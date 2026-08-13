あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
barcelonaGetty Images
Yuta Tokuma

【バルセロナ 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

バルセロナ
ラ・リーガ
チャンピオンズ リーグ

【バルセロナ 2026-27】昨季ラ・リーガ連覇を成し遂げたスペインを代表するビッグクラブの1つであるバルセロナの最新スタメン、フォーメーション、移籍情報などを紹介する。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがラ・リーガ26-27全試合配信！
dazn la liga kv

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのラ・リーガを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得
ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！
U-NEXT soccer pack

U-NEXT

ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

まずは31日間無料トライアル
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがラ・リーガ26-27全試合配信！
dazn la liga kv

DAZN

DAZNが2026-27シーズンのラ・リーガを全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

年間プランがお得
ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！
U-NEXT soccer pack

U-NEXT

ラ・リーガ2026-27をU-NEXTで全試合配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

まずは31日間無料トライアル
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値

史上最高の選手と称されるメッシを擁して数々の栄冠を手にした世界的ビッグクラブのバルセロナ。一時期の低迷期を乗り越え、昨季のラ・リーガを制して連覇を成し遂げた。新鋭ヤマルを中心とした若手の台頭が著しいチームは、ラ・リーガ3連覇、そして12年ぶりの欧州制覇を目指して2026-27シーズンを迎える。

本記事では、バルセロナの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。

バルセロナ所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

  • barcelonaGetty Images

    バルセロナ｜最新スタメン

    ■GK
    J.ガルシア

    ■DF
    クンデ、クバルシ、マルティン、バルデ

    ■MF
    ガビ、ペドリ、ヤマル、オルモ、ハフィーニャ

    ■FW
    トーレス

    ※移籍状況、プレシーズンマッチを基に予想したスターティングラインナップ

    バルセロナ所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

  • barcelonaGetty Images

    バルセロナ｜フォーメーション

    バルセロナは昨季、ハンジ・フリック監督の下で4-3-3のフォーメーションを基本とし、高い位置からの積極的なプレスと最終ラインを押し上げた攻撃的なスタイルを確立。ボールを失った直後には素早くポゼッションの回復し、相手陣内でのプレー時間を増やしながら主導権を握ってきた。守備時には高い最終ラインを維持し、組織的なオフサイドトラップを活用することも大きな特徴だ。

    攻撃では、ショートパスをつないで相手を動かしながら前進するだけでなく、前線の選手が積極的に背後へ走り込み、縦に速い攻撃も織り交ぜる。両ウイングは幅を取りながら1対1で仕掛け、状況に応じて中央へ入り込むことで、ゴール前の人数を増やす。中盤の選手も前線へ積極的に飛び出し、複数の選手が連動して相手の守備を崩す。今季は前線のスピードを生かしてより縦への意識を強めながら、攻撃力と守備の安定性をどのように両立させるかが、フリックにとって重要なポイントとなる。

    バルセロナ所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

  • gordon adeyemiGetty Images

    バルセロナ｜移籍情報

    ■新加入

    • アンソニー・ゴードン（← ニューカッスル・ユナイテッド）
    • カリム・アデイェミ（← ドルトムント）
    • ジェセ・ビシウ（← クリュブNXT（クルブ・ブルッヘB））

    ■退団

    • アンス・ファティ（→ モナコ）
    • イニャキ・ペーニャ（→ パナシナイコス）
    • ロベルト・レヴァンドフスキ（→ シカゴ・ファイアー）

    ※2026年8月3日現在

    バルセロナ所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • flickGetty Images

    バルセロナ｜監督解説

    監督：ハンジ・フリック

    バルセロナを率いるのは、ドイツサッカー界を代表する指揮官の一人であるフリック監督。若くして現役引退した後、指導者へ転身し、ホッフェンハイムでの監督を経て、2006年からドイツ代表のアシスタントコーチを務めた。長期政権を築いたレーヴを支え、2014年ワールドカップ優勝に貢献。2019年にバイエルン・ミュンヘンの監督へ就任すると、2019-20シーズンにブンデスリーガ、DFBポカール、チャンピオンズリーグの3冠を達成した。ドイツ代表指揮官として難しい時間を過ごした後、2024年からバルセロナの指揮官に就任し、一昨年前の国内3冠や昨季のラ・リーガ連覇など、チームを覇権奪還に導いた。

    フリック監督のサッカーは、高い位置からの積極的なプレスと、素早い攻守の切り替えを軸とする、攻撃的かつ強度の高いスタイルが特徴だ。ボールを奪うと縦方向へ素早く攻め込み、前線の選手が相手の背後を積極的に狙う。一方、守備では最終ラインを高く保ち、前線から連動してプレッシャーをかけることで、相手を自陣へ押し込む。バルセロナでは、従来のポゼッションを重視するスタイルに、縦への推進力やトランジションの速さを加え、チームの攻撃力をさらに引き出した。

    指揮官就任3年目となる今季、レヴァンドフスキ退団の穴を現時点では埋められていないが、ゴードンとアデイェミによるウィング補強により、前線のスピードと推進力がさらに強化された。昨季までの戦い方をベースに、より縦に速く、相手の背後を積極的に突く攻撃をどのように完成させるのか。フリックがチームをさらなる高みへ導けるか期待が集まる。

    バルセロナ所属のラ・リーガはDAZNでライブ配信！今すぐ視聴

  • dazn la liga kvDAZN

    バルセロナ｜放送・配信

    バルセロナが所属するスペインのラ・リーガ2026-27シーズンは、『DAZN』と『U-NEXT』で配信される予定だ。

    サービス配信内容月額料金特徴
    DAZNラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定月額4,200円(税込)
    ※DAZN Standard月間プラン    		Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能
    U-NEXT
    サッカーパック    		ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定月額2,600円(税込)
    ※Webサイト申し込みの場合    		プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能
    DMM×DAZNホーダイDAZN配信コンテンツを視聴可能月額3,480円(税込)DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる

    DAZNで2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信！今すぐ視聴

    ラ・リーガ2026-27のおすすめ視聴方法

    『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。

    さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

    DAZNで2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信！今すぐ視聴

    【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

    DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

    「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

    通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

    ▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

    DAZN月額プランがお得なDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

    U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？

    U-NEXT soccer pack 2026U-NEXT

    「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

    U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

    1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
    2. 「サッカーパックを始める」をタップ
    3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
    4. 必要情報を入力して登録完了！

    ※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
    ※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

    U-NEXTサッカーパックでお得に視聴！月額プラン無料体験で割引特典あり初月をお得に登録

    ※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。