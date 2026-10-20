キックオフ：2026年10月21日(水)4:00

放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節で、CL2連覇中の王者パリ・サンジェルマン（PSG）とバルセロナによる注目の一戦が開催される。

PSGは今季、エンリケの下で、レアル・マドリード以来となるCL3連覇を目指している。CL初戦ではスロヴァン・ブラチスラヴァに6-1で大勝すると、第2節ではマンチェスター・Cを敵地で4-2と撃破。ドゥエやデンベレらが得点を挙げ、強豪相手にも攻撃力を発揮した。週末のリーグ戦でもストラスブールに快勝しており、公式戦で好調を維持している。ホームでスペインの強豪を迎え撃ち、CL開幕3連勝を狙う。

一方、フリック率いるバルセロナも今季は国内外で圧倒的な強さを見せている。ラ・リーガでは開幕9連勝を記録し、首位を快走。週末のベティス戦でも敵地で5-2の快勝を収めた。CL初戦ではフェイエノールトを5-1で下すと、第2節でもガラタサライに敵地で4-1と勝利し、開幕2連勝を達成。2試合で計9得点を挙げるなど、持ち前の攻撃力を発揮している。ヤマルらを中心とした攻撃陣を武器に、敵地で欧州王者を撃破したいところだ。

この試合で特に注目したいのは、CL開幕2試合で計10得点を挙げたPSGの攻撃陣と、同9得点を記録したバルセロナ攻撃陣の攻防だ。PSGはマンチェスター・Cを相手に4得点を奪うなど強豪相手にも高い得点力を発揮しており、バルセロナも今季のラ・リーガ9試合で39得点を記録。両チームともに積極的なプレスとボール保持を軸に主導権を握る戦いを見せる中、どちらが相手の守備を攻略し、持ち前の攻撃力を発揮できるかが大きなポイントとなる。

なお、両者はCLの舞台でこれまでに15度対戦。PSGの6勝、バルセロナの5勝、4引き分けと、PSGがわずかに勝ち越している。昨季のリーグフェーズでも対戦し、PSGが敵地で2-1の勝利を収めた。