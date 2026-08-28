ブンデスリーガ2026-27 全チーム紹介・注目選手

昨季1位（28勝5分1敗／122得点36失点）

バイエルンは昨季、圧倒的な攻撃力を武器にリーグ連覇を達成した。リーグ戦ではわずか1敗にとどまり、122得点というブンデスリーガ新記録を樹立するなど、コンパニ体制2年目でさらに完成度を高めた。 今夏はゴレツカやゲレイロが退団した一方、PSVからサイバリ、フランクフルトからドイツ代表ブラウンを獲得。 ケイン、オリーズ、ディアスら豪華な攻撃陣も健在で、今季も優勝候補の筆頭だ。国内での覇権維持はもちろん、コンパニ体制で悲願のチャンピオンズリーグ制覇に届くかにも注目が集まる。

【注目選手】

ハリー・ケイン

バイエルンの絶対的エース。昨季はリーグ戦36得点を挙げ、3季連続のブンデスリーガ得点王に輝き、公式戦では驚異の61得点を記録した。抜群の決定力だけでなく、ポストプレーやチャンスメイクでも攻撃を支える存在で、今季も王者のタイトル争いを左右する最重要人物となる。



