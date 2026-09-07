鈴木彩艶の出場は？アストン・ヴィラのCL開幕戦予想スタメン・見どころ

キックオフ：2026年9月9日(水)1:45

放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ初戦で鈴木彩艶所属するアストン・ヴィラがクルブ・ブルッヘの本拠地に乗り込む一戦が開催される。

クルブ・ブルッヘは昨季、2季ぶりに国内リーグを制し、ベルギー王者として今季のCLに出場する。今季はリーグ開幕3連勝と好スタートを切ったが、前節のヘント戦に敗れて今季初黒星を喫した今季初黒星を喫したものの、指揮官レコの下で今季も高い競争力を見せている。CLでは昨季もノックアウトステージ進出を決めただけに、今季も欧州で存在感を示したいところ。まずは得意の本拠地で迎えるCL初戦でアストン・ヴィラを撃破できるか。

対するアストン・ヴィラは、昨季ヨーロッパリーグ優勝＆プレミアリーグ4位で今季CL出場権を掴んだ。しかし、今季は苦しいシーズンのスタートに。リーグ戦開幕2連敗、いまだ無得点と苦しい状況だ。昨季の成功を支えた主力の多数を失って迎えた今季、エメリの下で再構築する中、CL初戦をきっかけに勢いを取り戻せるかがポイントとなる。また、パルマから加入した鈴木がCLデビューを果たすかにも注目が集まる。

この試合で特に注目したいのは、欧州のホームゲームで強さを見せるクルブ・ブルッヘに対してアストン・ヴィラがどのような戦いを見せるかだ。クルブ・ブルッヘはUEFA主催大会のホームゲーム直近22試合わずか3敗と、本拠地ヤン・ブレイデル・スタディオンで安定した成績を残している。一方のアストン・ヴィラは今季低調な攻撃陣を改善してCL初戦で流れを変えたいところ。ホームでの強さを誇るクルブ・ブルッヘと、欧州の舞台で巻き返しを狙うアストン・ヴィラの攻防に注目だ。

なお、直接対決はクルブ・ブルッヘの1勝、アストン・ヴィラの2勝だ。