【バイエルン 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

監督：ヴァンサン・コンパニ

バイエルン・ミュンヘンを率いるのは、ベルギー代表DFとして活躍したヴァンサン・コンパニだ。現役時代はアンデルレヒトやハンブルク、マンチェスター・シティでプレーした。中でも、マンチェスター・Cでは長年キャプテンを務めて黄金期を牽引。プレミアリーグを4度制するなど数々のタイトルを獲得し、ベルギー代表でも89キャップを記録した。

2020年の現役引退後はアンデルレヒトを率い、その後2022年にバーンリーの監督に就任。1年目にイングランド2部チャンピオンシップを制してプレミアリーグ昇格へ導いた。2024年夏にバイエルンの指揮官に就任すると、1年目からブンデスリーガを制覇。昨季はリーグ連覇に加えてDFBポカールも制し、国内2冠を達成した。

コンパニのサッカーは、ボール保持をベースにしながら、激しいプレッシングと素早い攻守の切り替えを組み合わせるのが特徴。最終ラインを高く設定して相手を敵陣へ押し込み、ボールを失った直後には積極的に奪い返す。攻撃では単にボールを保持するのではなく、前線の選手が力を発揮できるスペースと選択肢を作りながらゴールへ向かうことを重視する。就任3年目となる今季は、国内での支配を継続しながらチャンピオンズリーグ制覇を目指す。



