マインツvsバイエルンの予想スタメン・見どころ・日程・中継予定
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マインツvsバイエルン｜見どころ
キックオフ：2026年11月7日(土)23:30
放送・配信：DAZN
2026-27シーズンのブンデスリーガ第9節で、佐野海舟と川崎颯太を擁するマインツと伊藤洋輝が在籍するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。
昨季からの巻き返しを図るマインツだが、直近の公式戦で3連敗を喫するなど苦しい状況。今季のリーグ戦ではアウェイで4試合9ポイントを獲得している一方、ホームでは4試合でわずか1ポイントと結果を残せていない。守備面でも直近のリーグ戦8試合で17失点を喫しており、強豪バイエルン戦を前に立て直しが求められる。
対するバイエルンは、リーグ戦8試合を終えて無敗を維持し、ドルトムントと勝ち点18で並ぶ首位に立つ。前節のデア・クラシカーは2-2の引き分けに終わったものの、チャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリードを敵地で下したりと調子は上々だ。今季リーグ最多の27得点を記録する攻撃陣とともにリーグ戦での勝利を取り戻したい。
この試合で特に注目したいのは、バイエルンの強力な攻撃陣と、守備の立て直しを図るマインツの攻防だ。マインツは直近のリーグ戦6試合で17失点と守備に課題を抱えており、バイエルンの多彩な攻撃をいかに抑えるかが重要となる。一方で、マインツは過去6度のホーム開催のリーグ戦での直接対決で4勝を挙げており、昨季も3点を先行しながら最終的に3-4で敗れる激戦を演じた。マインツが昨季に続き王者を苦しめるのか、それともバイエルンが攻撃力の差を見せつけるのか。
両チームは昨季のブンデスリーガで2度対戦してバイエルン1勝、1引き分け。マインツにとっては直接対決直近の3試合で勝利がない。
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マインツ｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ツェントナー
■DF
ヴィドマー、ダ・コスタ、ポトゥルスキ
■MF
カシ、佐野、ネーベル、イ、アミリ
■FW
ティーツ、ベッカー
■監督
フィッシャー
出場停止選手：ポッシュ、ムウェネ
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：コール、ルオッピ、シラス
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バイエルン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ノイアー
■DF
ライマー、ウパメカノ、ター、スタニシッチ
■MF
キミッヒ、ビショフ、カール、オリーセ、デイヴィス
■FW
ケイン
■監督
コンパニ（ダンクス）
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：サイバリ、ディアス、ムシアラ、ニャブリ
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マインツvsバイエルン｜注目選手
■マインツ｜佐野海舟
マインツの注目は佐野だ。マインツで3季目を迎える同選手は、相手の攻撃を素早く察知するポジショニングや球際の強さに加え、ボールを奪ってからの攻撃への切り替えにも優れている。昨季はブンデスリーガ全34試合に出場し、チームの主力として存在感を発揮した。
今回対戦するバイエルンはリーグ最多の27得点を挙げており、佐野にとっても守備面での働きが重要となる一戦だ。中盤で相手の攻撃を食い止め、素早い攻守の切り替えからチャンスを生み出せるか。強力な攻撃陣を擁する王者を相手に、その真価が問われる。
■バイエルン・ミュンヘン｜ハリー・ケイン
バイエルンの注目はケインだ。昨季はクラブと代表で公式戦73得点を記録し、バイエルンの国内3冠達成に貢献した。ブンデスリーガでは31試合で36得点を挙げ、圧倒的な得点力を見せつけた。これを受け、2026年のバロンドールに輝いた現在世界最高のストライカーだ。
今季もリーグ戦開幕8試合で4得点6アシストを記録し、得点だけでなく味方のチャンスを演出する役割でも存在感を発揮している。今回対戦するマインツは今季8試合で17失点と守備に課題を抱えており、ケインの得点に期待がかかる。持ち前の決定力を発揮し、チームを勝利に導けるか。
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マインツvsバイエルン｜放送・配信予定
マインツとバイエルン・ミュンヘンによる一戦は、『DAZN』でライブ配信を実施。DAZNでは、2025-26シーズンからブンデスリーガをライブ配信しており、今季も全360試合が配信予定だ。
視聴方法は、DAZN Standardへの加入が基本。月間プランは月額4,200円(税込)、年間プラン一括払いは32,000円(税込)で、1年を通してブンデスリーガを追いたい場合は年間プランの方が割安となる。
また、DAZN StandardとDMMプレミアムがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢となる。月額3,480円(税込)で利用でき、DAZN単体の月間プランより料金を抑えながら、DMM TVの対象コンテンツも楽しめる。
サービス
放送・配信内容
料金
特徴
ブンデスリーガ全306試合をライブ配信予定
月額4,200円(税込)／年間一括32,000円(税込)
全試合のライブ配信・見逃し配信を視聴可能
DAZN配信コンテンツを視聴可能
月額3,480円(税込)
DAZN StandardとDMMプレミアムがセット。DAZN単体の月間プランより料金を抑えられる
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