バルセロナvsアストン・ヴィラの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節

キックオフ：2026年11月4日(水)5:00

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で、鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラが敵地で強豪バルセロナと対戦する注目の一戦だ。

昨季のラ・リーガで連覇を飾ったバルセロナは、CLリーグフェーズで連勝スタートを切ったが、前節の王者パリ・サンジェルマンとの一戦では2-4で敗れて今季初黒星を喫した。さらに、ラ・リーガでは宿敵レアル・マドリードとのクラシコをホームで落としたりとチーム状態がやや落ち込んでいる。攻撃陣はCL3試合で11得点を挙げているものの、守備面では計6失点を喫しており、早急な立て直しが求められる。

一方のアストン・ヴィラは、2季ぶりに帰ってきたCLでクラブ・ブルッヘに3-2で勝利すると、第2節ではフェネルバフチェに6-0で圧勝。続く第3節でもヴィキングFKを3-1で下して開幕3連勝。プレミアリーグでもマンチェスター・シティを撃破したりと状態を上げている。敵地でのバルセロナ戦とあり、苦戦が予想される中、この調子を維持して金星を狙いたい。

この試合で注目したいのは、両チームの攻撃力と戦術的な駆け引きだ。バルセロナはヤマルやハフィーニャらを中心に、ボールを保持しながら積極的にゴールを狙う攻撃的なスタイルが持ち味。一方、アストン・ヴィラは守護神・鈴木を中心に組織的な守備をベースに、素早い攻守の切り替えからチャンスを生み出す。バルセロナが持ち前の攻撃力で主導権を握るのか、それともアストン・ヴィラが堅実な守備と鋭いカウンターで対抗するのか。両指揮官の戦術にも注目が集まる。

なお、両チームは、これまでに4度欧州の舞台で対戦。バルセロナが2勝1分け1敗でアストン・ヴィラをわずかに上回っているが、最後の対戦は43年前にさかのぼる。また、CLの舞台ではこれが初の直接対決となる。