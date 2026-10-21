バイエルン・ミュンヘンvsアーセナルの予想スタメン・見どころ・注目選手｜UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節
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バイエルン・ミュンヘンvsアーセナル｜見どころ
キックオフ：2026年10月22日(木)4:00
放送・配信：WOWOWプライム、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節で、伊藤洋輝所属のバイエルン・ミュンヘンと昨季ファイナリストのアーセナルが対戦する。
バイエルンは今季もコンパニの下で強力な攻撃力を発揮している。CL初戦ではボデ/グリムトを5-0で圧倒したが、続くアウェーでのバイキング戦では3-3のドローで終わり、開幕2連勝を逃した。国内リーグでも勝ちきれない試合があったが、週末のライプツィヒ戦ではディアスのハットトリックなどで6-1の大勝を収めた。ケインを擁する好調な攻撃陣とともにホームでイングランド王者を迎え撃ち、CL2勝目を挙げたいところだ。
一方、アルテタ率いるアーセナルは、今季のCLで開幕2連勝と好スタートを切った。昨季決勝で涙をのんだチームは、初戦でナポリを1-0で下すと、続くリール戦では3-0の快勝を収め、2試合連続の無失点勝利を記録。今季も国内外で安定した結果を残している。自慢の堅守を武器に、サカやウーデゴールら前線にタレントを擁するチームは難敵とのアウェーゲームでも勝利を収めてCL開幕3連勝を狙う。
この試合で特に注目したいのは、CL開幕2試合で計8得点を挙げたバイエルンの攻撃陣と、2試合連続無失点を記録しているアーセナルの守備陣による攻防だ。バイエルンはケインを中心とした高い得点力を誇り、直近のライプツィヒ戦でも6ゴールを奪うなど攻撃面で結果を残している。一方のアーセナルも組織的な守備と素早い攻守の切り替えを武器としており、相手の攻撃をどこまで封じ込められるかがポイントとなる。バイエルンがホームで持ち前の攻撃力を発揮するのか、それともアーセナルが堅守を生かして主導権を握るのか。両チームの持ち味がぶつかる一戦となる。
なお、両者はCLの舞台でこれまでに15度対戦。バイエルンの8勝、アーセナルの4勝、3引き分けと、バイエルンが勝ち越している。昨季のリーグフェーズでも対戦しており、その際はアーセナルがホームで3-1の勝利を収めた。
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バイエルン・ミュンヘン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ウルビヒ
■DF
ライマー、ウパメカノ、ター、ブラウン
■MF
キミッヒ、ビショフ、カール、サイバリ、ディアス
■FW
ケイン
■監督
コンパニ
累積リーチ：なし
出場停止選手：オリーズ
出場が不透明な選手：ノイアー
負傷選手情報：ムシアラ
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アーセナル｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、コンサ、ガブリエウ、カラフィオーリ
■MF
ライス、ギマランイス、サカ、ウーデゴール、エゼ
■FW
ハフェルツ
■監督
アルテタ
累積リーチ：なし
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：スビメンディ
負傷選手情報：ツォリス、サリバ、インカピエ
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アーセナルvsリール｜注目選手
■リール｜ハリー・ケイン
バイエルンの注目はケインだ。ゴール前での高い決定力に加え、精度の高いパスや巧みなポストプレーを武器とするイングランド代表FWは、2023年の加入以来、チームの得点源として大活躍。今季も攻撃の中心を担い、バイキング戦では2ゴールを記録した。ここまで公式戦9得点6アシストを記録して存在感を発揮している。
今回対峙するのは、CL開幕2試合をいずれも無失点で制したアーセナルの守備陣だ。ガブリエウを中心とした堅守の相手に、ケインがどこまで決定機を作り出せるかが鍵となる。特に、ガブリエウとのマッチアップはこの試合を行方を左右する可能性がある。ホームで迎えるイングランド王者との大一番で得点力を発揮し、バイエルンをCL2勝目へ導けるか。
■アーセナル｜ブカヨ・サカ
アーセナルの注目はサカだ。鋭いドリブルと左足の精度、優れたチャンスメーク能力を武器とするイングランド代表FWは、右サイドを主戦場にチームの攻撃を牽引。今季も主力として活躍し、プレミアリーグでは開幕6試合で3得点を記録している。前節リール戦では1得点1アシストをマークして開幕2連勝に貢献した。
アーセナルにとって、バイエルンの攻撃を抑えるだけでなく、ボールを奪った後にサカの突破力を活かしてチャンスを作れるかが重要だ。特に、右サイドでの1対1や得意の左足を生かしたカットインから、相手の守備をどこまで切り崩せるかがポイントだ。敵地アリアンツ・アレーナで持ち前の攻撃力を発揮し、アーセナルをCL開幕3連勝へ導けるかに注目だ。
- (C)WOWOW
アーセナルvsリール｜放送・配信予定
バイエルン・ミュンヘンとアーセナルによる注目の一戦は、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)
12,100円
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
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- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
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