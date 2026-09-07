鈴木彩艶の出場は？アストン・ヴィラのCL開幕戦予想スタメン・見どころ
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クルブ・ブルッヘvsアストン・ヴィラ｜見どころ
キックオフ：2026年9月9日(水)1:45
放送・配信：WOWOW、WOWOWオンデマンド
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ初戦で鈴木彩艶所属するアストン・ヴィラがクルブ・ブルッヘの本拠地に乗り込む一戦が開催される。
クルブ・ブルッヘは昨季、2季ぶりに国内リーグを制し、ベルギー王者として今季のCLに出場する。今季はリーグ開幕3連勝と好スタートを切ったが、前節のヘント戦に敗れて今季初黒星を喫した今季初黒星を喫したものの、指揮官レコの下で今季も高い競争力を見せている。CLでは昨季もノックアウトステージ進出を決めただけに、今季も欧州で存在感を示したいところ。まずは得意の本拠地で迎えるCL初戦でアストン・ヴィラを撃破できるか。
対するアストン・ヴィラは、昨季ヨーロッパリーグ優勝＆プレミアリーグ4位で今季CL出場権を掴んだ。しかし、今季は苦しいシーズンのスタートに。リーグ戦開幕2連敗、いまだ無得点と苦しい状況だ。昨季の成功を支えた主力の多数を失って迎えた今季、エメリの下で再構築する中、CL初戦をきっかけに勢いを取り戻せるかがポイントとなる。また、パルマから加入した鈴木がCLデビューを果たすかにも注目が集まる。
この試合で特に注目したいのは、欧州のホームゲームで強さを見せるクルブ・ブルッヘに対してアストン・ヴィラがどのような戦いを見せるかだ。クルブ・ブルッヘはUEFA主催大会のホームゲーム直近22試合わずか3敗と、本拠地ヤン・ブレイデル・スタディオンで安定した成績を残している。一方のアストン・ヴィラは今季低調な攻撃陣を改善してCL初戦で流れを変えたいところ。ホームでの強さを誇るクルブ・ブルッヘと、欧州の舞台で巻き返しを狙うアストン・ヴィラの攻防に注目だ。
なお、直接対決はクルブ・ブルッヘの1勝、アストン・ヴィラの2勝だ。
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クルブ・ブルッヘ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ゾマー
■DF
サブ、メシェレ、イ、セイス
■MF
ポッツ、ヴァナケン、ボルジェス、ヴェトレセン、ディアコン
■FW
トレソルディ
■監督
レコ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：オルドニェス
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アストン・ヴィラ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
鈴木
■DF
キャッシュ、リンデロフ、トーレス、ルッジェーリ
■MF
カマラ、ゴレツカ、マッギン、ブエンディア、エンバイェ
■FW
ジャクソン
■監督
エメリ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：オナナ、マンザンビ、マジョ
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クルブ・ブルッヘvsアストン・ヴィラ｜注目選手
■クルブ・ブルッヘ｜ハンス・ヴァナケン
クルブ・ブルッヘの注目はヴァナケンだ。2015年の加入以降、長年にわたってチームを支えてきたベルギー代表MFで、今季もキャプテンを務める。高い戦術理解力と正確なパス、得点力を兼ね備え、中盤から攻撃を組み立てることに長けている。チームの中心選手として昨季のリーグ優勝にも貢献した。
アストン・ヴィラ戦では、ヴァナケンが相手の中盤を攻略しながら、前線へどれだけ質の高いボールを供給できるかがポイントになる。2季前のCLでもアストン・ヴィラと3度対戦した経験がある。大きな変化を迎えて不安定な戦いを続けるチーム相手に、主将がチームをCL初戦白星に導けるか。
■アストン・ヴィラ｜鈴木彩艶
対するアストン・ヴィラの注目は鈴木だ。セリエAで2年間の経験を積んだのち、今夏パルマから加入した日本代表GKは、高い身体能力を生かしたセービングと足元の技術が持ち味だ。マルティネスの退団後、新たな守護神候補として期待されており、アーセナル戦で新天地デビューを飾って上々の評価を得た。
プレミアリーグの舞台でも確かなインパクトを残した鈴木は、CL初戦でも先発することが濃厚。欧州のホームゲームで強さを発揮するクルブ・ブルッヘの攻撃を相手に最後方からチームを支えられるか。自身初となる欧州最高峰の舞台で、どのようなパフォーマンスを披露するかに注目だ。
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クルブ・ブルッヘvsアストン・ヴィラ｜放送・配信予定
鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラのCL初戦を含む2026-27シーズンのCLは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。試合当日の24時からはネット『Leminoプレミアム』でもディレイ配信される。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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