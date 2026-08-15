キックオフ：2026年8月16日(日)23:00

放送・配信：U-NEXT独占ライブ配信

新シーズンの開幕を告げる一戦、コミュニティ・シールド2026でプレミアリーグ王者アーセナルとFAカップ覇者マンチェスター・シティが対戦する。

アーセナルは昨季、リーグ最少の27失点を誇る堅守を軸にプレミアリーグを制し、2003-04シーズン以来となる悲願のリーグタイトルを獲得した。アルテタ体制で長年積み上げてきたポゼッションと高強度のプレッシングは成熟度を増しており、今夏にはニューカッスルからギマランイスも加入。ライスやウーデゴール、サカ、ギェケレシュらを擁する戦力はさらに厚みを増している。王者として迎える新シーズン最初の公式戦で、昨季の完成度をそのまま示し、リーグ連覇へ向けて勢いをつけたいところだ。

対するマンチェスター・Ｃは昨季、プレミアリーグではアーセナルに及ばず2位に終わったものの、FAカップとカラバオカップを制する国内カップ戦2冠を達成。今夏の最大の変化は、10年間チームを率いたグアルディオラが退任し、マレスカが新監督に就任したことだ。クラブの哲学を熟知するマレスカがポゼッションやポジショナルプレーを重視することに変わりはない。また、シウバやストーンズら長年の主力が退団した一方で、クラブ史上最高額でアンダーソンを獲得。ハーランドらタレントう擁するチームを新指揮官がどのように機能させるか注目だ。

この試合最大の見どころは、完成度で上回る王者アーセナルと、新体制へ移行したマンチェスター・Ｃによる主導権争いだ。アーセナルはアルテタ体制の継続性を武器に、中盤でボールを支配しながら相手陣内へ押し込みたい。一方のマンチェスター・Ｃは、マレスカにとってこれが就任後初の公式戦だ。ペップ時代から大きな転換期を迎えたマンチェスター・Ｃがいきなり王者を倒すのか、それとも成熟したアーセナルが昨季王者の力を示すのか。8月16日に両クラブは今シーズン最初のタイトルを懸けて激突する。