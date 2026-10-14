キックオフ：2026年10月15日(木)4:00

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節で、マンチェスター・シティと2連覇中の王者パリ・サンジェルマン（PSG）が激突する。

マンチェスター・Cは今季、長期政権を築いたグアルディオラの後任マレスカの下で好スタート。プレミアリーグでは開幕6戦全勝を記録し、首位を快走している。週末のリヴァプール戦でも敵地で3-0の快勝を収めた。CL初戦でもポルトを2-0で下しており、国内外で結果を残している。ピッチ外での騒動を尻目に勢いに乗るチームは、ホームで欧州王者を迎え撃ち、CL開幕2連勝を狙う。

一方のPSGは、エンリケの下で2024-25、2025-26シーズンのCLを連覇した欧州王者だ。今季もCL初戦でスロヴァン・ブラチスラヴァを6-1で圧倒し、3連覇に向けて最高のスタートを切った。国内リーグでも上位争いを展開しており、直近のル・マン戦では3-1で勝利。デンベレやドゥエ、クヴァラツヘリアらを擁する自慢の攻撃陣とともに強豪とのアウェーゲームを制したいところだ。

この試合で特に注目したいのは、開幕から全勝を続けるマンチェスター・Cの攻撃陣と、CL3連覇を狙うPSGの攻防だ。マンチェスター・Cはハーランドを中心とした高い得点力を誇り、PSGもCL初戦で6得点を奪うなど、両チームともに攻撃面で結果を残している。互いにボールを保持して主導権を握る戦いを志向する中、どちらが相手のプレスを攻略し、持ち前の攻撃力を発揮できるかが大きなポイントとなる。

なお、両者は欧州の舞台でこれまでに8度対戦。マンチェスター・Cの4勝、PSGの2勝、2引き分けと、マンチェスター・Cが勝ち越している。