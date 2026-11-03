バルセロナvsアストン・ヴィラの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
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バルセロナvsアストン・ヴィラ｜見どころ
キックオフ：2026年11月4日(水)5:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で、鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラが敵地で強豪バルセロナと対戦する注目の一戦だ。
昨季のラ・リーガで連覇を飾ったバルセロナは、CLリーグフェーズで連勝スタートを切ったが、前節の王者パリ・サンジェルマンとの一戦では2-4で敗れて今季初黒星を喫した。さらに、ラ・リーガでは宿敵レアル・マドリードとのクラシコをホームで落としたりとチーム状態がやや落ち込んでいる。攻撃陣はCL3試合で11得点を挙げているものの、守備面では計6失点を喫しており、早急な立て直しが求められる。
一方のアストン・ヴィラは、2季ぶりに帰ってきたCLでクラブ・ブルッヘに3-2で勝利すると、第2節ではフェネルバフチェに6-0で圧勝。続く第3節でもヴィキングFKを3-1で下して開幕3連勝。プレミアリーグでもマンチェスター・シティを撃破したりと状態を上げている。敵地でのバルセロナ戦とあり、苦戦が予想される中、この調子を維持して金星を狙いたい。
この試合で注目したいのは、両チームの攻撃力と戦術的な駆け引きだ。バルセロナはヤマルやハフィーニャらを中心に、ボールを保持しながら積極的にゴールを狙う攻撃的なスタイルが持ち味。一方、アストン・ヴィラは守護神・鈴木を中心に組織的な守備をベースに、素早い攻守の切り替えからチャンスを生み出す。バルセロナが持ち前の攻撃力で主導権を握るのか、それともアストン・ヴィラが堅実な守備と鋭いカウンターで対抗するのか。両指揮官の戦術にも注目が集まる。
なお、両チームは、これまでに4度欧州の舞台で対戦。バルセロナが2勝1分け1敗でアストン・ヴィラをわずかに上回っているが、最後の対戦は43年前にさかのぼる。また、CLの舞台ではこれが初の直接対決となる。
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バルセロナ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
J.ガルシア
■DF
カンセロ、クバルシ、マルティン、バルデ
■MF
ロドリ、ペドリ、ヤマル、ロペス、ゴードン
■FW
ハフィーニャ
■監督
フリック
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：クリステンセン、クンデ、バルドグジ、オルモ、エスパルト、E.ガルシア
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アストン・ヴィラ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
鈴木
■DF
キャッシュ、リンデロフ、トレス、マートセン
■MF
カマラ、ゴメス、マンザンビ、ブエンディア、マッギン
■FW
ジャクソン
■監督
エメリ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：オナナ、ワン＝ビサカ、ルッジェーリ
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バルセロナvsアストン・ヴィラ｜注目選手
■バルセロナ｜ハフィーニャ
バルセロナの中心はハフィーニャだ。正確なシュートや鋭いドリブル突破に加え、豊富な運動量を生かした前線からのプレスも持ち味で、得点とチャンスメークの両面で存在感を発揮する。今季は開幕から好調を維持し、9月のCL初戦ではフェイエノールト相手に2得点を記録したりと、今季早くも15得点を記録している。
今回対戦するアストン・ヴィラは開幕3連勝と好調を維持しており、ハフィーニャを中心に組織された強固な守備をいかに攻略するかが勝敗を左右する。ウィングもしくはセンターフォワードでの起用が予想される中、同選手が確実にチャンスをものにしてチームに勝利をもたらせるか。
■アストン・ヴィラ｜鈴木彩艶
アストン・ヴィラの注目は守護神の鈴木だ。190cmの長身を生かしたシュートストップに加え、正確なキックや足元の技術にも優れ、最後方から攻撃の組み立てにも貢献する日本代表GKは、今夏に加入してすぐに正GKに定着。今季のCLでは開幕から3試合すべてにフル出場し、13セーブ、1試合のクリーンシートを記録している。
マンチェスター・シティ戦でも好セーブを披露したりと、強豪相手にもその能力を証明してきた。今回のバルセロナ戦では、ハフィーニャやヤマルらを擁する強力な攻撃陣との対決が待ち受ける。CL3試合で11得点を挙げている相手に対し、持ち前の反応速度や的確なポジショニングでゴールを守り、チームの開幕4連勝に貢献できるか。
- (C)WOWOW
バルセロナvsアストン・ヴィラ｜配信・放送予定
鈴木彩艶所属のアストン・ヴィラがバルセロナに挑む注目の一戦は、テレビ『WOWOWライブ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
Leminoプレミアム
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
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