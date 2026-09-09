ナポリvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年9月10日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でナポリと昨季ファイナリストのアーセナルが対戦する。

ナポリは昨季セリエAを2位で終え、今季はアッレグリ監督の下でCLに挑む。しかし、今季は開幕から調子が上がらず、週末にはインテルに2点差を逆転されてリーグ戦連敗となった。さらに中盤の主力であるマクトミネイを欠くなど難しい状況でCL初戦を迎えることになる。ホームの後押しを受け、強豪アーセナルを相手に悪い流れを断ち切れるかがポイントだ。

対するアーセナルは昨季、プレミアリーグ王者に輝き、CLでは20年ぶりに決勝進出を決めたがPSGに敗れ、あと一歩で初優勝を逃した。今季はシーズン開幕から好調を維持して公式戦3連勝中。サカを中心とした攻撃に加え、自慢の堅固な守備陣は今季も健在だ。昨季の悔しさを晴らして悲願の欧州制覇を目指す中、まずは難敵ナポリとのアウェーゲームで白星発進を狙う。

この試合で特に注目したいのは、立て直しを図るナポリが、安定感を見せるアーセナルにホームでどう立ち向かうかだ。ナポリは攻撃面で力を示した一方、守備陣が踏ん張れない状況が続く。対するアーセナルはここまで公式戦無失点と安定感抜群だ。攻撃力を武器に流れを変えたいナポリと、昨季CL準優勝から頂点を目指すアーセナル。CL初戦でどちらが先に勢いをつかむのかに注目だ。

なお、過去の直接対決は、ナポリ1勝、アーセナル3勝と、アーセナルが勝ち越している。