アーセナルvsリールの予想スタメン・見どころ・注目選手｜UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節

キックオフ：2026年10月14日(水)4:00

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節で、昨季ファイナリストのアーセナルと上田綺世所属のリールが対戦する。

昨季のプレミアリーグ王者アーセナルは、今季のCLでも白星スタートを切った。リーグフェーズ初戦では敵地でナポリを1-0で下し、無失点で勝ち点3を獲得。国内リーグではブライトンに0-3で敗れるなど不安定な一面も見せているが、直近のリーズ戦では先制を許しながらも2-1で逆転勝利を収めた。アルテタ率いるチームは、ホームで迎える今節でも勝利を収め、CL開幕2連勝を狙う。

一方のリールは、アンチェロッティの下で今季のCLに臨んでいる。リーグフェーズ初戦のベティス戦では、上田の先制ゴールなどで前半を2-1とリードしたものの、エンバペの退場で数的不利になり、逆転を許して2-3で敗戦。国内リーグでは週末にル・アーヴルに1-0で勝利して、首位争いに加わったりと好調を維持。欧州の舞台でも結果を残すため、強豪アーセナルの本拠地に乗り込み、初勝利を目指す。

CL初戦を無失点で制したアーセナルに対し、リールは2得点を奪いながらも3失点を喫しており、両チームの守備の安定感には対照的な結果が表れている。注目は、アーセナルがボールを保持して主導権を握る展開の中で、リールがどれだけ効果的に攻撃へ転じられるか。特に、CL初戦で得点を挙げた上田が相手守備陣の隙を突き、限られたチャンスを生かせるかが鍵になりそうだ。

なお、両者はこれまでに公式戦で対戦したことがなく、今回が初の直接対決となる。