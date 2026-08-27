【バイエルン 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

ドイツの絶対王者として君臨するバイエルン・ミュンヘン。昨季は圧倒的な力を見せてブンデスリーガ連覇を飾り、DFBポカールも制して国内2冠を達成した。昨季公式戦驚異の61得点を記録したハリー・ケイン、キャリアハイのシーズンを送ったルイス・ディアス、守護神マヌエル・ノイアーなど世界的なスター選手を擁し、ブンデスリーガ3連覇、そして悲願のチャンピオンズリーグ制覇を目指す。
本記事では、今季のバイエルンの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
ドイツの絶対王者として君臨するバイエルン・ミュンヘン。昨季は圧倒的な力を見せてブンデスリーガ連覇を飾り、DFBポカールも制して国内2冠を達成した。昨季公式戦驚異の61得点を記録したハリー・ケイン、キャリアハイのシーズンを送ったルイス・ディアス、守護神マヌエル・ノイアーなど世界的なスター選手を擁し、ブンデスリーガ3連覇、そして悲願のチャンピオンズリーグ制覇を目指す。
本記事では、今季のバイエルンの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
■GK
ノイアー
■DF
ライマー、ウパメカノ、ター、スタニシッチ
■MF
キミッヒ、パヴロヴィッチ、オリーズ、ブラウン、ディアス
■FW
ケイン
※2026年8月23日開催DFLスーパーカップのボルシア・ドルトムントのスタメン
バイエルンは昨季、コンパニの下で4-2-3-1を基本とし、高いボール保持率と積極的なプレッシングを組み合わせた攻撃的なプレースタイルでリーグを制した。キミッヒを中心に後方からボールを動かし、両サイドバックも状況に応じて高い位置や中央へ進出。前線ではケインが最前線に固定されるだけでなく中盤まで下り、オリーズやディアスらが内側や背後のスペースへ入り込むことで、流動的にゴールへ迫る。
守備では前線から積極的にプレスをかけ、ボールを失った直後の素早い奪回を徹底。最終ラインもハーフウェーライン付近まで押し上げることで相手を敵陣に閉じ込め、攻撃を繰り返すのが特徴だ。今季初戦のDFLスーパーカップでは、ムシアラらが離脱中の中、ブラウンをトップ下で起用するなど、コンパニは選手の多様性を生かした新たな形も示した。基本の4-2-3-1を軸としながら、柔軟な采配ができる点も今季のバイエルンの強みとなる。
※2026年8月23日現在
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バイエルン・ミュンヘンを率いるのは、ベルギー代表DFとして活躍したヴァンサン・コンパニだ。現役時代はアンデルレヒトやハンブルク、マンチェスター・シティでプレーした。中でも、マンチェスター・Cでは長年キャプテンを務めて黄金期を牽引。プレミアリーグを4度制するなど数々のタイトルを獲得し、ベルギー代表でも89キャップを記録した。
2020年の現役引退後はアンデルレヒトを率い、その後2022年にバーンリーの監督に就任。1年目にイングランド2部チャンピオンシップを制してプレミアリーグ昇格へ導いた。2024年夏にバイエルンの指揮官に就任すると、1年目からブンデスリーガを制覇。昨季はリーグ連覇に加えてDFBポカールも制し、国内2冠を達成した。
コンパニのサッカーは、ボール保持をベースにしながら、激しいプレッシングと素早い攻守の切り替えを組み合わせるのが特徴。最終ラインを高く設定して相手を敵陣へ押し込み、ボールを失った直後には積極的に奪い返す。攻撃では単にボールを保持するのではなく、前線の選手が力を発揮できるスペースと選択肢を作りながらゴールへ向かうことを重視する。就任3年目となる今季は、国内での支配を継続しながらチャンピオンズリーグ制覇を目指す。
バイエルン・ミュンヘンの試合を含む2026-27シーズンのブンデスリーガ全試合は、ネット『DAZN』で配信。また、ネット『ABEMA』でも毎節日本人選手所属クラブを中心に一部の試合を無料ライブ配信を予定している。
中継局
放送・配信内容
料金
特徴
ライブ＆見逃し配信
月額3,480円(税込)
・DAZN StandardとDMMプレミアムのセットプラン・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信
ライブ＆見逃し配信
月額4,200円(税込)
・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信
ライブ＆見逃し配信
無料
・ブンデスリーガ2026-27は日本人選手所属クラブ中心に一部試合を配信予定