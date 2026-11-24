レアル・マドリードvsPSVの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
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レアル・マドリードvsPSV｜見どころ
キックオフ：2026年11月25日(水)5:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で、佐野航大の所属するPSVが敵地で強豪レアル・マドリードとの大一番に臨む注目の一戦だ。
CL最多15度の優勝を誇るレアル・マドリードは、今季CLリーグフェーズで開幕4連勝と好調を維持している。前節は敵地でAEKアテネを3-2で退け、勝ち点12で首位パリ・サンジェルマンに次ぐ2位に位置する。エンバペを中心に4試合で13得点と攻撃陣が好調なチームは、今節のホームでの一戦でも確実に勝利を手にし、無傷の5連勝を狙う。
一方のPSVは、今季CLリーグフェーズでこまで1勝1分け2敗の勝ち点4で24位と苦しい戦いが続いている。前節は佐野の得点があったものの、ホームでクラブ・ブルッヘに1-2で敗れた。今節は欧州屈指の強豪とのアウェーゲームとなるが、敵地で番狂わせを起こし、ノックアウトフェーズ進出に向けて勝ち点を積み重ねたい。
この試合で注目したいのは、レアル・マドリードの強力な攻撃陣にPSVがどう対抗するかだ。レアル・マドリードはエンバペやヴィニシウスらを中心に、個々の突破力と素早い攻守の切り替えからゴールを狙う。一方のPSVは、佐野ら中盤の選手が相手の攻撃を食い止め、ボールを奪ってから素早く前線へつなげるかがポイントとなる。レアル・マドリードが持ち前の攻撃力で主導権を握るのか、それともPSVが組織的な守備とカウンターで対抗するのか。両チームの戦術的な駆け引きにも注目したい。
なお、両チームは過去に欧州の舞台で4度対戦しており、レアル・マドリードが1勝3分けと負けなし。最後の対戦は1992-93シーズンまでさかのぼり、今回が34年ぶりの顔合わせとなる。
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レアル・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
クルトワ
■DF
バルベルデ、ミリトン、リュディガー、ククレジャ
■MF
チュアメニ、カマヴィンガ、ディオマンデ、ディアス、ヴィニシウス
■FW
エンバペ
■監督
モウリーニョ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：アセンシオ、ロドリゴ
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PSV｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
コバール
■DF
デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ
■MF
佐野、フェルナンデス、ペリシッチ、マイナンス、ファン・ボメル
■FW
ティル
■監督
ボス
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：マウロ・ジュニオール
負傷選手情報：ナガロ、スハウテン、ウアイッサ、プレア
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レアル・マドリードvsPSV｜注目選手
■レアル・マドリード｜キリアン・エンバペ
レアル・マドリードの注目はエンバペだ。圧倒的なスピードと鋭いドリブル突破、抜群の決定力を兼ね備えたフランス代表FWは、今季も攻撃の中心として躍動。CLでは開幕から4試合連続でゴールを挙げ、ここまで4得点1アシストを記録している。前節のAEKアテネ戦でも得点を奪い、チームの開幕4連勝に貢献した。
今回対戦するPSVに対してレアル・マドリードとしては、ホームで主導権を握り、早い時間帯から相手を押し込みたいところ。エンバペが持ち前のスピードを生かした裏への抜け出しや鋭いシュートでPSV守備陣を攻略し、開幕5連勝に導けるか注目だ。
■PSV｜佐野航大
PSVの注目は日本代表MF佐野だ。今夏にNECから加入し、新天地でも中盤の主力として定着して今季CLでは開幕から4試合連続でフル出場。前節のクラブ・ブルッヘ戦ではCL初ゴールを記録した。豊富な運動量と優れたボールコントロール、的確なパスを武器に攻守両面で存在感を発揮し、チームに欠かせない存在となっている。
今回のレアル・マドリード戦では、エンバペやベリンガムらを擁する強力な攻撃陣との対決が待ち受ける。PSVとしては、相手の激しいプレスをかわしながら攻撃の形を作れるかが重要となる。佐野が中盤で冷静にボールをさばき、正確なパスや積極的な攻撃参加でチャンスを生み出せるか。敵地ベルナベウでの大一番で、強豪を相手に攻守の両面で存在感を示したい。
- (C)WOWOW
レアル・マドリードvsPSV｜放送・配信予定
佐野航大所属のPSVが敵地で強豪レアル・マドリードに臨む一戦は、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
Leminoプレミアム
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
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『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。
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