懐かしい悔しさと楽しさ…屈辱のさいたまダービー敗戦が大宮の力になる「こういう試合をもっと」

本拠地でのさいたまダービーで負けた。ゴール裏はブーイングだった。もうこんな思いはしたくない。それでも、選手たちは「楽しかった」「こういう試合をもっと」と口にした。9年ぶりの公式戦での対決で、大宮が嚙みしめたのは悔しさだけではないはずだ。

■9年ぶりのダービー、街に満ち溢れた熱

古巣対戦となったMF杉本健勇の言葉はシンプルだった。

「負けっす。たらればですし、終わってからだったら何とでも言える」

勝利必須のダービーが、この日はいつにも増して特別なものになった。

同じさいたま市内のクラブだが、かたやJ1、かたやJ2。神さまのいたずらなのか、リーグ戦では顔を合わせないライバル同士が、天皇杯でぶつかった。

2017年に大宮がJ2に降格してからは、公式戦では対戦してこなかった。この日は9年ぶりのさいたまダービーということもあり、街がにぎわった。J3からはい上がってきた自分たちの力を証明しようと、大宮は試合に向けて特設サイトを作り、大宮駅前ではスタッフたちが声をからして、熱を醸成した。

だからこそ、勝ちたかった。

「きょう負けたのは本当に悔しい。街全体が待ちに待ったという感じだったので、勝ちたかったですけど、力が及ばなかった」。浦和の下部組織出身の大宮DF茂木力也は唇をかんだ。

拮抗した展開で0-0のまま後半に突入したなか、短時間での2失点が痛かった。60分にCKからヘディング弾を許すと、3分後には右サイドからの折り返しをFW肥田野蓮治に決められた。浦和の策にハマった形だ。

「1発勝負の天皇杯で相手が浦和ということで、もっと戦い方はしたたかにというか、賢くできたと思います。僕たちがプレッシャーに行ったら蹴られて、裏を取られてというのが相手の狙いだったと思いますし、セカンドボールもプレスに行っているのになかなか拾えないことが続いた」と、杉本は悔やむ。

しかし転んでもタダでは起きないのが大宮だ。64分に生え抜きのMF小林柚希が茂木からのクロスをダイレクトシュートで仕留めた。79分にはFWオナイウ阿道に裏抜けから得点されるも、82分に途中出場のMF泉柊椰がボックス内に侵入して1点差に迫った。

大宮は最後まで粘り強く戦ったが、2-3で敗戦。選手たちは肩を落とした。プライドを懸けた戦いに敗れ、スタジアムには浦和サポーターによる「J2大宮！」の屈辱的なコールが響いた。

杉本は「ファン・サポーターの人がたくさん来てくれて、期待してくれた試合だったと思うので、本当に申し訳ないです。悔しい気持ちで帰らせてしまった」と深く頭を下げた。決定機もあっただけに、「俺のせいっす。ぜんぶ俺のせいでいいです」ともつぶやいた。