キックオフ：2026年11月25日(水)5:00

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で、佐野航大の所属するPSVが敵地で強豪レアル・マドリードとの大一番に臨む注目の一戦だ。

CL最多15度の優勝を誇るレアル・マドリードは、今季CLリーグフェーズで開幕4連勝と好調を維持している。前節は敵地でAEKアテネを3-2で退け、勝ち点12で首位パリ・サンジェルマンに次ぐ2位に位置する。エンバペを中心に4試合で13得点と攻撃陣が好調なチームは、今節のホームでの一戦でも確実に勝利を手にし、無傷の5連勝を狙う。

一方のPSVは、今季CLリーグフェーズでこまで1勝1分け2敗の勝ち点4で24位と苦しい戦いが続いている。前節は佐野の得点があったものの、ホームでクラブ・ブルッヘに1-2で敗れた。今節は欧州屈指の強豪とのアウェーゲームとなるが、敵地で番狂わせを起こし、ノックアウトフェーズ進出に向けて勝ち点を積み重ねたい。

この試合で注目したいのは、レアル・マドリードの強力な攻撃陣にPSVがどう対抗するかだ。レアル・マドリードはエンバペやヴィニシウスらを中心に、個々の突破力と素早い攻守の切り替えからゴールを狙う。一方のPSVは、佐野ら中盤の選手が相手の攻撃を食い止め、ボールを奪ってから素早く前線へつなげるかがポイントとなる。レアル・マドリードが持ち前の攻撃力で主導権を握るのか、それともPSVが組織的な守備とカウンターで対抗するのか。両チームの戦術的な駆け引きにも注目したい。

なお、両チームは過去に欧州の舞台で4度対戦しており、レアル・マドリードが1勝3分けと負けなし。最後の対戦は1992-93シーズンまでさかのぼり、今回が34年ぶりの顔合わせとなる。