【アーセナル 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

無敗優勝を成し遂げた2003-04シーズン以来となる22年ぶりのプレミアリーグ優勝を成し遂げたアーセナル。すでにイングランド随一のスカッドを誇るクラブは今夏に、ブルーノ・ギマランイスを獲得したりと、さらなる戦力アップに成功し、プレミアリーグ連覇、さらには昨季は届かなかったUEFAチャンピオンズリーグ優勝に向けて着実に準備を進めている。
本記事では、アーセナルの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
無敗優勝を成し遂げた2003-04シーズン以来となる22年ぶりのプレミアリーグ優勝を成し遂げたアーセナル。すでにイングランド随一のスカッドを誇るクラブは今夏に、ブルーノ・ギマランイスを獲得したりと、さらなる戦力アップに成功し、プレミアリーグ連覇、さらには昨季は届かなかったUEFAチャンピオンズリーグ優勝に向けて着実に準備を進めている。
本記事では、アーセナルの最新スタメンや新加入選手、監督などについて解説する。
■GK
ラヤ
■DF
ティンバー、サリバ、ガブリエウ、カラフィオーリ
■MF
ライス、ギマランイス、ウーデゴール
■FW
サカ、ギェケレシュ、ツォリス
※移籍情報を基に予想したスターティングラインナップ
アーセナルは、指揮官アルテタの下で4-3-3を基本としながら、相手や試合展開に応じて4-2-3-1も積極的に採用。ズビメンディの加入によって中盤の選択肢が広がり、ライスとのダブルボランチを組むことで中央の安定感を高める形も定着。ビルドアップではサイドバックの一人が中盤へ入り、後方から数的優位を作りながらボールを前進させる従来のスタイルを継続している。
攻撃ではサカを中心とした右サイドの連係に加え、ギェケレシュの裏への動きやフィジカルを生かした縦に速い攻撃も加わった。ズビメンディが中盤の底でバランスを取り、ライスがより高い位置まで攻撃参加できるようになったことで、中央からの推進力も向上している。高い位置からのプレッシングとリーグ屈指の守備強度、さらに昨季リーグ最多得点を記録したセットプレーも大きな武器。ポゼッションを軸とした従来のスタイルに複数の戦い方が加わり、アルテタ体制のアーセナルはより柔軟性の高いチームへ進化している。
※2026年8月11日現在
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アーセナルを率いるのは、クラブの再建を託されたアルテタ監督だ。現役時代はパリ・サンジェルマンやエヴァートンなどを経て、2011年にアーセナルへ加入。中盤の司令塔として活躍しただけでなく、キャプテンも務めた。2016年に現役を引退すると、マンチェスター・シティでジョゼップ・グアルディオラ監督のアシスタントコーチに就任し、約3年半にわたって指導者としての経験を積んだ。
2019年12月に古巣アーセナルの指揮官に就任すると、就任1年目にFAカップを制覇。その後は若手を積極的に起用しながらチームの改革を進め、低迷していたクラブをプレミアリーグの優勝争いへ復帰させた。2022-23シーズンから3季連続で2位とあと一歩のところでリーグ制覇を逃したものの、2025-26シーズンにはついに悲願のプレミアリーグ優勝を達成。長期的に築き上げてきたチームを結果へと結びつけ、指導者としての評価を高めている。
アルテタのサッカーは4-3-3をベースとしながら、ボール保持時にはサイドバックの一人を中盤へ移動させるなど、状況に応じて選手の配置を変化させるのが特徴。後方から丁寧にボールをつなぎ、相手を押し込みながらサカやウーデゴールらの技術を生かして崩す一方、ボールを失った直後のプレッシングや組織的な守備、セットプレーにも高い強度を求める。昨季は4-2-3-1やライスとズビメンディのダブルボランチも採用するなど戦術の幅をさらに広げており、就任7年目となる今季は完成度を高めたチームでリーグ連覇と欧州制覇を狙う。
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|項目
|内容
|配信サービス
|U-NEXT
|対象プラン
|サッカーパック
|配信試合数
|プレミアリーグ全380試合
|配信内容
|ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
|月額料金(Web申し込み)
|2,600円(税込)
|月額料金(アプリ内申し込み)
|3,000円(税込)
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。