2026-27シーズンの開幕を前にしたプレシーズンにドイツ・ブンデスリーガの名門、ボルシア・ドルトムントが2年ぶりに来日する。イングランド代表MFジュード・ベリンガムの実弟ジョーブ・ベリンガム、ストライカーのセルー・ギラシ、ドイツ代表としてFIFAワールドカップを戦ったフェリックス・ヌメチャ、そして18歳の日本人MF山本天翔ら28選手が来日する。
本記事では、ボルシア・ドルトムントの来日メンバーを紹介する。
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2026-27シーズンの開幕を前にしたプレシーズンにドイツ・ブンデスリーガの名門、ボルシア・ドルトムントが2年ぶりに来日する。イングランド代表MFジュード・ベリンガムの実弟ジョーブ・ベリンガム、ストライカーのセルー・ギラシ、ドイツ代表としてFIFAワールドカップを戦ったフェリックス・ヌメチャ、そして18歳の日本人MF山本天翔ら28選手が来日する。
本記事では、ボルシア・ドルトムントの来日メンバーを紹介する。
※年齢は2026年7月29日時点
国：ドイツ
リーグ：ブンデスリーガ
リーグ優勝回数：8回(1956, 1957, 1963, 1994–95, 1995–96, 2001–02, 2010–11, 2011–12)
チャンピオンズリーグ優勝回数：1回(1996-97)
UEFAランキング：10位
国籍：ドイツ
ポジション：GK
生年月日：1991年4月13日(35歳)
国籍：ドイツ
ポジション：GK
生年月日：1993年2月4日(33歳)
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国籍：ドイツ
ポジション：GK
生年月日：2003年11月19日(22歳)
国籍：ブラジル
ポジション：DF
生年月日：2002年6月3日(24歳)
国籍：ドイツ
ポジション：DF
生年月日：1996年7月20日(30歳)
国籍：イングランド
ポジション：MF
生年月日：2005年9月23日(20歳)
国籍：ドイツ
ポジション：MF
生年月日：2000年10月10日(25歳)
国籍：ギニア
ポジション：FW
生年月日：1996年3月12日(30歳)
国籍：ドイツ
ポジション：FW
生年月日：2002年10月17日(23歳)
国籍：オーストリア
ポジション：MF
生年月日：2003年10月20日(22歳)
国籍：ポルトガル
ポジション：FW
生年月日：2002年7月19日(24歳)
国籍：フランス
ポジション：DF
生年月日：2007年1月17日(19歳)
国籍：ポルトガル
ポジション：DF
生年月日：2002年2月12日(24歳)
国籍：エクアドル
ポジション：MF
生年月日：2008年5月5日(18歳)
国籍：イタリア
ポジション：DF
生年月日：2005年3月8日(21歳)
国籍：イタリア
ポジション：FW
生年月日：2008年4月2日(18歳)
国籍：アメリカ
ポジション：FW
生年月日：2009年5月21日(17歳)
国籍：ドイツ
ポジション：DF
生年月日：2006年6月6日(20歳)
国籍：日本
ポジション：MF
生年月日：2007年8月24日(18歳)
国籍：ルクセンブルク
ポジション：MF
生年月日：2009年1月28日(17歳)
国籍：ドイツ
ポジション：MF
生年月日：2001年4月10日(25歳)
国籍：イタリア
ポジション：DF
生年月日：2008年1月9日(18歳)
国籍：ドイツ
ポジション：FW
生年月日：2005年11月4日(20歳)
国籍：ドイツ
ポジション：DF
生年月日：2008年3月30日(18歳)
国籍：ドイツ
ポジション：DF
生年月日：2009年5月29日(17歳)
国籍：スイス
ポジション：DF
生年月日：2008年2月3日(18歳)
国籍：ドイツ
ポジション：MF
生年月日：2008年5月21日(18歳)
国籍：ドイツ
ポジション：FW
生年月日：2009年9月1日(16歳)
国籍：クロアチア
生年月日：1971年10月15日(54歳)
|日時
|対戦カード
|放送・配信
|7月29日(水)19:00
|セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムント
|DAZN
|8月1日(土)19:00
|FC東京vsボルシア・ドルトムント
|ABEMA
テレビ東京(録画)
セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントは『DAZN』で独占ライブ配信される。また、『DAZN』ではこの一戦以外にも2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。
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