マンチェスター・シティvsパリ・サンジェルマンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節
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マンチェスター・シティvsパリ・サンジェルマン｜見どころ
キックオフ：2026年10月15日(木)4:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節で、マンチェスター・シティと2連覇中の王者パリ・サンジェルマン（PSG）が激突する。
マンチェスター・Cは今季、長期政権を築いたグアルディオラの後任マレスカの下で好スタート。プレミアリーグでは開幕6戦全勝を記録し、首位を快走している。週末のリヴァプール戦でも敵地で3-0の快勝を収めた。CL初戦でもポルトを2-0で下しており、国内外で結果を残している。ピッチ外での騒動を尻目に勢いに乗るチームは、ホームで欧州王者を迎え撃ち、CL開幕2連勝を狙う。
一方のPSGは、エンリケの下で2024-25、2025-26シーズンのCLを連覇した欧州王者だ。今季もCL初戦でスロヴァン・ブラチスラヴァを6-1で圧倒し、3連覇に向けて最高のスタートを切った。国内リーグでも上位争いを展開しており、直近のル・マン戦では3-1で勝利。デンベレやドゥエ、クヴァラツヘリアらを擁する自慢の攻撃陣とともに強豪とのアウェーゲームを制したいところだ。
この試合で特に注目したいのは、開幕から全勝を続けるマンチェスター・Cの攻撃陣と、CL3連覇を狙うPSGの攻防だ。マンチェスター・Cはハーランドを中心とした高い得点力を誇り、PSGもCL初戦で6得点を奪うなど、両チームともに攻撃面で結果を残している。互いにボールを保持して主導権を握る戦いを志向する中、どちらが相手のプレスを攻略し、持ち前の攻撃力を発揮できるかが大きなポイントとなる。
なお、両者は欧州の舞台でこれまでに8度対戦。マンチェスター・Cの4勝、PSGの2勝、2引き分けと、マンチェスター・Cが勝ち越している。
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マンチェスター・シティ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ドンナルンマ
■DF
ヌネス、グエーイ、ディアス、グヴァルディオル
■MF
フェルナンデス、アンダーソン、セメンヨ、フォーデン、チェルキ
■FW
ハーランド
■監督
マレスカ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
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パリ・サンジェルマン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
サフォノフ
■DF
ハキミ、マルキーニョス、パチョ、メンデス
■MF
ネヴェス、ヴィティーニャ、ルイス
■FW
ドゥエ、デンベレ、クヴァラツヘリア
■監督
エンリケ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：マユル
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マンチェスター・シティvsパリ・サンジェルマン｜注目選手
■マンチェスター・シティ｜アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目はハーランドだ。圧倒的なフィジカルとスピード、ゴール前での高い決定力を武器とするノルウェー代表FWは、加入以来チームの得点源として活躍。今季もマレスカの下で攻撃の中心を担い、直近のリヴァプール戦では先制ゴールを記録するなど好調で、プレミアリーグ開幕6連勝と勢いに乗るチームを支えている。
今回対峙するのは、マルキーニョスやパチョらを擁する欧州王者の守備陣。ハーランドが持ち味を出して、ゴール前でどこまで決定機を作れるかが鍵となる。CL初戦を無失点で制したマンチェスター・Cにとって、欧州王者を相手に得点源の活躍は欠かせない。ノルウェー代表FWが強豪相手にも決定力を発揮し、チームを開幕2連勝へ導けるか。
■パリ・サンジェルマン｜ウスマン・デンベレ
PSGの注目はデンベレだ。爆発的なスピードとドリブルを武器とするフランス代表FWは、サイドからの突破だけでなく、中央での連係やゴール前でのフィニッシュでも違いを生み出せる存在。エンリケの下で得点力を開花させ、CL連覇に貢献した。CL初戦スロヴァン・ブラチスラヴァ戦で2G2Aを記録する大活躍を残した。
今回対戦するマンチェスター・Cは、プレミアリーグ開幕6連勝と好調を維持しており、デンベレが相手の守備をどこまで切り崩せるかがポイントとなる。特に、相手のプレスをかわして前を向き、持ち前のスピードやドリブルで最終ラインを突破できるかが重要だ。敵地エティハドでどのようなパフォーマンスを見せるか注目だ。
- (C)WOWOW
マンチェスター・シティvsパリ・サンジェルマン｜放送・配信予定
マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンによる大一番は、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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