(C)Yuta Tamada
第106回天皇杯2026の試合日程・対戦カード・組み合わせ
第106回天皇杯｜大会要項
■大会名称
天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会
■大会方式
88チームによるノックアウト方式
■出場チーム
- J1・20チーム（2回戦から出場）
- J2・20チーム（2回戦から出場）
- アマチュアシード1チーム（筑波大学）
- 都道府県代表47チーム
■大会日
2026年8月19日(水)～2027年1月1日(金・祝)
第106回天皇杯｜大会日程
ラウンド 試合日程 備考 1回戦 8月19日(水) アマチュアシード、都道府県代表チーム出場 2回戦 8月26日(水) J1・J2チーム出場 3回戦 9月23日(水・祝)、10月7日(水) ACL出場チームとその対戦チームのみ9月23日開催 ラウンド16(4回戦) 12月9日(水) - 準々決勝 12月23日(水) - 準決勝 12月27日(日) - 決勝 1月1日(金・祝) -
第106回天皇杯｜放送・配信予定
第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。
最新の中継予定は以下の通り。
■1回戦
試合日時
キックオフ
対戦カード 放送・配信 8/19(水)
18:30
アトレチコ鈴鹿［三重県代表］
vs.
FC BASARA HYOGO［兵庫県代表］
JFATV
18:30～（LIVE）
8/19(水)
19:00
ガイナーレ鳥取［鳥取県代表］
vs.
熊本県代表
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
8/19(水)
19:00
流通経済大学［茨城県代表］
vs.
クリアソン新宿［東京都代表］
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
8/19(水)
19:00
神奈川県代表
vs.
筑波大学［シード］
スポーツライブ+（Ch.580）
18:50～（LIVE）
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:50～（LIVE）
1回戦｜日程・結果
NO. 日時
キックオフ
対戦カード 会場 1 8/19(水)
18:30
アトレチコ鈴鹿（三重県代表）
vs
FC BASARA HYOGO（兵庫県代表）
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインG 2 8/19(水)
19:00
ガイナーレ鳥取（鳥取県代表）
vs
熊本県代表
Axisバードスタジアム 3 8/19(水)
19:00
東北学院大学（宮城県代表）
vs
群馬県代表
ユアテックスタジアム仙台 4 8/19(水)
19:00
栃木県代表
vs
ブリオベッカ浦安・市川（千葉県代表）
カンセキスタジアムとちぎ 5 8/19(水)
19:00
滋賀県代表
vs
JAPANサッカーカレッジ（新潟県代表）
平和堂HATOスタジアム 6 8/19(水)
18:30
FC徳島（徳島県代表）
vs
川副クラブ（佐賀県代表）
鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム 7 8/19(水)
19:00
福岡県代表
vs
沖縄県代表
ミクニワールドスタジアム北九州 8 8/19(水)
18:00
ベルガロッソいわみ（島根県代表）
vs
長崎国際大学（長崎県代表）
広島県みよし運動公園陸上競技場 9 8/19(水)
17:00
アルテリーヴォ和歌山（和歌山県代表）
vs
アスルクラロ沼津（静岡県代表）
和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 10 8/19(水)
19:00
ヴェロスクロノス都農（宮崎県代表）
vs
カマタマーレ讃岐（香川県代表）
いちご宮崎新富サッカー場 11 8/19(水)
19:00
ヴェルスパ大分（大分県代表）
vs
高知ユナイテッドSC（高知県代表）
クラサスドーム大分 12 8/19(水)
19:00
流通経済大学（茨城県代表）
vs
クリアソン新宿（東京都代表）
ケーズデンキスタジアム水戸 13 8/19(水)
19:00
神奈川県代表
vs
筑波大学（シード）
レモンガススタジアム平塚 14 8/19(水)
19:00
福島ユナイテッドFC（福島県代表）
vs
大山サッカークラブ（山形県代表）
とうほう・みんなのスタジアム 15 8/19(水)
19:00
石川県代表
vs
京都産業大学（京都府代表）
石川県西部緑地公園陸上競技場 16 8/19(水)
19:00
山梨学院大学（山梨県代表）
vs
東京国際大学FC（埼玉県代表）
JIT リサイクルインク スタジアム 17 8/19(水)
18:30
岐阜県代表
vs
富山新庄クラブ（富山県代表）
岐阜メモリアルセンター長良川競技場 18 8/19(水)
19:00
鹿児島ユナイテッドFC（鹿児島県代表）
vs
山口県代表
白波スタジアム 19 8/19(水)
18:30
SRC広島（広島県代表）
vs
FCマルヤス岡崎（愛知県代表）
エディオンピースウイング広島 20 8/19(水)
19:00
奈良県代表
vs
大阪府代表
ロートフィールド奈良 21 8/19(水)
19:00
愛媛県代表
vs
環太平洋大学（岡山県代表）
ニンジニアスタジアム 22 8/19(水)
18:30
いわてグルージャ盛岡（岩手県代表）
vs
札幌大学（北海道代表）
いわぎんスタジアム 23 8/19(水)
19:00
長野県代表
vs
福井ユナイテッドFC（福井県代表）
サンプロ アルウィン 24 8/19(水)
18:00
