ブンデスリーガ2026-27 全チーム紹介・注目選手

2026-27シーズンのドイツ1部リーグ、ブンデスリーガの開幕が迫っている。昨季王者のバイエルン・ミュンヘンや強豪ボルシア・ドルトムントを中心とした優勝争いが今季も予想されている。また、ブンデスリーガでは、日本代表としてワールドカップで活躍した堂安律や佐野海舟、伊藤洋輝をはじめ多くの日本人選手がプレーしている。
本記事では、2026-27シーズンのブンデスリーガに所属する全18チームを紹介する。
2026-27シーズンのドイツ1部リーグ、ブンデスリーガの開幕が迫っている。昨季王者のバイエルン・ミュンヘンや強豪ボルシア・ドルトムントを中心とした優勝争いが今季も予想されている。また、ブンデスリーガでは、日本代表としてワールドカップで活躍した堂安律や佐野海舟、伊藤洋輝をはじめ多くの日本人選手がプレーしている。
本記事では、2026-27シーズンのブンデスリーガに所属する全18チームを紹介する。
昨季1位（28勝5分1敗／122得点36失点）
バイエルンは昨季、圧倒的な攻撃力を武器にリーグ連覇を達成した。リーグ戦ではわずか1敗にとどまり、122得点というブンデスリーガ新記録を樹立するなど、コンパニ体制2年目でさらに完成度を高めた。 今夏はゴレツカやゲレイロが退団した一方、PSVからサイバリ、フランクフルトからドイツ代表ブラウンを獲得。 ケイン、オリーズ、ディアスら豪華な攻撃陣も健在で、今季も優勝候補の筆頭だ。国内での覇権維持はもちろん、コンパニ体制で悲願のチャンピオンズリーグ制覇に届くかにも注目が集まる。
ハリー・ケイン
バイエルンの絶対的エース。昨季はリーグ戦36得点を挙げ、3季連続のブンデスリーガ得点王に輝き、公式戦では驚異の61得点を記録した。抜群の決定力だけでなく、ポストプレーやチャンスメイクでも攻撃を支える存在で、今季も王者のタイトル争いを左右する最重要人物となる。
昨季2位（22勝7分5敗／70得点34失点）
ドルトムントは昨季、コヴァチ体制の下で安定した戦いを続け、73ポイントを積み上げて2位でフィニッシュした。王者バイエルンには16ポイント差をつけられたチームは今夏、フェールマンやコンスタンテリアスら実力者と有望株を積極的に補強。ギラシを軸とする攻撃陣に新たな選択肢が加わり、戦力の底上げに成功している。若手の成長と新戦力が噛み合い、絶対王者バイエルンとの差をどこまで縮められるか。2011-12シーズン以来となるブンデスリーガ制覇を狙う。
ジョーブ・ベリンガム
加入2年目を迎えるイングランド人MF。ボール奪取から前線への持ち運びまでこなせるダイナミックさが魅力で、プレシーズンでは確かなインポクとを残して定位置を確保した。実兄ジュードも飛躍を遂げたドルトムントで、今季はチームを牽引する存在になれるか注目だ。
昨季3位（20勝5分9敗／66得点47失点）
ライプツィヒは昨季、20勝を挙げて3位に入り、1シーズンでチャンピオンズリーグ出場権を奪還。今夏はヴェルナーが退任し、バイエルンで選手・指導者として経験を積んだデミチェリスを新監督に招聘。一方で、昨季ブレイクしたディオマンデや守護神グラーチも退団するなど、主力の入れ替わりが進んだ。ライツやエステーヴら新戦力も加わる中、デミチェリスが掲げる強度の高い攻撃的なスタイルを浸透させ、再びバイエルンやドルトムントの優勝争いに割って入れるか。
アントニオ・ヌサ
ワールドカップでも注目を集めたスピードと鋭いドリブルを武器に局面を打開するノルウェー代表FW。ディオマンデが抜けた今季は攻撃陣で担う役割がさらに大きくなり、ライプツィヒを上位争いへ導く存在としてさらなる飛躍が期待される。
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昨季4位（18勝8分8敗／71得点49失点）
シュトゥットガルトは昨季、ヘーネスの下で安定した戦いを続け、4位でフィニッシュ。最終節でチャンピオンズリーグ出場権を確保し、2024-25シーズン以来となる欧州最高峰の舞台への復帰を決めた。今夏はGKニューベルがバイエルンへ戻った一方、ホッフェンハイムから経験豊富なプロメル、フェイエノールトから若きアタッカーのザウアーを獲得するなど戦力を整備。ウンダフやデミロヴィッチ、シュティラーら主力も残っており、ヘーネス体制で培ってきた攻撃的なスタイルを武器に、今季も上位争いを続けられるか注目だ。
