ACLエリート第3節 Jリーグクラブの試合予定・対戦相手・日程

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2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はリーグステージ第3節が開催される。日本から参戦する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪は今節、どのクラブとの対戦になるのだろうか。

本記事では、ACLEリーグステージ第3節のJリーグ勢の試合日程、対戦相手、放送・配信予定を紹介する。