ACLエリート第3節 Jリーグクラブの試合予定・対戦相手・日程

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はリーグステージ第3節が開催される。日本から参戦する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪は今節、どのクラブとの対戦になるのだろうか。
本記事では、ACLEリーグステージ第3節のJリーグ勢の試合日程、対戦相手、放送・配信予定を紹介する。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はリーグステージ第3節が開催される。日本から参戦する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪は今節、どのクラブとの対戦になるのだろうか。
本記事では、ACLEリーグステージ第3節のJリーグ勢の試合日程、対戦相手、放送・配信予定を紹介する。
試合日程：2026年10月27日(火)19:00
会場：大田ワールドカップ競技場（韓国）
放送・配信：DAZN
ヴィッセル神戸は、ACLEリーグステージ第3節で韓国の大田ハナシチズンと対戦する。ヴィッセル神戸は初戦でポートFCに2-1で勝利し、続く韓国の強豪、全北現代モータース戦でも2-0で勝利。開幕2連勝を飾り、東地区3位につけている。しかし、国内では直近2試合で勝利なし。勝利を取り戻すべく、敵地での一戦に臨む。
一方の大田ハナシチズンも、初戦で京都サンガF.C.を1-0で下し、第2節では上海海港と1-1で引き分けるなど、ここまで無敗で7位につけている。ヴィッセル神戸としては、全北現代モータース戦に続いて韓国勢から勝利を収め、リーグステージ3連勝を達成できるか。
試合日程：2026年10月27日(火)19:00
会場：サンガスタジアム by KYOCERA
放送・配信：DAZN
京都サンガF.C.は、ACLEリーグステージ第3節でホームでオーストラリアのニューカッスル・ジェッツと対戦する。ACLE初出場の京都サンガF.C.は初戦こそ大田ハナシチズンに0-1で敗れたものの、続くラーチャブリーFC戦では1-0で勝利し、ACLE初白星を挙げた。ここまで1勝1敗の勝ち点3で東地区9位につけている。一方、国内では苦戦続きで、アジアの舞台で復調の兆しを掴みたい。
対するニューカッスル・ジェッツは、初戦で鹿島アントラーズに1-7、第2節ではガンバ大阪に1-3で敗れ、開幕2連敗で東地区16位に沈む。京都サンガF.C.としては、すでに日本勢が連勝している相手から確実に勝ち点3を獲得し、リーグステージ上位進出へ弾みをつけられるか。
試合日程：2026年10月27日(火)21:15
会場：ラーチャブリー・スタジアム（タイ）
放送・配信：DAZN
柏レイソルは、ACLEリーグステージ第3節で敵地でタイのラーチャブリーFCと対戦する。柏レイソルは初戦で全北現代モータースに1-2で敗れたものの、続くポートFC戦では5-1で快勝し、初白星を手にした。国内では王者鹿島アントラーズに勝利したりと、ここまで安定した戦いを見せており、その勢いを維持して敵地での一戦に臨む。
一方のラーチャブリーFCは、初戦で上海海港に4-6、第2節では京都サンガF.C.に0-1で敗れ、開幕2連敗と苦しいスタートに。柏レイソルとしては、京都サンガF.C.に続いて日本勢として勝利を収め、リーグステージ2連勝を飾れるか注目だされる。
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試合日程：2026年10月28日(水)19:00
会場：カシマスタジアム
放送・配信：DAZN
鹿島アントラーズは、ACLEリーグステージ第3節でホームで韓国の浦項スティーラースと対戦する。鹿島アントラーズは初戦でニューカッスル・ジェッツに7-1で大勝すると、続くコンアン・ハノイ戦でも1-0で勝利。開幕2連勝を飾り、東地区首位につけている。一方、国内では現在調子を落としており、公式戦3試合ぶりの勝利を目指してホームでの一戦に臨む。
対する浦項スティーラーズは、初戦で北京国安に1-3、第2節ではジョホール・ダルル・タクジムに0-2で敗れ、開幕2連敗で東地区14位に沈んでいる。鹿島アントラーズとしては、ACLEでの好調を維持し、ホームで未勝利の相手に対してしっかりと勝利を手にしたい。
試合日程：2026年10月28日(水)19:00
会場：パナソニックスタジアム吹田
放送・配信：DAZN
ガンバ大阪は、ACLEリーグステージ第3節でホームでタイのブリーラム・ユナイテッドと対戦する。ガンバ大阪は初戦でコンアン・ハノイFCに3-1で勝利し、ニューカッスル・ジェッツ戦でも3-1で勝利。開幕2連勝を飾り、東地区2位に位置。公式戦4試合無敗と安定感を取り戻す中、ここまで未勝利のブリーラムから確実に勝ち点3を手にしたいところだ。
一方のブリーラム・ユナイテッドは、初戦でジョホール・ダルル・タクジムと1-1で引き分け、第2節では北京FCに0-1で敗戦。ここまで1分け1敗で東地区11位。ガンバ大阪としては、好調を維持し、ホームで開幕3連勝を達成できるかが注目される。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。
そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
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