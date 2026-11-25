上田綺世の出場は？リールvsバイエルンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
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リールvsバイエルン｜見どころ
キックオフ：2026年11月26日(木)5:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で、上田綺世所属のリールと伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンが対戦する。
リールは、今季CLリーグフェーズで苦戦が続く。開幕から4試合で1分け3敗と白星がなく、勝ち点1で36チーム中35位に低迷。前節は敵地でボデ/グリムトと0-0で引き分け、最初の勝ち点を手にした。週末のリヨン戦にも敗れたものの、上田が約1カ月ぶりに復帰して攻撃を活性化させるなどのポジティブな面もあった。強豪バイエルンをホームに迎える一戦で今大会初勝利を狙う。
一方のバイエルンは、ここまで2勝2分けの無敗を維持し、勝ち点8で13位に位置。前節はアトレティコ・マドリードを敵地で2-0と下すなど、CLでは安定した戦いを披露。しかし、週末のケルン戦でエースのケインが左足首の靭帯を断裂して長期離脱へ。得点源を失ったチームは、今節のリール戦で新たな戦い方を見出す必要がある。
この試合で注目したいのは、ケイン不在のバイエルンがどのような攻撃を見せるかだ。ケインは今季公式戦16試合で10得点10アシストを記録しており、得点だけでなくチャンスメークでも重要な役割を担ってきた。その穴を誰が埋めるのか、コンパニの采配が問われる。一方のリールは、復帰した上田が前線で起点となり、相手守備陣を攻略できるかがポイント。バイエルンが選手層の厚さを見せるのか、それともリールがホームで番狂わせを起こすのか、両チームの攻防に注目だ。
なお、両チームは2012-13シーズンのCLグループステージで2度対戦しており、バイエルンが2連勝を記録した。
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リール｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
オゼル
■DF
ゴフィ、エンゴイ、アレクサンドロ、ブロー
■MF
ムカウ、ベンタレブ、アンドレ
■FW
エムバペ、上田、ディアウン
■監督
アンチェロッティ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：クアッシ
負傷選手情報：サントス、イガマネ
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バイエルン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ノイアー
■DF
ライマー、ウパメカノ、ター、スタニシッチ
■MF
キミッヒ、パヴロヴィッチ、ビンダー、ビショフ、ブラウン
■FW
カール
■監督
コンパニ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：オリーセ、ディアス
負傷選手情報：ケイン、サイバリ、ニャブリ、ノイアー、デイヴィス
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リールvsバイエルン｜注目選手
■リール｜上田綺世
リールの注目は日本代表FW上田だ。今夏にフェイエノールトから加入し、今季公式戦6試合で3得点を記録するなど、新天地でも得点力を発揮。優れたポジショニングとゴール前での鋭い動き出し、正確なシュートを武器に攻撃の中心として躍動している。しかし、10月のCLアーセナル戦で左足裏を負傷し、約1カ月にわたって戦線を離脱していた。
そんな上田だが、週末のリヨン戦で復帰。今回のバイエルン戦でも起用される可能性がある。ここまでCL4試合でわずか1得点と攻撃陣が苦戦するリールにとって、上田の復帰は大きなプラス材料だ。フェイエノールト時代に得点を奪った強豪から再びゴールを奪い、チームを今大会初勝利に導けるか。
■バイエルン・ミュンヘン｜レナート・カール
バイエルンの注目はカールだ。昨季に17歳でCL初得点を記録し、今季も着実に出場機会を増やして前節のアトレティコ・マドリード戦でゴールを奪い、2-0の勝利に貢献した。小柄ながら優れたボールコントロールと鋭いドリブル突破を武器に、攻撃的MFやウィングなど複数のポジションでプレーできる18歳の逸材だ。
今回のリール戦では、ケインやオリーセの欠場が見込まれる中、ケルン戦でケイン負傷後にセンターフォワードを務めたカールが最前線で攻撃陣を牽引することが予想される。持ち前の機動力と積極的な仕掛けでリール守備陣を攻略し、主力不在のチームを勝利に導けるか。
- (C)WOWOW
リールvsバイエルン｜放送・配信予定
上田綺世所属のリールが強豪バイエルンに臨む一戦は、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
Leminoプレミアム
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
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