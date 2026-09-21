コパ・デル・レイ2026-27 試合日程・結果・放送予定

コパ・デル・レイのおすすめ視聴方法

【U-NEXTサッカーパック】コパ・デル・レイをライブ配信！ラ・リーガも全試合視聴可能

U-NEXT

2026-27シーズンのコパ・デル・レイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」はプレミアリーグ全試合やDFBポカール注目試合をライブ配信。エールディヴィジ、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順





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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでコパ・デル・レイ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。