ラインメール青森（青森県代表）
vs
秋田大学（秋田県代表）
カクヒログループ アスレチックスタジアム
2回戦｜日程・結果
NO. 日時
キックオフ
対戦カード 会場 25 8/26(水)
19:00
鹿島アントラーズ（J1）
vs
No.1の勝者
メルカリスタジアム 26 8/26(水)
19:00
北海道コンサドーレ札幌（J2）
vs
ヴァンフォーレ甲府（J2）
大和ハウス プレミストドーム 27 8/26(水)
18:30
名古屋グランパス（J1）
vs
No.2の勝者
豊田スタジアム 28 8/26(水)
18:30
東京ヴェルディ（J1）
vs
No.3の勝者
味の素フィールド西が丘 29 8/26(水)
19:00
川崎フロンターレ（J1）
vs
No.4の勝者
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu 30 8/26(水)
19:00
ジュビロ磐田（J2）
vs
テゲバジャーロ宮崎（J2）
ヤマハスタジアム（磐田） 31 8/26(水)
19:00
ガンバ大阪（J1）
vs
No.5の勝者
パナソニック スタジアム 吹田 32 8/26(水)
18:30
徳島ヴォルティス（J2）
vs
No.6の勝者
鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム 33 8/26(水)
18:30
サンフレッチェ広島（J1）
vs
No.7の勝者
福山通運ローズスタジアム 34 8/26(水)
19:00
いわきFC（J2）
vs
大分トリニータ（J2）
ハワイアンズスタジアムいわき 35 8/26(水)
19:00
ファジアーノ岡山（J1）
vs
No.8の勝者
JFE晴れの国スタジアム 36 8/26(水)
19:00
ジェフユナイテッド千葉（J1）
vs
No.9の勝者
フクダ電子アリーナ 37 8/26(水)
19:00
ヴィッセル神戸（J1）
vs
No.10の勝者
ノエビアスタジアム神戸 38 8/26(水)
19:00
サガン鳥栖（J2）
vs
カターレ富山（J2）
駅前不動産スタジアム 39 8/26(水)
19:00
アビスパ福岡（J1）
vs
No.11の勝者
ベスト電器スタジアム 40 8/26(水)
18:30
横浜FC（J2）
vs
No.12の勝者
ニッパツ三ツ沢球技場 41 8/26(水)
19:00
柏レイソル（J1）
vs
No.13の勝者
三協フロンテア柏スタジアム 42 8/26(水)
19:00
FC今治（J2）
vs
ブラウブリッツ秋田（J2）
アシックス里山スタジアム 43 8/26(水)
19:00
横浜F・マリノス（J1）
vs
No.14の勝者
日産スタジアム 44 8/26(水)
19:00
水戸ホーリーホック（J1）
vs
No.15の勝者
ケーズデンキスタジアム水戸 45 8/26(水)
19:00
浦和レッズ（J1）
vs
No.16の勝者
浦和駒場スタジアム 46 8/26(水)
19:00
RB大宮アルディージャ（J2）
vs
ヴァンラーレ八戸（J2）
NACK5スタジアム大宮 47 8/26(水)
18:30
セレッソ大阪（J1）
vs
No.17の勝者
YANMAR HANASAKA STADIUM 48 8/26(水)
19:00
アルビレックス新潟（J2）
vs
No.18の勝者
デンカビッグスワンスタジアム 49 8/26(水)
19:00
京都サンガF.C.（J1）
vs
No.19の勝者
たけびしスタジアム京都 50 8/26(水)
19:00
モンテディオ山形（J2）
vs
藤枝MYFC（J2）
NDソフトスタジアム山形 51 8/26(水)
19:00
清水エスパルス（J1）
vs
No.20の勝者
IAIスタジアム日本平 52 8/26(水)
19:00
V・ファーレン長崎（J1）
vs
No.21の勝者
PEACE STADIUM Connected by SoftBank 53 8/26(水)
18:30
FC町田ゼルビア（J1）
vs
No.22の勝者
町田GIONスタジアム 54 8/26(水)
19:00
ベガルタ仙台（J2）
vs
栃木シティ（J2）
ユアテックスタジアム仙台 55 8/26(水)
19:00
FC東京（J1）
vs
No.23の勝者
味の素スタジアム 56 8/26(水)
19:00
湘南ベルマーレ（J2）
vs
No.24の勝者
レモンガススタジアム平塚
3回戦｜日程・結果
No. 日時
キックオフ
対戦カード 会場 57 未定 No.25勝者
vs
No.26勝者
未定 58 未定 No.27勝者
vs
No.28勝者
未定 59 未定 No.29勝者
vs
No.30勝者
未定 60 未定 No.31勝者
vs
No.32勝者
未定 61 未定 No.33勝者
vs
No.34勝者
未定 62 未定 No.35勝者
vs
No.36勝者
未定 63 未定 No.37勝者
vs
No.38勝者
未定 64 未定 No.39勝者
vs
No.40勝者
未定 65 未定 No.41勝者
vs
No.42勝者
未定 66 未定 No.43勝者
vs
No.44勝者
未定 67 未定 No.45勝者
vs
No.46勝者
未定 68 未定 No.47勝者
vs
No.48勝者
未定 69 未定 No.49勝者
vs
No.50勝者
未定 70 未定 No.51勝者
vs
No.52勝者
未定 71 未定 No.53勝者
vs
No.54勝者
未定 72 未定 No.55勝者
vs
No.56勝者
未定
ラウンド16（4回戦）｜日程・結果
準々決勝｜日程・結果
準決勝｜日程・結果
決勝｜日程・結果
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