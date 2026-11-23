2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は、リーグステージの折り返し地点となる第5節を迎える。日本から参戦する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪は今節、どのクラブとの対戦になるのだろうか。
本記事では、ACLEリーグステージ第5節のJリーグ勢の試合日程、対戦相手、放送・配信予定を紹介する。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は、リーグステージの折り返し地点となる第5節を迎える。日本から参戦する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪は今節、どのクラブとの対戦になるのだろうか。
本記事では、ACLEリーグステージ第5節のJリーグ勢の試合日程、対戦相手、放送・配信予定を紹介する。
試合日程：2026年11月24日(火)16:45
会場：ポリテック・スタジアム（オーストラリア）
放送・配信：DAZN
柏レイソルは、ACLEリーグステージ第5節でオーストラリアのニューカッスル・ジェッツと敵地で対戦する。前節は大田ハナシチズンを2-0で下し、ここまで2勝1分け1敗の勝ち点7で東地区4位につけている。攻守の歯車が再びかみ合い、今節も勝利を収めて上位争いに弾みをつけたい。
一方のニューカッスル・ジェッツは、開幕4連敗で東地区最下位に低迷。ここまで4試合で19失点と守備に課題を抱えている。柏レイソルとしては、相手の守備の隙を突いて主導権を握り、敵地で連勝を飾りたい。
試合日程： 2026年11月24日(火)19:00
会場： サンガスタジアム by KYOCERA
放送・配信： DAZN
京都サンガF.C.は、ACLEリーグステージ第5節で韓国の浦項スティーラーズをホームに迎える。初出場の今大会でここまで2勝1分け1敗の勝ち点7で東地区6位につけており、決勝トーナメント進出に向けて上位争いを続けている。今節は得意の本拠地で勝利を収め、順位をさらに押し上げたい。
一方の浦項スティーラーズは、開幕から勝利がなく、1分け3敗の勝ち点1で東地区15位に低迷。それでも、前節はガンバ大阪と3-3で引き分け、今大会初の勝ち点を獲得した。京都サンガF.C.としては、前節に日本勢から3得点を奪った相手の攻撃を警戒しつつ、ホームで勝ち点3をつかみたい。
試合日程： 2026年11月24日(火)21:15
会場： ハンダイ・スタジアム（ベトナム）
放送・配信： DAZN
ヴィッセル神戸は、ACLEリーグステージ第5節でベトナムのコンアン・ハノイと敵地で対戦する。前節はラーチャブリーFCに3-2で逆転勝利を収め、開幕4連勝を達成。これで勝ち点を12まで伸ばして東地区首位に立っている。今節も勝利を収め、首位の座を守るとともに連勝をさらに伸ばしたい。
一方のコンアン・ハノイは、ここまで1勝1分け2敗の勝ち点4で東地区11位につけている。前節は京都サンガF.C.と0-0で引き分け、日本勢相手に勝ち点を獲得した。ヴィッセル神戸としては、京都サンガF.C.を苦しめた敵地で相手の堅守を攻略して主導権を握り、開幕5連勝を飾れるか。
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試合日程： 2026年11月25日(水)19:00
会場： カシマサッカースタジアム
放送・配信： DAZN
鹿島アントラーズは、ACLEリーグステージ第5節で韓国の全北現代モータースをホームに迎える。開幕3連勝を飾ったが、前節に敵地でブリーラム・ユナイテッドとスコアレスドローに終わった。それでも勝ち点10で東地区2位につけている。東地区最少失点の守備を軸に、ホームで2試合ぶりの勝利を狙う。
一方の全北現代は、ここまで2勝1分け1敗の勝ち点7で東地区8位につけている。決勝トーナメント進出圏内に位置しているものの、上位争いに向けて勝ち点を積み重ねたいところ。鹿島としては、韓国の強豪を相手に持ち前の攻守の安定感を武器に無敗を維持したい。
試合日程： 2026年11月25日(水)19:00
会場： パナソニック スタジアム 吹田
放送・配信： DAZN
ガンバ大阪は、ACLEリーグステージ第5節でタイのポートFCをホームに迎える。開幕2連勝を飾ったG大阪は、その後2試合連続で引き分け、ここまで2勝2分けの勝ち点8で東地区3位につけている。前節は浦項スティーラーズと3-3で引き分けており、今節はホームでACLE3試合ぶりの勝利を目指す。
一方のポートFCは、開幕3連敗と苦しいスタートとなったが、前節は北京国安との打ち合いを制して今大会初勝利を挙げた。ガンバ大阪としては、前節7得点を奪った相手の攻撃をしっかりと封じて、上位争いに食い込むためにもホームで勝利が欲しいところだ。
2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。
そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。
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