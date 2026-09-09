バルセロナvsフェイエノールトの予想スタメン・見どころ・注目選手
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バルセロナvsフェイエノールト｜見どころ
キックオフ：2026年9月10日(木)1:45
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム(ディレイ配信)
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節で、スペインの強豪バルセロナの本拠地に渡辺剛擁するフェイエノールトが乗り込む一戦だ。
バルセロナは昨季ラ・リーガを制して連覇を達成し、今季も開幕から好調を維持している。リーグ戦では4戦全勝で、ここまで17得点2失点と安定感抜群だ。前節のバレンシア戦でも5-0と快勝しており、ヤマルやラフィーニャらを中心とした攻撃陣が序盤から高い得点力を見せている。昨季CLは準々決勝敗退で終わっただけに、今季こそ欧州制覇を狙うためにも本拠地カンプ・ノウで白星スタートを切りたい。
対するフェイエノールトは、昨季エールディビジを2位で終えてCL出場権を獲得。ファン・ブロンクホルスト新体制で今季をスタートし、リーグ開幕5試合で3勝2分と無敗を維持。昨季リーグ得点王の上田を失ったものの、17歳のシャーケンが週末にデビュー戦で得点を挙げるなど、若手も結果を残した。格上のバルセロナを相手に、敵地でどこまで自分たちの力を発揮できるかが問われる。
この試合で特に注目したいのは、圧倒的な得点力を見せるバルセロナに対し、フェイエノールトがどこまで粘り強く対抗できるかだ。バルセロナは開幕4試合ですでに17得点を奪っており、複数の選手がゴールに絡める攻撃力が大きな武器。一方のフェイエノールトも今季リーグ戦では無敗を維持しており、渡辺を中心に簡単に崩れるチームではなく、敵地で相手の圧に対してどれだけ粘り強くプレーできるか。バルセロナが力の差を示すのか、それともフェイエノールトが初戦から金星を挙げるか注目だ。
なお、両者は1974-75シーズンの当時のヨーロピアンカップのラウンド16で対戦しており、バルセロナが1勝1分けでフェイエノールトを下した。
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バルセロナ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
J・ガルシア
■DF
クンデ、クバルシ、マルティン、エスパルト
■MF
ロドリ、ペドリ、ヤマル、ロペス、ゴードン
■FW
ハフィーニャ
■監督
フリック
出場停止選手：E・ガルシア
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：デ・ヨング
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フェイエノールト｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
エンスト
■DF
リート、シン・ジュステ、渡辺、マルモル
■MF
タルガリン、ゼヒエル、ヴァンホウト
■FW
ヴァレンテ、フェリ、ディアラ
■監督
ファン・ブロンクホルスト
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ハジ・ムーサ
負傷選手情報：ボス、モデル、ニューコープ、スマル
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バルセロナvsフェイエノールト｜注目選手
■バルセロナ｜ハフィーニャ
バルセロナの注目はハフィーニャだ。スピードを生かした縦への仕掛けに加え、左足から放つシュートや正確なクロスで得点にもチャンスメークにも絡めるブラジル代表FWは、近年絶好調で得点とアシストを量産している。今季から主将を託され、フリックのサッカーにとってピッチ内外で替えの利かない存在だ。
今季はラ・リーガ開幕4試合すべてでゴールを記録し、直近のバレンシア戦でも得点をマークして5-0の快勝に貢献した。チーム自体も4試合で17得点と圧倒的な攻撃力を見せている。ホームで開催されるフェイエノールト戦でも好調を維持し、CL初戦からバルセロナの攻撃を牽引できるか。
■フェイエノールト｜渡辺剛
フェイエノールトの注目は渡辺だ。2025年夏にヘントから加入した日本代表センターバックは、対人守備の強さや空中戦を武器に最終ラインを支え、またセットプレーから得点を狙える。DFラインの中心選手として昨季のエールディヴィジ2位フィニッシュに貢献した。
今回対峙するのは、開幕4試合で17得点を奪っているバルセロナの強力な攻撃陣。ハフィーニャやヤマルら、個の力で局面を変えられるアタッカーを相手に、渡辺がどこまで粘り強く守り、フェイエノールトの最終ラインをまとめられるかは大きなポイントだ。日本代表DFがカンプ・ノウの大舞台で欧州屈指の攻撃陣を封じられるかに注目だ。
- (C)WOWOW
バルセロナvsフェイエノールト｜放送・配信予定
渡辺剛のCLデビューが期待されるバルセロナvsフェイエノールトは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。試合当日の24時からはネット『Leminoプレミアム』でもディレイ配信される。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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