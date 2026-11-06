マインツvsバイエルンの予想スタメン・見どころ・日程・中継予定

キックオフ：2026年11月7日(土)23:30

放送・配信：DAZN

2026-27シーズンのブンデスリーガ第9節で、佐野海舟と川崎颯太を擁するマインツと伊藤洋輝が在籍するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

昨季からの巻き返しを図るマインツだが、直近の公式戦で3連敗を喫するなど苦しい状況。今季のリーグ戦ではアウェイで4試合9ポイントを獲得している一方、ホームでは4試合でわずか1ポイントと結果を残せていない。守備面でも直近のリーグ戦8試合で17失点を喫しており、強豪バイエルン戦を前に立て直しが求められる。

対するバイエルンは、リーグ戦8試合を終えて無敗を維持し、ドルトムントと勝ち点18で並ぶ首位に立つ。前節のデア・クラシカーは2-2の引き分けに終わったものの、チャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリードを敵地で下したりと調子は上々だ。今季リーグ最多の27得点を記録する攻撃陣とともにリーグ戦での勝利を取り戻したい。

この試合で特に注目したいのは、バイエルンの強力な攻撃陣と、守備の立て直しを図るマインツの攻防だ。マインツは直近のリーグ戦6試合で17失点と守備に課題を抱えており、バイエルンの多彩な攻撃をいかに抑えるかが重要となる。一方で、マインツは過去6度のホーム開催のリーグ戦での直接対決で4勝を挙げており、昨季も3点を先行しながら最終的に3-4で敗れる激戦を演じた。マインツが昨季に続き王者を苦しめるのか、それともバイエルンが攻撃力の差を見せつけるのか。

両チームは昨季のブンデスリーガで2度対戦してバイエルン1勝、1引き分け。マインツにとっては直接対決直近の3試合で勝利がない。