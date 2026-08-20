【アーセナル 2026-27】最新スタメン・フォーメーション・新加入選手・監督解説

監督：ミケル・アルテタ

アーセナルを率いるのは、クラブの再建を託されたアルテタ監督だ。現役時代はパリ・サンジェルマンやエヴァートンなどを経て、2011年にアーセナルへ加入。中盤の司令塔として活躍しただけでなく、キャプテンも務めた。2016年に現役を引退すると、マンチェスター・シティでジョゼップ・グアルディオラ監督のアシスタントコーチに就任し、約3年半にわたって指導者としての経験を積んだ。

2019年12月に古巣アーセナルの指揮官に就任すると、就任1年目にFAカップを制覇。その後は若手を積極的に起用しながらチームの改革を進め、低迷していたクラブをプレミアリーグの優勝争いへ復帰させた。2022-23シーズンから3季連続で2位とあと一歩のところでリーグ制覇を逃したものの、2025-26シーズンにはついに悲願のプレミアリーグ優勝を達成。長期的に築き上げてきたチームを結果へと結びつけ、指導者としての評価を高めている。

アルテタのサッカーは4-3-3をベースとしながら、ボール保持時にはサイドバックの一人を中盤へ移動させるなど、状況に応じて選手の配置を変化させるのが特徴。後方から丁寧にボールをつなぎ、相手を押し込みながらサカやウーデゴールらの技術を生かして崩す一方、ボールを失った直後のプレッシングや組織的な守備、セットプレーにも高い強度を求める。昨季は4-2-3-1やライスとズビメンディのダブルボランチも採用するなど戦術の幅をさらに広げており、就任7年目となる今季は完成度を高めたチームでリーグ連覇と欧州制覇を狙う。