デニズ・ウンダフ
シュトゥットガルトの攻撃を牽引するドイツ代表FW。昨季はブンデスリーガで19得点を挙げ、ケインに次ぐリーグ2位の得点数を記録した。ゴール前での決定力に加え、味方との連係やチャンスメイクにも優れ、今季もCLとリーグの両舞台でチームの命運を握る存在になりそうだ。
昨季5位（18勝7分9敗／65得点52失点）
ホッフェンハイムは昨季、イルザーの下で大きく躍進し、5位でフィニッシュ。65得点を挙げた攻撃力を武器に欧州カップ戦出場権を獲得した。今夏はトゥーレやプレーメルらが退団した一方、ヴォルフスブルクからオーストリア代表のヴィマーやベルギー代表の逸材デ・キャットら若手も補強。クラマリッチやアスラニ、フロジェクら攻撃陣も残っており、昨季の勢いを継続できる戦力は揃っている。欧州との過密日程をこなしながら、再び上位争いに食い込めるか注目だ。
町田浩樹
昨季はブンデスリーガデビュー戦で膝に重傷を負い、リーグ戦わずか1試合の出場でシーズンを終える悔しい一年となった。再起を懸ける今季は、負傷から完全復活して、ホッフェンハイム守備陣の中心に定着できるか。ドイツ国内、そしてヨーロッパリーグでの活躍に注目だ。
昨季6位（17勝8分9敗／68得点47失点）
レヴァークーゼンは昨季、低調なシーズンとなり、6位で終え、チャンピオンズリーグ出場権を逃した。今季はヒュルマンドに代わり、トゥールーズを率いていたマルティネスが新監督に就任。今夏は中心選手のグリマルドが退団した一方、グティエレスやメディナ、モレイラらを獲得し、守備陣を中心に戦力を整えた。シックやティルマン、パラシオスら既存戦力も残っており、新監督の下で再びチャンピオンズリーグ出場圏内へ戻れるかが焦点となる。
パトリック・シック
レヴァークーゼンの得点源を担うチェコ代表FW。昨季はブンデスリーガ28試合で16得点を記録し、リーグ得点ランキング4位に入った。ゴール前での決定力と高さを武器に、今季も新体制の攻撃を支える中心選手になれるか。
昨季7位（13勝8分13敗／51得点57失点）
フライブルクは昨季、7位でシーズンを終えた。今季もシュスターが指揮を執り、今夏は山本やバックハウス（長田）、そして日本代表FW後藤を獲得。その一方で、昨季攻撃陣を牽引し、ワールドカップで注目を集めたマンザンビが退団するなどの変化もあった。グリフォやギンターら経験豊富な主力は依然としてチームの中心選手としてプレーする中、新戦力を組み込みながら再び欧州カップ戦出場圏内を狙えるか。また、昨夏に加入した鈴木を中心に4名の日本人選手の活躍にも注目が集まる。
後藤啓介
今夏、アンデルレヒトから加入した21歳の日本代表FW。昨季はベルギー1部で10得点を記録した。191cmの高さを備えながら、背後への抜け出しやポジショニングも武器。ワールドカップを経験した同選手が初挑戦となるブンデスリーガでどこまで得点を伸ばせるか注目される。
昨季8位（11勝11分12敗／61得点65失点）
フランクフルトは昨季、前年から大きく順位を下げて8位でシーズンを終えた。シーズン途中に指揮官交代もあり、苦しいシーズンとなった。今季は2018年から2021年までチームを率いたヒュッターが監督に復帰。今夏はアセコやオニェディカ、オタヴィオらを獲得し、中盤と守備陣を中心に戦力を補強した。堂安やブルカルト、ウズンら攻撃の軸も残っており、ヒュッターの下で攻撃的なスタイルを再構築できるか。今季は欧州カップ戦出場圏内を目標にしたい。
堂安律
フランクフルト加入2年目を迎える日本代表アタッカー。昨季はブンデスリーガ31試合に出場して5得点5アシストを記録した。右サイドを主戦場に、左足からのシュートやチャンスメイクで攻撃に変化を加えられるのが強み。今季はヒュッター新体制の下で、より得点関与が期待される。
昨季9位（12勝7分15敗／45得点61失点）
アウクスブルクは昨季、9位でシーズンを終え、クラブ史上3番目となる好順位を記録した。特に、途中就任したバウムの下でシーズン後半戦に強さを見せた。今夏はベーレンスやブラッケルマン、スソら若手を中心に補強を進める一方、レジュベツァイやジャンヌリス、ツェジガーらが退団した。昨季の後半戦で見せた安定感をシーズンを通して発揮できるかがポイントとなる。どれだけクラブ史上初となる欧州カップ戦出場へ近づけるか注目だ。
ミヒャエル・グレゴリッチュ
