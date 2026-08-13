【バルセロナ 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

監督：ハンジ・フリック

バルセロナを率いるのは、ドイツサッカー界を代表する指揮官の一人であるフリック監督。若くして現役引退した後、指導者へ転身し、ホッフェンハイムでの監督を経て、2006年からドイツ代表のアシスタントコーチを務めた。長期政権を築いたレーヴを支え、2014年ワールドカップ優勝に貢献。2019年にバイエルン・ミュンヘンの監督へ就任すると、2019-20シーズンにブンデスリーガ、DFBポカール、チャンピオンズリーグの3冠を達成した。ドイツ代表指揮官として難しい時間を過ごした後、2024年からバルセロナの指揮官に就任し、一昨年前の国内3冠や昨季のラ・リーガ連覇など、チームを覇権奪還に導いた。

フリック監督のサッカーは、高い位置からの積極的なプレスと、素早い攻守の切り替えを軸とする、攻撃的かつ強度の高いスタイルが特徴だ。ボールを奪うと縦方向へ素早く攻め込み、前線の選手が相手の背後を積極的に狙う。一方、守備では最終ラインを高く保ち、前線から連動してプレッシャーをかけることで、相手を自陣へ押し込む。バルセロナでは、従来のポゼッションを重視するスタイルに、縦への推進力やトランジションの速さを加え、チームの攻撃力をさらに引き出した。

指揮官就任3年目となる今季、レヴァンドフスキ退団の穴を現時点では埋められていないが、ゴードンとアデイェミによるウィング補強により、前線のスピードと推進力がさらに強化された。昨季までの戦い方をベースに、より縦に速く、相手の背後を積極的に突く攻撃をどのように完成させるのか。フリックがチームをさらなる高みへ導けるか期待が集まる。