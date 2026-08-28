ブンデスリーガ開幕節 全試合の見どころ・日程・放送予定

キックオフ：2026年8月29日(土)3:30

放送・配信：DAZN

2026-27シーズンのブンデスリーガ開幕戦は、バイエルン・ミュンヘンとシュトゥットガルトによる昨季DFBポカール決勝の再戦となる。

バイエルンは昨季、リーグ記録となる122得点を記録するなど圧倒的な成績でブンデスリーガを制覇。コンパニ体制3年目の今季はサイバリやブラウンらを加え、22日のスーパーカップでもドルトムントを2-1で下してタイトルを獲得した。新加入ブラウンが先制点を挙げ、オリーズも1得点1アシストを記録するなど、開幕を前に好スタートを切った。

対するシュトゥットガルトは昨季、4位に入りチャンピオンズリーグ出場権を獲得。ヘーネス体制を継続し、今夏はプレーメルやザウアー、ペイチノヴィッチらを補強した。21日のDFBポカール1回戦ではロストックに4-0で快勝し、新加入ペイチノヴィッチがハットトリック。昨季19得点のウンダフらを擁する攻撃陣に、新たな得点源が加わっている。

この試合の注目は、昨季バイエルンに苦しめられたシュトゥットガルトが、その攻撃力にどう対抗するか。昨季の公式戦4度の対戦はいずれもバイエルンが勝利。中でも、ケインはシュトゥットガルト相手に8戦14得点と抜群の相性を誇る。一方、シュトゥットガルトも昨季リーグ2位の71得点を挙げた攻撃力を持つ。王者が再び力の差を示すのか、それともシュトゥットガルトが雪辱を果たすのか。