アウクスブルクの前線を支えるオーストリア代表FW。今冬に4年ぶりに古巣へ復帰し、後半戦だけで6得点3アシストを記録した。193cmの高さを生かした空中戦やゴール前での決定力に加え、豊富な経験も武器だ。今夏に完全移籍となり、今季も最前線の得点源として期待される。
昨季10位（10勝10分14敗／44得点53失点）
マインツは昨季、序盤から苦戦して一時は最下位に沈み、12月にヘンリクセンを解任。その後はフィッシャーの下で立て直し、10位まで順位を上げた。一方、カンファレンスリーグでは強さを見せて、準々決勝まで進んだ。今夏はケルンからマルテル、ハンブルクからケーニヒスデルファーらを獲得し、戦力を整えることに成功。アミリやネーベル、佐野ら主力も健在で、今季は国内での戦いに集中できるため、フィッシャーの下でシーズンを通して安定した戦いを見せて、再び上位争いに加われるか。
佐野海舟
マインツの中盤を支える日本代表MF。昨季はブンデスリーガ全34試合に先発するなど、チームに欠かせない存在だ。豊富な運動量とボール奪取能力を武器に中盤で攻守のバランスを取り、昨季はリーグ戦で400km超を記録。ワールドカップでも活躍した同選手が今季も中盤の中心選手になることが期待される。
昨季11位（10勝9分15敗／44得点58失点）
ウニオン・ベルリンは昨季、11位でシーズンを終えた。後半戦に失速し、4月には指揮官交代を敢行した。今季は昨季トゥーンをスイス王者へ導く偉業を成し遂げたルストリネッリを新監督に迎え、新体制でスタートを切る。今夏はファン・デン・ボスやラテ・ラスを獲得し、開幕直前にはスイス代表MFエビシェールも加入。ケムラインやケディラ、ローテら既存戦力と新戦力を融合させ、昨季苦しんだ攻撃面を改善しながら再び上位進出を目指す。
レオポルト・ケルフェルト
ウニオン・ベルリンの最終ラインを支えるオーストリア人CB。190cmの高さを生かした空中戦の強さが武器で、DFながら昨季はチーム最多タイの公式戦7得点を記録するなどセットプレーでも存在感を発揮。今季も3バックの中心として、ウニオンの堅守を支える働きが期待される。
昨季12位（9勝11分14敗／42得点53失点）
ボルシアMGは昨季、12位でシーズンを終えた。開幕直後にセオアネを解任し、ポランスキが指揮を引き継ぐと、最終的には降格圏に勝ち点9差をつけて残留。今季もポランスキが続投する。今夏は長年守備陣を支えたエルヴェディが移籍した一方、アヤックスから板倉を呼び戻し、橋岡やコノプリャらも獲得するなど最終ラインを再編。クラインディーンストや町野ら既存戦力と新加入選手を融合させ、昨季12位からどこまで順位を上げられるか注目だ。
板倉滉
今夏、アヤックスから1年ぶりに復帰した日本代表CB。2022年から2025年までボルシアMGでプレーし、クラブとブンデスリーガを熟知している。今夏にエルヴェディが退団した中、2030年までの契約で復帰した板倉には、新たな最終ラインの中心として大きな役割が期待される。
昨季13位（9勝11分14敗／40得点54失点）
7季ぶりにブンデスリーガへ復帰したハンブルガーSVは昨季、13位でフィニッシュし、昇格1年目で残留を果たした。今季もポルツィンが続投するチームは、今夏にグラッツェルやケーニヒスデルファーらが退団。一方で、レスターからダカ、レンヌからグレンベーク、マルセイユからナディルを獲得し、さらにブンデスリーガでの経験豊富なボルナウを加えた。昨季の主力を残しながら各ポジションを補強しており、復帰2年目となる今季は昨季以上の順位を目指したい。
ニコライ・レンベルク
キャプテンを務めるドイツ人MF。昨夏にホルシュタイン・キールから加入し、昇格直後のチームで中盤の主力としてプレーし、今夏にはポルツィン監督から新キャプテンに任命された。加入2年目の今季は、ピッチ内外でチームを牽引する存在として期待される。
昨季14位（7勝11分16敗／49得点63失点）
ケルンは昨季、14位で辛くもブンデスリーガ残留を果たした。シーズン途中から指揮を執ったヴァーグナーが今季も続投する。今夏はフランクフルトからチュニジア代表MFスキリ、マンチェスター・シティから18歳のヘスキーを獲得。一方でマルテルやフセインバシッチらが退団した。アヘやエル・マラ、ティールマンら既存戦力と若手を融合させながら、まずはブンデスリーガでの地位を安定させることが目標となる。
サイード・エル・マラ
