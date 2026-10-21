キックオフ：2026年10月22日(木)4:00

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節で、伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンと昨季ファイナリストのアーセナルが対戦する。

バイエルンは今季もコンパニの下で強力な攻撃力を発揮している。CL初戦ではボデ/グリムトを5-0で圧倒したが、続くアウェーでのバイキング戦では3-3のドローで終わり、開幕2連勝を逃した。国内リーグでも勝ちきれない試合があったが、週末のライプツィヒ戦ではディアスのハットトリックなどで6-1の大勝を収めた。ケインを擁する好調な攻撃陣とともにホームでイングランド王者を迎え撃ち、CL2勝目を挙げたいところだ。

一方、アルテタ率いるアーセナルは、今季のCLで開幕2連勝と好スタートを切った。昨季決勝で涙をのんだチームは、初戦でナポリを1-0で下すと、続くリール戦では3-0の快勝を収め、2試合連続の無失点勝利を記録。今季も国内外で安定した結果を残している。自慢の堅守を武器に、サカやウーデゴールら前線にタレントを擁するチームは難敵とのアウェーゲームでも勝利を収めてCL開幕3連勝を狙う。

この試合で特に注目したいのは、CL開幕2試合で計8得点を挙げたバイエルンの攻撃陣と、2試合連続無失点を記録しているアーセナルの守備陣による攻防だ。バイエルンはケインを中心とした高い得点力を誇り、直近のライプツィヒ戦でも6ゴールを奪うなど攻撃面で結果を残している。一方のアーセナルも組織的な守備と素早い攻守の切り替えを武器としており、相手の攻撃をどこまで封じ込められるかがポイントとなる。バイエルンがホームで持ち前の攻撃力を発揮するのか、それともアーセナルが堅守を生かして主導権を握るのか。両チームの持ち味がぶつかる一戦となる。

なお、両者はCLの舞台でこれまでに15度対戦。バイエルンの8勝、アーセナルの4勝、3引き分けと、バイエルンが勝ち越している。昨季のリーグフェーズでも対戦しており、その際はアーセナルがホームで3-1の勝利を収めた。