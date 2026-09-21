コパ・デル・レイ2026-27 試合日程・結果・放送予定
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コパ・デル・レイ2026-27｜各ラウンドの試合日程
2026-27シーズンのコパ・デル・レイは、2026年10月28日から2027年4月24日の期間で開催される。
決勝はセビージャのエスタディオ・デ・ラ・カルトゥーハで開催される。
- 1回戦：2026年10月28日
- 2回戦：2026年12月2日
- 3回戦：2026年12月16日
- ラウンド16：2027年1月6日
- 準々決勝：2027年1月13日
- 準決勝：1stレグ 2027年2月10日、2ndレグ 2027年3月3日
- 決勝：2027年4月24日
※すべて現地時間
※開催日は前後する可能性あり
コパ・デル・レイ2026-27｜日本での放送・配信予定
コパ・デル・レイのおすすめ視聴方法
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
コパ・デル・レイで優勝すると？
コパ・デル・レイで優勝したクラブには、翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権が与えられる。
なお、優勝クラブがラ・リーガでの成績によりUEFAチャンピオンズリーグ(CL)などの出場権を獲得した場合は、ラ・リーガの順位に応じて欧州カップ戦の出場枠が繰り下がる。
また、コパ・デル・レイの優勝クラブと準優勝クラブには、ラ・リーガの上位2クラブとともに、翌シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ(スペイン・スーパーカップ)への出場権が与えられる。
1回戦｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※すべて日本時間表記
※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり
2回戦｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2026年12月2日頃開催予定
3回戦｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2026年12月16日頃開催予定
ラウンド16｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2027年1月6日頃開催予定
準々決勝｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
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※2027年1月13日頃開催予定
準決勝｜試合日程・結果
1stレグ
試合日時
対戦カード
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※2027年2月10日頃開催予定
2ndレグ
試合日時
対戦カード
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※2027年3月3日頃開催予定
決勝｜試合日程・結果
試合日時
対戦カード
2027年4月24日(土)時間未定
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※現地時間表記
※試合日程は変更の可能性あり
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