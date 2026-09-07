リヴァプールvsアトレティコの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年9月10日(木)4:00

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でリヴァプールとアトレティコ・マドリードによる強豪同士の一戦が開催される。

昨季不本意な戦いに終わったリヴァプールは今季、イラオラ新体制でスタート。開幕から引き分けが続いたが、週末にイプスウィッチに勝利して、今季初白星と今季最初のクリーンシートも達成し、CL初戦を前にようやく結果を手にした。今夏加入したバルコラも同試合でデビューを飾るなど新戦力も加わる中、アンフィールドで今季初の連勝を飾れるかに注目だ。

対する昨季CLベスト4のアトレティコは、ラ・リーガ開幕から上々の戦いを見せたが、週末にアスレティック・ビルバオに敵地で0-3の完敗を喫して今季初黒星。CL初戦ではいきなり強豪リヴァプールとのアウェーゲームだ。シメオネが週末の敗戦からチームをどう立て直すか。敵地でリヴァプールの勢いを食い止め、欧州で白星スタートを切れるか。

この試合で特に注目したいのは、前節で復調の兆しを見せたリヴァプール攻撃陣を、アトレティコ・マドリードがどう封じるかだ。リヴァプールはイプスウィッチ戦でイサクが2得点を奪うなど好調で、さらにガクポ、バルコラ、ヴィルツら前線の選択肢はさらに増えている。一方、アトレティコは直近の試合で3失点を喫しただけに、守備の改善が不可欠となる。今季初勝利で勢いに乗りたいリヴァプールと、直近の完敗から立て直したいアトレティコ・マドリード、CL初戦でどちらが流れをつかむのかに注目だ。

なお、過去の直接対決は、リヴァプールの4勝、アトレティコの3勝、2引き分けと拮抗している。