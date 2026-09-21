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Copa Del Rey Trophy(C)Getty Images
Yuta Tokuma

コパ・デル・レイ2026-27 試合日程・結果・放送予定

コパデルレイ
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2026-2027シーズンのコパ・デル・レイの日程、各ラウンドの試合結果、対戦カード、放送・配信予定を紹介。優勝すると得られる出場権は？

  • Real Sociedad (C)Getty Images

    コパ・デル・レイ2026-27｜各ラウンドの試合日程

    2026-27シーズンのコパ・デル・レイは、2026年10月28日から2027年4月24日の期間で開催される。

    決勝はセビージャのエスタディオ・デ・ラ・カルトゥーハで開催される。

    • 1回戦：2026年10月28日
    • 2回戦：2026年12月2日
    • 3回戦：2026年12月16日
    • ラウンド16：2027年1月6日
    • 準々決勝：2027年1月13日
    • 準決勝：1stレグ 2027年2月10日、2ndレグ 2027年3月3日
    • 決勝：2027年4月24日

    ※すべて現地時間
    ※開催日は前後する可能性あり

    • 広告

  • コパ・デル・レイ2026-27｜日本での放送・配信予定

    コパ・デル・レイのおすすめ視聴方法

    【U-NEXTサッカーパック】コパ・デル・レイをライブ配信！ラ・リーガも全試合視聴可能

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    2026-27シーズンのコパ・デル・レイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

    このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

    なお、「U-NEXTサッカーパック」はプレミアリーグ全試合やDFBポカール注目試合をライブ配信。エールディヴィジ、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

    U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順


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    1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
    2. 「サッカーパックを始める」をタップ
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    4. 必要情報を入力して登録完了！

    ※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

    ▶U-NEXTサッカーパックでコパ・デル・レイ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

    コパ・デル・レイはU-NEXTでライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験

    ※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

  • コパ・デル・レイで優勝すると？

    コパ・デル・レイで優勝したクラブには、翌シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権が与えられる。

    なお、優勝クラブがラ・リーガでの成績によりUEFAチャンピオンズリーグ(CL)などの出場権を獲得した場合は、ラ・リーガの順位に応じて欧州カップ戦の出場枠が繰り下がる。

    また、コパ・デル・レイの優勝クラブと準優勝クラブには、ラ・リーガの上位2クラブとともに、翌シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャ(スペイン・スーパーカップ)への出場権が与えられる。

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  • 1回戦｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※すべて日本時間表記
    ※試合日程・キックオフ時間は変更の可能性あり

  • 2回戦｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2026年12月2日頃開催予定

  • 3回戦｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2026年12月16日頃開催予定

  • ラウンド16｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年1月6日頃開催予定

  • 準々決勝｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年1月13日頃開催予定

  • 準決勝｜試合日程・結果

    1stレグ

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年2月10日頃開催予定

    2ndレグ

    試合日時

    対戦カード

    -

    -

    ※2027年3月3日頃開催予定

  • 決勝｜試合日程・結果

    試合日時

    対戦カード

    2027年4月24日(土)時間未定

    -

    ※現地時間表記
    ※試合日程は変更の可能性あり