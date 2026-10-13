アーセナルvsリールの予想スタメン・見どころ・注目選手｜UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節
- Getty Images
アーセナルvsリール｜見どころ
キックオフ：2026年10月14日(水)4:00
放送・配信：WOWOWシネマ、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節で、昨季ファイナリストのアーセナルと上田綺世所属のリールが対戦する。
昨季のプレミアリーグ王者アーセナルは、今季のCLでも白星スタートを切った。リーグフェーズ初戦では敵地でナポリを1-0で下し、無失点で勝ち点3を獲得。国内リーグではブライトンに0-3で敗れるなど不安定な一面も見せているが、直近のリーズ戦では先制を許しながらも2-1で逆転勝利を収めた。アルテタ率いるチームは、ホームで迎える今節でも勝利を収め、CL開幕2連勝を狙う。
一方のリールは、アンチェロッティの下で今季のCLに臨んでいる。リーグフェーズ初戦のベティス戦では、上田の先制ゴールなどで前半を2-1とリードしたものの、エンバペの退場で数的不利になり、逆転を許して2-3で敗戦。国内リーグでは週末にル・アーヴルに1-0で勝利して、首位争いに加わったりと好調を維持。欧州の舞台でも結果を残すため、強豪アーセナルの本拠地に乗り込み、初勝利を目指す。
CL初戦を無失点で制したアーセナルに対し、リールは2得点を奪いながらも3失点を喫しており、両チームの守備の安定感には対照的な結果が表れている。注目は、アーセナルがボールを保持して主導権を握る展開の中で、リールがどれだけ効果的に攻撃へ転じられるか。特に、CL初戦で得点を挙げた上田が相手守備陣の隙を突き、限られたチャンスを生かせるかが鍵になりそうだ。
なお、両者はこれまでに公式戦で対戦したことがなく、今回が初の直接対決となる。
- Getty Images
アーセナル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、コンサ、ガブリエウ、カラフィオーリ
■MF
ライス、ギマランイス、サカ、ウーデゴール、エゼ
■FW
ハフェルツ
■監督
アルテタ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：モスケラ
負傷選手情報：ツォリス、サリバ
- Getty Images
リール｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
オゼル
■DF
サントス、クアッシ、アレクサンドロ、プロー
■MF
ムカウ、ベンタレブ、ペラン、バクワ、ケアゴー
■FW
上田
■監督
アンチェロッティ
累積リーチ：なし
出場停止選手：エンバペ
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：イガマネ
- Getty Images
アーセナルvsリール｜注目選手
■アーセナル｜デクラン・ライス
アーセナルの注目はライスだ。豊富な運動量と優れたボール奪取能力を武器に、攻守両面で存在感を発揮するイングランド代表MFは、正確なパスや力強い持ち運びで攻撃の起点にもなれる。近年はセットプレーのキッカーとしても高い能力を発揮しており、替えの利かない中心選手で、今季も開幕から主力として活躍している。
今節のリール戦では、攻守の切り替えが勝敗を左右するポイントとなり得る。ライスには中盤で相手の攻撃を食い止めるだけでなく、ボールを奪った後の素早い展開やセットプレーからチャンスを作り出す役割も期待される。攻守の要として試合の主導権を握り、アーセナルをCL開幕2連勝へと導けるか。
■リール｜上田綺世
リールの注目は上田だ。鋭い動き出しや巧みなポジショニング、ゴール前での高い決定力を武器とする日本代表FWは、昨季のエールディビジで25得点を記録。今夏にフェイエノールトからリールへ加入すると、9月のトゥールーズ戦で移籍後初ゴールを挙げ、CL初戦のベティス戦でも先制点を記録するなど、新天地でも得点力を発揮している。
今回対峙するのは、安定感抜群のアーセナルの強固な守備陣。ガブリエウを中心とした世界屈指のセンターバックを相手に、上田が持ち前の動き出しでどこまでチャンスを作り出せるかが鍵となる。リールにとっては敵地での厳しい戦いが予想される中、限られた決定機を仕留めることができれば勝機も見えてくる。日本代表ストライカーがプレミアリーグ屈指の守備陣を攻略し、CL2試合連続ゴールを奪えるかに注目だ。
- (C)WOWOW
アーセナルvsリール｜放送・配信予定
上田綺世がアーセナルに挑戦するアーセナルvsリールは、テレビ『WOWOWシネマ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。