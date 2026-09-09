バルセロナvsフェイエノールトの予想スタメン・見どころ・注目選手

キックオフ：2026年9月10日(木)1:45

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節で、スペインの強豪バルセロナの本拠地に渡辺剛擁するフェイエノールトが乗り込む一戦だ。

バルセロナは昨季ラ・リーガを制して連覇を達成し、今季も開幕から好調を維持している。リーグ戦では4戦全勝で、ここまで17得点2失点と安定感抜群だ。前節のバレンシア戦でも5-0と快勝しており、ヤマルやラフィーニャらを中心とした攻撃陣が序盤から高い得点力を見せている。昨季CLは準々決勝敗退で終わっただけに、今季こそ欧州制覇を狙うためにも本拠地カンプ・ノウで白星スタートを切りたい。

対するフェイエノールトは、昨季エールディビジを2位で終えてCL出場権を獲得。ファン・ブロンクホルスト新体制で今季をスタートし、リーグ開幕5試合で3勝2分と無敗を維持。昨季リーグ得点王の上田を失ったものの、17歳のシャーケンが週末にデビュー戦で得点を挙げるなど、若手も結果を残した。格上のバルセロナを相手に、敵地でどこまで自分たちの力を発揮できるかが問われる。

この試合で特に注目したいのは、圧倒的な得点力を見せるバルセロナに対し、フェイエノールトがどこまで粘り強く対抗できるかだ。バルセロナは開幕4試合ですでに17得点を奪っており、複数の選手がゴールに絡める攻撃力が大きな武器。一方のフェイエノールトも今季リーグ戦では無敗を維持しており、渡辺を中心に簡単に崩れるチームではなく、敵地で相手の圧に対してどれだけ粘り強くプレーできるか。バルセロナが力の差を示すのか、それともフェイエノールトが初戦から金星を挙げるか注目だ。

なお、両者は1974-75シーズンの当時のヨーロピアンカップのラウンド16で対戦しており、バルセロナが1勝1分けでフェイエノールトを下した。