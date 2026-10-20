パリ・サンジェルマンvsバルセロナの予想スタメン・見どころ・注目選手｜UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節
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パリ・サンジェルマンvsバルセロナ｜見どころ
キックオフ：2026年10月21日(水)4:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節で、CL2連覇中の王者パリ・サンジェルマン（PSG）とバルセロナによる注目の一戦が開催される。
PSGは今季、エンリケの下で、レアル・マドリード以来となるCL3連覇を目指している。CL初戦ではスロヴァン・ブラチスラヴァに6-1で大勝すると、第2節ではマンチェスター・Cを敵地で4-2と撃破。ドゥエやデンベレらが得点を挙げ、強豪相手にも攻撃力を発揮した。週末のリーグ戦でもストラスブールに快勝しており、公式戦で好調を維持している。ホームでスペインの強豪を迎え撃ち、CL開幕3連勝を狙う。
一方、フリック率いるバルセロナも今季は国内外で圧倒的な強さを見せている。ラ・リーガでは開幕9連勝を記録し、首位を快走。週末のベティス戦でも敵地で5-2の快勝を収めた。CL初戦ではフェイエノールトを5-1で下すと、第2節でもガラタサライに敵地で4-1と勝利し、開幕2連勝を達成。2試合で計9得点を挙げるなど、持ち前の攻撃力を発揮している。ヤマルらを中心とした攻撃陣を武器に、敵地で欧州王者を撃破したいところだ。
この試合で特に注目したいのは、CL開幕2試合で計10得点を挙げたPSGの攻撃陣と、同9得点を記録したバルセロナ攻撃陣の攻防だ。PSGはマンチェスター・Cを相手に4得点を奪うなど強豪相手にも高い得点力を発揮しており、バルセロナも今季のラ・リーガ9試合で39得点を記録。両チームともに積極的なプレスとボール保持を軸に主導権を握る戦いを見せる中、どちらが相手の守備を攻略し、持ち前の攻撃力を発揮できるかが大きなポイントとなる。
なお、両者はCLの舞台でこれまでに15度対戦。PSGの6勝、バルセロナの5勝、4引き分けと、PSGがわずかに勝ち越している。昨季のリーグフェーズでも対戦し、PSGが敵地で2-1の勝利を収めた。
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パリ・サンジェルマン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ネヴェス、ヴィティーニャ、ルイス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クヴァラツヘリア
■監督
エンリケ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：マユル
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バルセロナ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
J.ガルシア
■DF
クンデ、クバルシ、マルティン、カンセロ
■MF
ロドリ、ペドリ、ヤマル、ロペス、ゴードン
■FW
オルモ
■監督
フリック
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：クリステンセン、デ・ヨング、バルドグジ
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パリ・サンジェルマンvsバルセロナ｜注目選手
■パリ・サンジェルマン｜ウスマン・デンベレ
PSGの注目はデンベレだ。爆発的なスピードと鋭いドリブル、左右両足を自在に操る高い技術を武器とするフランス代表FWは、エンリケの下で得点力を開花させ、CL連覇に貢献した。今季も攻撃の中心として活躍し、マンチェスター・シティ戦でも1得点1アシストを記録するなど、CL2試合で3得点3アシストをマークする。
今回対戦するのは、2017年から2023年まで在籍した古巣バルセロナだ。フリック率いる今季公式戦開幕11連勝の中の相手に対して、デンベレが持ち前のスピードやドリブルでどれだけ相手守備陣の脅威になれるかがポイントとなる。古巣との大一番で得点に絡み、チームをCL開幕3連勝に貢献できるか注目だ。
■バルセロナ｜ラミン・ヤマル
バルセロナの注目はヤマルだ。卓越したドリブル技術と左足の精度、優れた創造性を武器とする19歳のスペイン代表FWは、右サイドを主戦場に攻撃の中心として活躍。ワールドカップ優勝を経験した同選手は、公式戦9得点10アシストと、今季も開幕から好調を維持して、公式戦11連勝中のチームを牽引している。
今回対峙するのは、CL2連覇中の欧州王者PSGの守備陣だ。マルキーニョスやメンデスらを擁する相手に対し、ヤマルが右サイドからの鋭い仕掛けでどこまで決定機を作り出せるか。特に、メンデスとの右サイドでのマッチアップは大きな注目を集めそうだ。敵地で持ち前の突破力と創造性を発揮し、チームをCL開幕3連勝へ導けるか。
- (C)WOWOW
パリ・サンジェルマンvsバルセロナ｜放送・配信予定
パリ・サンジェルマンとバルセロナによる注目の一戦は、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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