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Yuta Tokuma

ドルトムント日本ツアーの来日メンバーは？｜セレッソ大阪、FC東京と対戦

ボルシア・ドルトムント
セレッソ大阪 対 ボルシア・ドルトムント
FC東京 対 ボルシア・ドルトムント
セレッソ大阪
クラブ親善試合
FC東京
ブンデスリーガ
J1 リーグ

2026年夏に2年ぶりに来日するボルシア・ドルトムントのメンバーを紹介する。

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2026-27シーズンの開幕を前にしたプレシーズンにドイツ・ブンデスリーガの名門、ボルシア・ドルトムントが2年ぶりに来日する。イングランド代表MFジュード・ベリンガムの実弟ジョーブ・ベリンガム、ストライカーのセルー・ギラシ、ドイツ代表としてFIFAワールドカップを戦ったフェリックス・ヌメチャ、そして18歳の日本人MF山本天翔ら28選手が来日する。

本記事では、ボルシア・ドルトムントの来日メンバーを紹介する。

※年齢は2026年7月29日時点

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