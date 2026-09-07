リヴァプールvsアトレティコの予想スタメン・見どころ・注目選手
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リヴァプールvsアトレティコ・マドリード｜見どころ
キックオフ：2026年9月10日(木)4:00
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でリヴァプールとアトレティコ・マドリードによる強豪同士の一戦が開催される。
昨季不本意な戦いに終わったリヴァプールは今季、イラオラ新体制でスタート。開幕から引き分けが続いたが、週末にイプスウィッチに勝利して、今季初白星と今季最初のクリーンシートも達成し、CL初戦を前にようやく結果を手にした。今夏加入したバルコラも同試合でデビューを飾るなど新戦力も加わる中、アンフィールドで今季初の連勝を飾れるかに注目だ。
対する昨季CLベスト4のアトレティコは、ラ・リーガ開幕から上々の戦いを見せたが、週末にアスレティック・ビルバオに敵地で0-3の完敗を喫して今季初黒星。CL初戦ではいきなり強豪リヴァプールとのアウェーゲームだ。シメオネが週末の敗戦からチームをどう立て直すか。敵地でリヴァプールの勢いを食い止め、欧州で白星スタートを切れるか。
この試合で特に注目したいのは、前節で復調の兆しを見せたリヴァプール攻撃陣を、アトレティコ・マドリードがどう封じるかだ。リヴァプールはイプスウィッチ戦でイサクが2得点を奪うなど好調で、さらにガクポ、バルコラ、ヴィルツら前線の選択肢はさらに増えている。一方、アトレティコは直近の試合で3失点を喫しただけに、守備の改善が不可欠となる。今季初勝利で勢いに乗りたいリヴァプールと、直近の完敗から立て直したいアトレティコ・マドリード、CL初戦でどちらが流れをつかむのかに注目だ。
なお、過去の直接対決は、リヴァプールの4勝、アトレティコの3勝、2引き分けと拮抗している。
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リヴァプール｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
アリソン
■DF
フリンポン、ジャケ、ファン・ダイク、ケルケズ
■MF
ソボスライ、グラフェンベルフ、ガクポ、ヴィルツ、ムニョス
■FW
イサク
■監督
イラオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ゴメス
負傷選手情報：ブラッドリー、レオーニ、エキティケ
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アトレティコ・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
オブラク
■DF
ジョレンテ、プビル、ハンツコ、グリマルド
■MF
シメオネ、バリオス、ヒュルマンド、ルックマン
■FW
イ、バエナ
■監督
シメオネ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：セルロート
負傷選手情報：なし
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リヴァプールvsアトレティコ・マドリード｜注目選手
■リヴァプール｜アレクサンデル・イサク
リヴァプールの注目はイサクだ。昨季クラブ史上最高額で加入したスウェーデン代表FWは、長身ながらスピードと足元の技術に優れ、最終ラインの背後を突く動きやゴール前での冷静なフィニッシュを武器とする。昨季は期待外れに終わったが、今季はチームの攻撃の中心として大きな期待を背負っている。
週末のイプスウィッチ戦では開始10分までに2ゴールを奪うなど、チームの今季初勝利に貢献。 直近2試合で3得点と調子を上げており、アトレティコ守備の脅威になることは間違いない。アンフィールドでCL初戦の勝利を呼び込むゴールを奪えるか。
■アトレティコ・マドリード｜イ・ガンイン
アトレティコの注目はイ・ガンインだ。PSGでCL連覇を経験した韓国代表MFは、今夏に加入。左足の高い技術を生かし、トップ下や両サイドでプレーできるのが特徴で、正確なパスやシュート、狭い局面でのボールコントロールで違いを作れる。退団したグリーズマンの後継者として背番号7を背負う。
新天地デビュー戦から得点を挙げるなど、今季の攻撃の中心になることが期待されている。 アンフィールドという難しい舞台で、持ち前の技術を生かしてリヴァプール守備陣を崩せるか。CL優勝を知るイ・ガンインのパフォーマンスに注目だ。
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リヴァプールvsアトレティコ・マドリード｜放送・配信予定
リヴァプールvsアトレティコ・マドリードを含む2026-27シーズンのCLは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。試合当日の24時からはネット『Leminoプレミアム』でもディレイ配信される。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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