
    71未定No.53勝者
    vs
    No.54勝者    		未定
    72未定No.55勝者
    vs
    No.56勝者    		未定

  • ラウンド16（4回戦）｜日程・結果

  • 準々決勝｜日程・結果

  • 準決勝｜日程・結果

  • 決勝｜日程・結果