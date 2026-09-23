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Yuta Tokuma

サッカー日本代表9・10月の試合はいつ？対戦相手はどこ？

日本 対 ウルグアイ
日本
ウルグアイ
親善試合

サッカー日本代表9・10月の試合はいつ、どこでやるのか。対戦相手などを紹介する。

サッカー日本代表は9月と10月に代表ウィークで4試合を戦う。

ベネズエラ戦などはDAZNでも配信！特別討論番組も視聴可能今すぐ視聴

本記事では、4試合の対戦相手や中継予定を紹介する。


  • japanGetty Images

    9・10月の日本代表の試合日程

    今年からインターナショナルウィークは拡大。約2週間以上にわたって開催されるようになり、4試合を連戦で戦うこととなった。

    ワールドカップをベスト32で終えた日本代表は、苦手とする南米勢ウルグアイ、ベネズエラ、エクアドルと連続で戦う。そして、代表ウィークのラストマッチはパナマもしくはニュージーランドと対戦することになる。

    • 広告
  • uruguay Getty Images

    9月の日本代表戦

    9月には2試合を予定しており、24日にウルグアイ、28日にベネズエラと対戦。いずれも日本が開催地となる。

    カード

    日時

    開催地

    日本vsウルグアイ

    9月24日(木) 19:05 KO

    キューアンドエースタジアムみやぎ(宮城)

    日本vsベネズエラ

    9月28日(月) 19:25 KO

    エディオンピースウイング広島(広島)

  • NILSON ANGULO ECUADOR Getty Images

    10月の試合日程

    10月も2試合を予定しており、1日にエクアドル、5日にパナマもしくはニュージーランドと対戦。いずれも日本が開催地となる。

    カード

    日時

    開催地

    日本vsエクアドル

    10月1日(木) 19:10 KO

    横浜国際総合競技場(神奈川)

    日本vsパナマもしくはニュージーランド

    10月5日(月) 19:30 KO

    国立競技場(東京)

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  • 各試合の放送日程

    4試合はいずれも地上波で放送予定。それぞれ放送局は異なるので、以下で確認してみてほしい。

    また、全試合はTVerでも配信するため無料でどこでもライブ観戦が可能だ。2試合はDAZNでも配信するほか、ABEMAでの配信も決定している。

    試合カード

    中継予定

    中継時間

    日本vsウルグアイ

    フジテレビ系（地上波）、TVer（ネット）

    9月24日(木)
    18:45～21:09

    日本vsベネズエラ

    日本テレビ系（地上波）、TVer（ネット）、DAZN（ネット）

    9月28日(月)
    19:25～

    日本vsエクアドル

    TBS系（地上波）、TVer（ネット）

    10月1日(木)
    19:10～

    日本vsパナマもしくはニュージーランド

    テレビ朝日系（地上波）、TVer（ネット）、ABEMA（ネット）、DAZN（ネット）

    10月5日(月)
    19:30～

  • japanGetty Images

    【一覧】日本代表招集メンバー

    Pos.

    選手名

    所属

    GK

    早川 友基

    鹿島アントラーズ

    GK

    小久保 玲央ブライアン

    シント＝トロイデン／ベルギー

    GK

    鈴木 彩艶

    アストン・ヴィラ／イングランド

    DF

    板倉 滉

    ボルシア・メンヘングラートバッハ／ドイツ

    DF

    渡辺 剛

    フェイエノールト／オランダ

    DF

    冨安 健洋

    クリスタル・パレス／イングランド

    DF

    安藤 智哉

    ザンクトパウリ／ドイツ

    DF

    伊藤 洋輝

    バイエルン・ミュンヘン／ドイツ

    DF

    瀬古 歩夢

    ル・アーヴル／フランス

    DF

    鈴木 淳之介

    コペンハーゲン／デンマーク

    MF/FW

    伊東 純也

    ゲンク／ベルギー

    MF/FW

    鎌田 大地

    クリスタル・パレス／イングランド

    MF/FW

    相馬 勇紀

    FC町田ゼルビア

    MF/FW

    前田 大然

    イプスウィッチ・タウン／イングランド

    MF/FW

    谷村 海那

    横浜F・マリノス

    MF/FW

    堂安 律

    アイントラハト・フランクフルト／ドイツ

    MF/FW

    上田 綺世

    リール／フランス

    MF/FW

    田中 碧

    リーズ・ユナイテッド／イングランド

    MF/FW

    中野 就斗

    サンフレッチェ広島

    MF/FW

    中村 敬斗

    リヨン／フランス

    MF/FW

    佐野 海舟

    マインツ／ドイツ

    MF/FW

    熊坂 光希

    柏レイソル

    MF/FW

    久保 建英

    レアル・ソシエダ／スペイン

    MF/FW

    鈴木 唯人

    フライブルク／ドイツ

    MF/FW

    田中 聡

    シャルケ／ドイツ

    MF/FW

    松木 玖生

    サウサンプトン／イングランド

    MF/FW

    佐野 航大

    PSVアイントホーフェン／オランダ

    MF/FW

    塩貝 健人

    ヴォルフスブルク／ドイツ

    MF/FW

    齋藤 俊輔

    ウェステルロー／ベルギー

    MF/FW

    後藤 啓介

    フライブルク／ドイツ

    MF/FW

    佐藤 龍之介

    バレンシア／スペイン

    監督

    森保一

    -

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