ケルンの攻撃を担う19歳のドイツ人アタッカー。昨季はクラブの年間最優秀選手にも選出される活躍を残した。スピードとドリブルを生かして左サイドから局面を打開できることが持ち味。若手を積極的に起用するヴァーグナー体制の中で、今季さらに大きな役割を担えるか。
昨季15位（8勝8分18敗／37得点60失点）
ブレーメンは昨季、15位でシーズンを終えた。冬場の長い未勝利が響いて残留争いに巻き込まれ、指揮官交代を経て、ティウネの下でブンデスリーガ残留に成功した。今夏はシュミットが退団した一方、イッテンやライス、ヴイチク、シュラーガーらを補強。昨季リーグワースト2位となる37得点に終わった攻撃の改善が最優先事項となり、ティウネ体制での立て直しが今季の大きなテーマとなる。
イェンス・ステージ
中盤から積極的にゴール前へ飛び出すデンマーク代表MF。昨季はブンデスリーガで10得点2アシストを記録し、2季連続でチーム最多得点者となった。シュミットが退団した今季は、攻守両面で昨年以上に大きな役割を担うことが期待される。
昨季2部1位（21勝7分6敗／50得点31失点）
シャルケは昨季、ブンデスリーガ2を制し、3シーズンぶりの1部復帰を決めた。ムスリッチの下でリーグ最少の31失点を記録した堅守を武器に、シーズンを通して上位を維持。今夏は田中やアダムを獲得したほか、ドイツ代表経験を持つゴセンスなども加え、開幕に向けて戦力を整えた。今冬に加入して昇格に貢献したジェコも新たに1年契約を結んで残留。復帰初年度となる今季は、経験豊富な新戦力を生かしながらまずは残留を確実なものにできるか注目だ。
エディン・ジェコ
シャルケの昇格を後押ししたボスニア・ヘルツェゴビナ代表FW。1月にフィオレンティーナから加入すると、11試合で6得点を記録するなど攻撃の中心として大きな存在感を示した。40歳となった今季も決定力やポストプレーに加え、経験とリーダーシップで、昇格組シャルケを支える。
昨季2部2位（18勝8分8敗／64得点39失点）
エルフェアスベルクは昨季、ブンデスリーガ2を自動昇格圏内の2位で終え、クラブ史上初となるブンデスリーガ昇格を達成した。前年は入れ替え戦で敗れて昇格を逃したが、ワグナーの下で上位を維持し、自動昇格を確定。今夏はダルヴィッヒやオンエカ、フトケウら将来性のある若手を期限付きで加え、これまでの育成型の補強路線を継続している。クラブ史上初めて挑むブンデスリーガで、若いチームがどこまで通用するか注目だ。
ノエル・フトケウ
今夏に加入したドイツ人FW。昨季はグロイター・フュルトでブンデスリーガ2得点王に輝いた。スピードを生かした背後への抜け出しとゴール前での決定力を武器に、今季は自身初となるブンデスリーガで、昇格組エルフェアスベルクの攻撃を牽引できるか注目だ。
昨季2部3位（18勝8分8敗／59得点45失点）
パーダーボルンは昨季、3位でブンデスリーガ2を終えた。ケッテマンの下でシーズン中には8連勝を記録するなど上位争いを続け、最終節で3位を確保。入れ替え戦でヴォルフスブルクに勝利して7シーズンぶりのブンデスリーガ昇格を決めた。今夏はブラッケルマンやバウアーら昇格に貢献した選手が退団するなど戦力にも変化がある中、7年ぶりとなる1部の舞台で残留を勝ち取れるか注目だ。
フェリックス・ゲッツェ
パーダーボルンを牽引するキャプテン。昨季も守備陣の主力として昇格争いを支える活躍を残した。元ドイツ代表マリオを実兄に持ち、自身もバイエルンやアウクスブルクでプレーした経験がある。7季ぶりにブンデスリーガへ挑むチームで、今季もキャプテンとして攻守の中心を担う。
2026-27シーズンのブンデスリーガは、ネット『DAZN』で全試合を配信する。
また、日本人選手所属チームの試合を中心に、ネット『ABEMA』でも毎節一部試合を無料ライブ配信する予定だ。
中継局
放送・配信内容
料金
特徴
ライブ＆見逃し配信
月額3,480円(税込)
・DAZN StandardとDMMプレミアムのセットプラン・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信
ライブ＆見逃し配信
月額4,200円(税込)
・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信
ライブ＆見逃し配信
無料
・ブンデスリーガ2026-27は日本人選手所属クラブ中心に一部試合を配信予定