このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
liverpool newcastleGetty Images
GOAL

カラバオカップ決勝 リヴァプールvsニューカッスルの予想スタメン・見どころ・注目選手

EFL カップリヴァプール 対 ニューカッスルリヴァプールニューカッスル遠藤航

3月17日(月)開催のカラバオカップ（リーグカップ）決勝、リヴァプールとニューカッスル・ユナイテッドの一戦の予想スタメン、見どころ、注目選手を紹介。

カラバオカップ決勝を独占配信

DMM×DAZNホーダイ

【カラバオカップ決勝を独占配信】

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額最安値

カラバオカップ決勝をお得に視聴

今すぐ登録
【カラバオ決勝を独占ライブ配信】DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！
DAZN月額プラン最安値で登録
以下に続く

次の試合