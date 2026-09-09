ナポリvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手
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ナポリvsアーセナル｜見どころ
キックオフ：2026年9月10日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でナポリと昨季ファイナリストのアーセナルが対戦する。
ナポリは昨季セリエAを2位で終え、今季はアッレグリ監督の下でCLに挑む。しかし、今季は開幕から調子が上がらず、週末にはインテルに2点差を逆転されてリーグ戦連敗となった。さらに中盤の主力であるマクトミネイを欠くなど難しい状況でCL初戦を迎えることになる。ホームの後押しを受け、強豪アーセナルを相手に悪い流れを断ち切れるかがポイントだ。
対するアーセナルは昨季、プレミアリーグ王者に輝き、CLでは20年ぶりに決勝進出を決めたがPSGに敗れ、あと一歩で初優勝を逃した。今季はシーズン開幕から好調を維持して公式戦3連勝中。サカを中心とした攻撃に加え、自慢の堅固な守備陣は今季も健在だ。昨季の悔しさを晴らして悲願の欧州制覇を目指す中、まずは難敵ナポリとのアウェーゲームで白星発進を狙う。
この試合で特に注目したいのは、立て直しを図るナポリが、安定感を見せるアーセナルにホームでどう立ち向かうかだ。ナポリは攻撃面で力を示した一方、守備陣が踏ん張れない状況が続く。対するアーセナルはここまで公式戦無失点と安定感抜群だ。攻撃力を武器に流れを変えたいナポリと、昨季CL準優勝から頂点を目指すアーセナル。CL初戦でどちらが先に勢いをつかむのかに注目だ。
なお、過去の直接対決は、ナポリ1勝、アーセナル3勝と、アーセナルが勝ち越している。
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ナポリ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
メレト
■DF
ディ・ロレンツォ、ラフマニ、マリン、スピナッツォーラ
■MF
アンギサ、ロボツカ、ヴェルガーラ
■FW
サントス、ホイルンド、ポリターノ
■監督
アッレグリ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：マリアヌッチ、マクトミネイ、ボンジョルノ
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アーセナル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、コンサ、ガブリエウ、カラフィオーリ
■MF
ライス、ガブリエウ、サカ、ウーデゴール、ツォリス
■FW
ハフェルツ
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：モスケラ
負傷選手情報：サリバ、ティンバー
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ナポリvsアーセナル｜注目選手
■ナポリ｜ラスムス・ホイルンド
ナポリの注目はホイルンドだ。昨季からナポリの最前線を担うデンマーク代表FWは、スピードとフィジカルを生かした突破や、相手最終ラインの背後を狙う動きが持ち味。昨季の2位フィニッシュに貢献したストライカーは、今季もチームの得点源として期待されている。
ホイルンドは直近のリーグ戦2試合連続得点中と好調を維持。アーセナル戦では相手の強固な最終ラインを相手に、前線でどれだけ存在感を示せるかがポイントになる。ガブリエウとのマッチアップが予想される中。ホームの声援を後押しに堅固な相手守備陣を攻略できるか。
■アーセナル｜ブカヨ・サカ
対するアーセナルの注目はサカだ。アカデミー出身のイングランド代表FWは、右サイドからの鋭いドリブルと左足のシュートを武器に、アーセナル攻撃陣の中心として活躍。昨季のプレミアリーグ制覇にも大きく貢献し、悲願のCL制覇を狙う今季もエースとしての活躍が期待されている。
プレミアリーグでは開幕から2試合連続ゴールを記録するなど、今季は得点力も向上。ナポリ戦でも右サイドから仕掛け、相手守備陣をどこまで崩せるか。昨季あと一歩で届かなかったCL優勝へ向け、エースが初戦からチームを勝利へ導けるか注目だ。
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ナポリvsアーセナル｜放送・配信予定
ナポリvsアーセナルを含む2026-27シーズンのCLは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。試合当日の24時からはネット『Leminoプレミアム』でもディレイ配信される。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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