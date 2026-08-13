【バルセロナ 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

史上最高の選手と称されるメッシを擁して数々の栄冠を手にした世界的ビッグクラブのバルセロナ。一時期の低迷期を乗り越え、昨季のラ・リーガを制して連覇を成し遂げた。新鋭ヤマルを中心とした若手の台頭が著しいチームは、ラ・リーガ3連覇、そして12年ぶりの欧州制覇を目指して2026-27シーズンを迎える。
本記事では、バルセロナの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
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史上最高の選手と称されるメッシを擁して数々の栄冠を手にした世界的ビッグクラブのバルセロナ。一時期の低迷期を乗り越え、昨季のラ・リーガを制して連覇を成し遂げた。新鋭ヤマルを中心とした若手の台頭が著しいチームは、ラ・リーガ3連覇、そして12年ぶりの欧州制覇を目指して2026-27シーズンを迎える。
本記事では、バルセロナの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
■GK
J.ガルシア
■DF
クンデ、クバルシ、マルティン、バルデ
■MF
ガビ、ペドリ、ヤマル、オルモ、ハフィーニャ
■FW
トーレス
※移籍状況、プレシーズンマッチを基に予想したスターティングラインナップ
バルセロナは昨季、ハンジ・フリック監督の下で4-3-3のフォーメーションを基本とし、高い位置からの積極的なプレスと最終ラインを押し上げた攻撃的なスタイルを確立。ボールを失った直後には素早くポゼッションの回復し、相手陣内でのプレー時間を増やしながら主導権を握ってきた。守備時には高い最終ラインを維持し、組織的なオフサイドトラップを活用することも大きな特徴だ。
攻撃では、ショートパスをつないで相手を動かしながら前進するだけでなく、前線の選手が積極的に背後へ走り込み、縦に速い攻撃も織り交ぜる。両ウイングは幅を取りながら1対1で仕掛け、状況に応じて中央へ入り込むことで、ゴール前の人数を増やす。中盤の選手も前線へ積極的に飛び出し、複数の選手が連動して相手の守備を崩す。今季は前線のスピードを生かしてより縦への意識を強めながら、攻撃力と守備の安定性をどのように両立させるかが、フリックにとって重要なポイントとなる。
※2026年8月3日現在
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バルセロナを率いるのは、ドイツサッカー界を代表する指揮官の一人であるフリック監督。若くして現役引退した後、指導者へ転身し、ホッフェンハイムでの監督を経て、2006年からドイツ代表のアシスタントコーチを務めた。長期政権を築いたレーヴを支え、2014年ワールドカップ優勝に貢献。2019年にバイエルン・ミュンヘンの監督へ就任すると、2019-20シーズンにブンデスリーガ、DFBポカール、チャンピオンズリーグの3冠を達成した。ドイツ代表指揮官として難しい時間を過ごした後、2024年からバルセロナの指揮官に就任し、一昨年前の国内3冠や昨季のラ・リーガ連覇など、チームを覇権奪還に導いた。
フリック監督のサッカーは、高い位置からの積極的なプレスと、素早い攻守の切り替えを軸とする、攻撃的かつ強度の高いスタイルが特徴だ。ボールを奪うと縦方向へ素早く攻め込み、前線の選手が相手の背後を積極的に狙う。一方、守備では最終ラインを高く保ち、前線から連動してプレッシャーをかけることで、相手を自陣へ押し込む。バルセロナでは、従来のポゼッションを重視するスタイルに、縦への推進力やトランジションの速さを加え、チームの攻撃力をさらに引き出した。
指揮官就任3年目となる今季、レヴァンドフスキ退団の穴を現時点では埋められていないが、ゴードンとアデイェミによるウィング補強により、前線のスピードと推進力がさらに強化された。昨季までの戦い方をベースに、より縦に速く、相手の背後を積極的に突く攻撃をどのように完成させるのか。フリックがチームをさらなる高みへ導けるか期待が集まる。
バルセロナが所属するスペインのラ・リーガ2026-27シーズンは、『DAZN』と『U-NEXT』で配信される予定だ。
|サービス
|配信内容
|月額料金
|特徴
|DAZN
|ラ・リーガ1部、ラ・リーガ2部を配信予定
|月額4,200円(税込)
※DAZN Standard月間プラン
|Jリーグ、セリエA、ブンデスリーガ、野球、F1など他競技もまとめて視聴可能
|U-NEXT
サッカーパック
|ラ・リーガ1部 全380試合ライブ配信予定
|月額2,600円(税込)
※Webサイト申し込みの場合
|プレミアリーグ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャも視聴可能。U-NEXT月額プランのポイント充当も可能
|DMM×DAZNホーダイ
|DAZN配信コンテンツを視聴可能
|月額3,480円(税込)
|DAZNとDMMプレミアムがセットになったプラン。DAZN単体より料金を抑えたい場合に選択肢となる
『DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。
さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。
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※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
U-NEXT
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。