コミュニティ・シールド2026の予想スタメン・見どころ・注目選手｜アーセナルとマンチェスター・シティが激突
- Getty Images
アーセナルvsマンチェスター・シティ｜見どころ
キックオフ：2026年8月16日(日)23:00
放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信
新シーズンの開幕を告げる一戦、コミュニティ・シールド2026でプレミアリーグ王者アーセナルとFAカップ覇者マンチェスター・シティが対戦する。
アーセナルは昨季、リーグ最少の27失点を誇る堅守を軸にプレミアリーグを制し、2003-04シーズン以来となる悲願のリーグタイトルを獲得した。アルテタ体制で長年積み上げてきたポゼッションと高強度のプレッシングは成熟度を増しており、今夏にはニューカッスルからギマランイスも加入。ライスやウーデゴール、サカ、ギェケレシュらを擁する戦力はさらに厚みを増している。王者として迎える新シーズン最初の公式戦で、昨季の完成度をそのまま示し、リーグ連覇へ向けて勢いをつけたいところだ。
対するマンチェスター・Ｃは昨季、プレミアリーグではアーセナルに及ばず2位に終わったものの、FAカップとカラバオカップを制する国内カップ戦2冠を達成。今夏の最大の変化は、10年間チームを率いたグアルディオラが退任し、マレスカが新監督に就任したことだ。クラブの哲学を熟知するマレスカがポゼッションやポジショナルプレーを重視することに変わりはない。また、シウバやストーンズら長年の主力が退団した一方で、クラブ史上最高額でアンダーソンを獲得。ハーランドらタレントう擁するチームを新指揮官がどのように機能させるか注目だ。
この試合最大の見どころは、完成度で上回る王者アーセナルと、新体制へ移行したマンチェスター・Ｃによる主導権争いだ。アーセナルはアルテタ体制の継続性を武器に、中盤でボールを支配しながら相手陣内へ押し込みたい。一方のマンチェスター・Ｃは、マレスカにとってこれが就任後初の公式戦だ。ペップ時代から大きな転換期を迎えたマンチェスター・Ｃがいきなり王者を倒すのか、それとも成熟したアーセナルが昨季王者の力を示すのか。8月16日に両クラブは今シーズン最初のタイトルを懸けて激突する。
- Getty Images
アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、モスケラ、ガブリエウ、インカピエ
■MF
ギマランイス、ルイス＝スケリー、マドゥエケ、ウーデゴール、ツォリス
■FW
ハフェルツ
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ライス、サカ、スビメンディ、メリーノ
負傷選手情報：ティンバー、サリバ
- Getty Images
マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、ディアス、グヴァルディオル、アイト＝ヌーリ
■MF
コヴァチッチ、ゴンサレス、サヴィーニョ、フォーデン、セメンヨ
■FW
マーモウシュ
■監督
マレスカ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ラインデルス、サヴィーニョ、ハーランド
負傷選手情報：ロドリ
- Getty Images
アーセナルvsマンチェスター・シティ｜注目選手
■アーセナル｜マルティン・ウーデゴール
アーセナルの注目はウーデゴールだ。キャプテンとしてチームを牽引するノルウェー代表MFは、アルテタ体制における攻撃の司令塔。高い技術と優れた戦術理解力を武器に、中盤と前線をつなぐ役割を担っている。狭いエリアでもテンポ良くボールを動かし、ラストパスやミドルシュートで決定機を生み出せることが最大の強みだ。昨季も中心選手として大きな存在感を示した。
マンチェスター・Cとの一戦でも、ウーデゴールのパフォーマンスは試合の流れを大きく左右し得る。今季はギマランイスの加入で、中盤の構成に変化が生まれたが、攻撃の中心がウーデゴールであることに変わりはない。相手守備網をかいくぐりながらどれだけ前線のハフェルツやマドゥエケらを活かせるか。アーセナルが主導権を握るためには、キャプテンの創造性が必要となる。
■マンチェスター・シティ｜フィル・フォーデン
マンチェスター・Cの注目はフォーデンだ。アカデミー出身の同選手は、卓越したテクニックと得点力を兼ね備え、トップ下やサイドなど複数のポジションで高いパフォーマンスを発揮できる。昨季はハーランドを支えるだけでなく、自らも得点に絡みながらリーグ2位と国内2冠に貢献。グアルディオラ時代から攻撃の中心として活躍してきたが、新たに就任したマレスカ体制でも、その重要性は変わらない。
コミュニティ・シールドでは、フォーデンがどこまで攻撃に違いを生み出せるかが大きなポイントになる。トップ下での起用が見込まれており、前線のマーモウシュやセメンヨを動かしながら、自らもゴール前へ飛び込む役割を担うことになりそうだ。アーセナルは昨季リーグ最少失点を記録した堅守を誇るだけに、その守備ブロックを崩すためにはフォーデンのアイデアと技術が欠かせない。
- U-NEXT
アーセナルvsマンチェスター・シティ｜放送・配信予定
FAコミュニティ・シールド2026は、『U-NEXT』が国内独占ライブ配信の予定だ。
U-NEXTは、コミュニティ・シールドのほかにも、プレミアリーグを開幕から最終節までの全試合をライブ配信するため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。
現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。
項目 内容 配信サービス U-NEXT 対象プラン サッカーパック 配信試合数 プレミアリーグ全380試合 配信内容 ライブ配信、見逃し配信、ハイライト 月額料金(Web申し込み) 2,600円(税込) 月額料金(アプリ内申し込み) 3,000円(税込)
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。