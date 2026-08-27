あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
bayern Getty Images
Yuta Tokuma

【バイエルン 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

ブンデスリーガ
チャンピオンズ リーグ
バイエルン
伊藤洋輝

【バイエルン 2026-27】昨季ブンデスリーガ連覇を含むドイツ国内2冠を達成したバイエルン・ミュンヘンの最新スタメン、フォーメーション、移籍情報などを紹介する。

プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT soccer pack 2026

U-NEXT

プレミアリーグ2026-27もU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

特設ページからの登録がお得
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがブンデスリーガ26-27全試合配信！
dazn football kv 26-27

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのブンデスリーガを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得

ドイツの絶対王者として君臨するバイエルン・ミュンヘン。昨季は圧倒的な力を見せてブンデスリーガ連覇を飾り、DFBポカールも制して国内2冠を達成した。昨季公式戦驚異の61得点を記録したハリー・ケイン、キャリアハイのシーズンを送ったルイス・ディアス、守護神マヌエル・ノイアーなど世界的なスター選手を擁し、ブンデスリーガ3連覇、そして悲願のチャンピオンズリーグ制覇を目指す。

DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバイエルン所属ブンデスリーガ全試合視聴今すぐ視聴

本記事では、今季のバイエルンの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。

  • bayern Getty Images

    バイエルン・ミュンヘン｜最新スタメン

    ■GK
    ノイアー

    ■DF
    ライマー、ウパメカノ、ター、スタニシッチ

    ■MF
    キミッヒ、パヴロヴィッチ、オリーズ、ブラウン、ディアス

    ■FW
    ケイン

    ※2026年8月23日開催DFLスーパーカップのボルシア・ドルトムントのスタメン

    DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバイエルン所属ブンデスリーガ全試合視聴今すぐ視聴


    • 広告
  • bayern Getty Images

    バイエルン・ミュンヘン｜フォーメーション

    バイエルンは昨季、コンパニの下で4-2-3-1を基本とし、高いボール保持率と積極的なプレッシングを組み合わせた攻撃的なプレースタイルでリーグを制した。キミッヒを中心に後方からボールを動かし、両サイドバックも状況に応じて高い位置や中央へ進出。前線ではケインが最前線に固定されるだけでなく中盤まで下り、オリーズやディアスらが内側や背後のスペースへ入り込むことで、流動的にゴールへ迫る。

    守備では前線から積極的にプレスをかけ、ボールを失った直後の素早い奪回を徹底。最終ラインもハーフウェーライン付近まで押し上げることで相手を敵陣に閉じ込め、攻撃を繰り返すのが特徴だ。今季初戦のDFLスーパーカップでは、ムシアラらが離脱中の中、ブラウンをトップ下で起用するなど、コンパニは選手の多様性を生かした新たな形も示した。基本の4-2-3-1を軸としながら、柔軟な采配ができる点も今季のバイエルンの強みとなる。

    DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバイエルン所属ブンデスリーガ全試合視聴今すぐ視聴


  • brown saibariGetty Images

    バイエルン・ミュンヘン｜移籍情報

    ■新加入

    • ナサニエル・ブラウン（← アイントラハト・フランクフルト）
    • イスマエル・サイバリ（← PSVアイントホーフェン）

    ■退団

    • ノエル・アセコ（→ アイントラハト・フランクフルト）
    • レオン・ゴレツカ（→ 無所属）
    • ラファエル・ゲレイロ（→ 無所属）

    ※2026年8月23日現在

    DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバイエルン所属ブンデスリーガ全試合視聴今すぐ視聴


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • kompanyGetty Images

    バイエルン・ミュンヘン｜監督解説

    監督：ヴァンサン・コンパニ

    バイエルン・ミュンヘンを率いるのは、ベルギー代表DFとして活躍したヴァンサン・コンパニだ。現役時代はアンデルレヒトやハンブルク、マンチェスター・シティでプレーした。中でも、マンチェスター・Cでは長年キャプテンを務めて黄金期を牽引。プレミアリーグを4度制するなど数々のタイトルを獲得し、ベルギー代表でも89キャップを記録した。

    2020年の現役引退後はアンデルレヒトを率い、その後2022年にバーンリーの監督に就任。1年目にイングランド2部チャンピオンシップを制してプレミアリーグ昇格へ導いた。2024年夏にバイエルンの指揮官に就任すると、1年目からブンデスリーガを制覇。昨季はリーグ連覇に加えてDFBポカールも制し、国内2冠を達成した。

    コンパニのサッカーは、ボール保持をベースにしながら、激しいプレッシングと素早い攻守の切り替えを組み合わせるのが特徴。最終ラインを高く設定して相手を敵陣へ押し込み、ボールを失った直後には積極的に奪い返す。攻撃では単にボールを保持するのではなく、前線の選手が力を発揮できるスペースと選択肢を作りながらゴールへ向かうことを重視する。就任3年目となる今季は、国内での支配を継続しながらチャンピオンズリーグ制覇を目指す。

    DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバイエルン所属ブンデスリーガ全試合視聴今すぐ視聴


  • dazn football kv 26-27 DAZN

    バイエルン・ミュンヘン｜放送・配信予定

    バイエルン・ミュンヘンの試合を含む2026-27シーズンのブンデスリーガ全試合は、ネット『DAZN』で配信。また、ネット『ABEMA』でも毎節日本人選手所属クラブを中心に一部の試合を無料ライブ配信を予定している。

    中継局

    放送・配信内容

    料金

    特徴

    DMM×DAZNホーダイ

    ライブ＆見逃し配信

    月額3,480円(税込)

    ・DAZN StandardとDMMプレミアムのセットプラン・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信

    DAZN Standard

    ライブ＆見逃し配信

    月額4,200円(税込)
    年間一括32,000円(税込)

    ・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信

    ABEMA

    ライブ＆見逃し配信

    無料

    ・ブンデスリーガ2026-27は日本人選手所属クラブ中心に一部試合を配信予定

    DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイでバイエルン所属ブンデスリーガ全試合視聴今すぐ視聴