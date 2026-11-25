キックオフ：2026年11月26日(木)5:00

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で、上田綺世所属のリールと伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

リールは、今季CLリーグフェーズで苦戦が続く。開幕から4試合で1分け3敗と白星がなく、勝ち点1で36チーム中35位に低迷。前節は敵地でボデ/グリムトと0-0で引き分け、最初の勝ち点を手にした。週末のリヨン戦にも敗れたものの、上田が約1カ月ぶりに復帰して攻撃を活性化させるなどのポジティブな面もあった。強豪バイエルンをホームに迎える一戦で今大会初勝利を狙う。

一方のバイエルンは、ここまで2勝2分けの無敗を維持し、勝ち点8で13位に位置。前節はアトレティコ・マドリードを敵地で2-0と下すなど、CLでは安定した戦いを披露。しかし、週末のケルン戦でエースのケインが左足首の靭帯を断裂して長期離脱へ。得点源を失ったチームは、今節のリール戦で新たな戦い方を見出す必要がある。

この試合で注目したいのは、ケイン不在のバイエルンがどのような攻撃を見せるかだ。ケインは今季公式戦16試合で10得点10アシストを記録しており、得点だけでなくチャンスメークでも重要な役割を担ってきた。その穴を誰が埋めるのか、コンパニの采配が問われる。一方のリールは、復帰した上田が前線で起点となり、相手守備陣を攻略できるかがポイント。バイエルンが選手層の厚さを見せるのか、それともリールがホームで番狂わせを起こすのか、両チームの攻防に注目だ。

なお、両チームは2012-13シーズンのCLグループステージで2度対戦しており、バイエルンが2連勝を記録した。