サッカー日本代表9・10月の試合はいつ？対戦相手はどこ？

今年からインターナショナルウィークは拡大。約2週間以上にわたって開催されるようになり、4試合を連戦で戦うこととなった。

ワールドカップをベスト32で終えた日本代表は、苦手とする南米勢ウルグアイ、ベネズエラ、エクアドルと連続で戦う。そして、代表ウィークのラストマッチはパナマもしくはニュージーランドと対戦することになる。