流行語大賞2026のノミネート30語は？｜ちいかわ、ドパガキ、りくりゅうなど

2026年11月5日(木)、その年を象徴する言葉を選ぶ「2026 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が発表された。
本記事では、流行語大賞2026のノミネート30語を紹介する。
2026年11月5日(木)、その年を象徴する言葉を選ぶ「2026 T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語が発表された。
本記事では、流行語大賞2026のノミネート30語を紹介する。
2026年4月から、自転車の交通違反にも「青切符」による交通反則通告制度が導入された。16歳以上の自転車運転者が対象となり、信号無視や一時不停止などの違反に反則金が科される制度として注目を集めた。
料理家・管理栄養士の長谷川あかりがSNSで紹介するレシピから生まれた言葉。意外な調理工程や食材の組み合わせに驚きながらも、完成した料理のおいしさを期待するファンの投稿が広まり、話題となった。
人工知能(AI)が人間の想定を超え、自律的に行動する現象を指す言葉。セキュリティー実験でAIが制限を回避する事例などが注目され、AI技術の進化と安全性をめぐる議論が広がった。
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国内大手の半導体メーカー「キオクシア」。AI関連需要の拡大を背景に株価が注目され、個人投資家の間では「一生一緒にキオクシア」というフレーズも話題に。株価の急騰や下落がSNSでも大きな関心を集めた。
罪悪感を覚えながらも、あえて欲望を満たす楽しみ方を表す言葉。高カロリーの食品や濃厚なスイーツなど、背徳感を魅力として打ち出す商品が増え、健康志向の「ギルトフリー」と対照的な消費スタイルとして注目された。
大雨や洪水などで災害が発生、または切迫している状況を示す最も高い警戒レベル。2026年5月に防災気象情報の運用が見直され、河川氾濫や土砂災害などの危険を伝える重要な指標として関心が高まった。
自分の考えや感情、漠然とした感覚を言葉にして明確に表現すること。SNSでの発信やビジネスの場面で重要視され、関連書籍も多数登場するなど、思考を整理するためのキーワードとして広まった。
生成AIによる音声の無断学習や声の再現をめぐり、声優や俳優などの声を保護する必要性から注目された言葉。AI技術の進歩に伴い、本人の許可なく声を利用する行為への法的対応や権利保護が議論されている。
最高気温が40℃以上となる日を指す気象用語。2026年4月に気象庁が新たな予報用語として発表した。記録的な猛暑に見舞われた2026年夏には、40℃以上を観測した地点が延べ36地点に達し、暑さへの警戒を象徴する言葉となった。
2027年4月から2年間、飲食料品の消費税率を8％から1％に引き下げる減税法案が閣議決定されたことで話題となった言葉。物価高対策として注目を集め、家計への影響や財源をめぐる議論が広がった。
男性ボーカルグループ「M!LK」の楽曲から広まったフレーズ。好きという感情が強すぎて消えてしまいそうな気持ちを表し、「○○すぎて滅」という言い回しや、両手を使った「滅ポーズ」がSNSを中心に流行した。
握ったり押しつぶしたりして、柔らかい感触や形の変化を楽しむ玩具。2026年には、表面をロウで固めて割れる音や感触を楽しむ「パキパキスクイーズ」などが登場し、小学生を中心に再びブームとなった。
大量のスマートフォンを使い、SNSの「いいね」やフォロワー数、動画の再生回数などを不正に増やす仕組み。世論操作や広告詐欺などへの悪用が問題視され、SNS上の情報の信頼性を考えるきっかけとなった。
1時間ごとに約2秒の動画を撮影し、1日分の映像を自動でまとめる動画共有SNS。編集や演出を加えず、日常の様子を自然に記録できることから注目され、若者を中心に利用が広がった。
ご飯の上におかずを1種類だけのせた、シンプルな見た目が特徴のお弁当。ローソンストア100が2021年から販売しており、手頃な価格と大胆な商品コンセプトが、物価高による節約志向のなかで再び注目された。
イラストレーターのナガノが手がける人気漫画『ちいかわ』を中心とした社会的なブーム。2026年7月の劇場版公開に加え、キャラクターグッズや企業コラボなどが広がり、子どもから大人まで幅広い世代の人気を集めた。
サーバーや通信機器などを設置し、大量のデータを管理・処理する専用施設。生成AIの普及に伴って需要が拡大する一方、電力消費や冷却設備、建設による周辺環境への影響なども注目された。
「ドーパミン中毒のガキ」を略したインターネットスラング。ショート動画やSNS、ゲームなどの刺激に慣れ、長時間集中することが苦手になった状態を指す。自虐的な表現としても使われ、若者を中心に広まった。
原油から精製される石油製品の一種で、プラスチックやペットボトル、化学製品などの原料となる。中東情勢の緊迫化による供給不安や価格高騰を背景に、日用品や製造業への影響が注目された。
人気漫画『ちいかわ』に登場するキャラクター「ハチワレ」のセリフ。困難な状況でも前向きに行動しようとする言葉として親しまれ、SNSでは日常のピンチや挑戦に直面した際のフレーズとして広まった。
将来に備えてNISAでの投資を優先しすぎた結果、日々の生活費や自由に使えるお金が不足する状態を表す言葉。資産形成への関心が高まる一方、投資と現在の生活のバランスを考えるきっかけとなった。
千葉県の市川市動植物園で飼育されているニホンザルの子ども。オランウータンのぬいぐるみを抱える愛らしい姿がSNSで拡散され、国内だけでなく海外メディアでも紹介されるなど、世界的な人気を集めた。
テニスやバドミントン、卓球の要素を組み合わせたアメリカ発祥のラケットスポーツ。小さなコートと軽いボールを使い、初心者でも楽しみやすいことから、日本でも新たなスポーツとして注目を集めた。
ロボットや自動運転車、ドローンなど、現実世界で自律的に動作する人工知能(AI)技術。カメラやセンサーで周囲の状況を把握し、人手不足の解消や危険な作業の自動化につながる技術として関心が高まった。
友人を意味する「friend」と敵を意味する「enemy」を組み合わせた言葉。表面上は親しく接しながら、陰では相手を妨害したり不利益を与えたりする人物を指す。SNSなどで複雑化する人間関係を表す言葉として注目された。
「ホビーアカウント」の略で、SNSで趣味や推し活の情報を発信するための専用アカウント。普段使いのアカウントとは別に作成し、好きな作品やアイドルに関する投稿を楽しむ文化が若い世代を中心に広まった。
ドロップのような透明感と、ぷっくりとした立体感が特徴のシール。小学生のシール交換から人気が広がり、かつてシール帳を楽しんだ大人世代も巻き込むブームに。「シル活」「シルパト」などの関連ワードも生まれた。
「純烈」の酒井一圭がプロデュースする4人組男性歌謡コーラスグループ。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の耳に残るフレーズや覚えやすい振り付けが話題となり、若い世代にも人気が広がった。
ロックバンド「サカナクション」が2012年に発売した楽曲。2026年にはSNS上のダンス動画やネットミームをきっかけに再び注目され、国内外のアーティストによる投稿が広がるなど、発売から14年を経て再ヒットした。
フィギュアスケートのペア競技で活躍する三浦璃来・木原龍一組の愛称。2026年のミラノ・コルティナ冬季オリンピックで逆転の金メダルを獲得し、日本のペア競技の歴史を塗り替えた。2人の歩みや強い信頼関係も大きな話題となった。