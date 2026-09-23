サッカー日本代表9・10月の試合はいつ？対戦相手はどこ？

サッカー日本代表は9月と10月に代表ウィークで4試合を戦う。
本記事では、4試合の対戦相手や中継予定を紹介する。
サッカー日本代表は9月と10月に代表ウィークで4試合を戦う。
本記事では、4試合の対戦相手や中継予定を紹介する。
今年からインターナショナルウィークは拡大。約2週間以上にわたって開催されるようになり、4試合を連戦で戦うこととなった。
ワールドカップをベスト32で終えた日本代表は、苦手とする南米勢ウルグアイ、ベネズエラ、エクアドルと連続で戦う。そして、代表ウィークのラストマッチはパナマもしくはニュージーランドと対戦することになる。
9月には2試合を予定しており、24日にウルグアイ、28日にベネズエラと対戦。いずれも日本が開催地となる。
カード
日時
開催地
日本vsウルグアイ
9月24日(木) 19:05 KO
キューアンドエースタジアムみやぎ(宮城)
日本vsベネズエラ
9月28日(月) 19:25 KO
エディオンピースウイング広島(広島)
10月も2試合を予定しており、1日にエクアドル、5日にパナマもしくはニュージーランドと対戦。いずれも日本が開催地となる。
カード
日時
開催地
日本vsエクアドル
10月1日(木) 19:10 KO
横浜国際総合競技場(神奈川)
日本vsパナマもしくはニュージーランド
10月5日(月) 19:30 KO
国立競技場(東京)
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4試合はいずれも地上波で放送予定。それぞれ放送局は異なるので、以下で確認してみてほしい。
また、全試合はTVerでも配信するため無料でどこでもライブ観戦が可能だ。2試合はDAZNでも配信するほか、ABEMAでの配信も決定している。
試合カード
中継予定
中継時間
日本vsウルグアイ
フジテレビ系（地上波）、TVer（ネット）
9月24日(木)
日本vsベネズエラ
日本テレビ系（地上波）、TVer（ネット）、DAZN（ネット）
9月28日(月)
日本vsエクアドル
TBS系（地上波）、TVer（ネット）
10月1日(木)
日本vsパナマもしくはニュージーランド
テレビ朝日系（地上波）、TVer（ネット）、ABEMA（ネット）、DAZN（ネット）
10月5日(月)
Pos.
選手名
所属
GK
早川 友基
鹿島アントラーズ
GK
小久保 玲央ブライアン
シント＝トロイデン／ベルギー
GK
鈴木 彩艶
アストン・ヴィラ／イングランド
DF
板倉 滉
ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ
DF
渡辺 剛
フェイエノールト／オランダ
DF
冨安 健洋
クリスタル・パレス／イングランド
DF
安藤 智哉
ザンクトパウリ／ドイツ
DF
伊藤 洋輝
バイエルン・ミュンヘン／ドイツ
DF
瀬古 歩夢
ル・アーヴル／フランス
DF
鈴木 淳之介
コペンハーゲン／デンマーク
MF/FW
伊東 純也
ゲンク／ベルギー
MF/FW
鎌田 大地
クリスタル・パレス／イングランド
MF/FW
相馬 勇紀
FC町田ゼルビア
MF/FW
前田 大然
イプスウィッチ・タウン／イングランド
MF/FW
谷村 海那
横浜F・マリノス
MF/FW
堂安 律
アイントラハト・フランクフルト／ドイツ
MF/FW
上田 綺世
リール／フランス
MF/FW
田中 碧
リーズ・ユナイテッド／イングランド
MF/FW
中野 就斗
サンフレッチェ広島
MF/FW
中村 敬斗
リヨン／フランス
MF/FW
佐野 海舟
マインツ／ドイツ
MF/FW
熊坂 光希
柏レイソル
MF/FW
久保 建英
レアル・ソシエダ／スペイン
MF/FW
鈴木 唯人
フライブルク／ドイツ
MF/FW
田中 聡
シャルケ／ドイツ
MF/FW
松木 玖生
サウサンプトン／イングランド
MF/FW
佐野 航大
PSVアイントホーフェン／オランダ
MF/FW
塩貝 健人
ヴォルフスブルク／ドイツ
MF/FW
齋藤 俊輔
ウェステルロー／ベルギー
MF/FW
後藤 啓介
フライブルク／ドイツ
MF/FW
佐藤 龍之介
バレンシア／スペイン
監督
森保一
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