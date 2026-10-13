試合後の“とんでもない空気”は吉兆？ジェフ千葉、「まだ俺らは死んでいないな」

千葉は長崎に先制するも、終了間際にクロスボールから失点して引き分けた。試合後のロッカールームは「とんでもない空気」になったという。チーム状況は厳しいように思えるが、キャプテンであるDF鈴木大輔の考えは違った。

■鈴木大輔が見た「行ける」雰囲気

今季よりJ1に復帰した千葉だが、思うように勝ち点を積み上げられていない。

5分にMF安井拓也の直接フリーキックで先制するも、後半アディショナルタイムに被弾して引き分けた長崎戦は、現状の写し鏡のようなゲームだった。小林慶行監督は「前半は決めるべきところというシーンを作り出せていたので、それを決め切れないことで最後にそのツケを払ったというゲームでした」と振り返る。

「こんなことでは勝ち点は積み上がっていかないし、“際”の部分での戦いについてはここ数試合ずっと言っていますが、どちらに転ぶかわからないゲームをずっと落としているところがあって、まさにそれが出てしまったと感じています」

ゴールを決め切れない、守り切れないーー。

第6節のガンバ大阪戦で連敗を「5」でストップし、今季リーグ戦初勝利を挙げた。しかし同試合以降は2分1敗となっており、いずれもクロスボールから失点している。この日は後半にDF鈴木大輔キャプテンを投入して守り切りを図ったが、変わらぬ悪癖で失点を招いた。

試合終了間際には決定機もあったが、ボールは枠の外へ。その瞬間、総立ちで試合を見届けていたベンチメンバーも、思わずその場に倒れこんだ。

一部のサポーターからはブーイングも飛び、試合後のロッカールームは「とんでもない空気」になったという。イレブンはなかなか顔を上げられなかった。

一見すると、チーム状況は最悪だ。しかし鈴木大の考えは違った。

13日に千葉市内のユナイテッドパークで行われた公開練習にてキャプテンは「個人的にはあの雰囲気を見たときに『行けるな』と。まだ俺らは死んでいないなと思いました」と言い切った。

「『マジか…』というショッキングなゲームだったし、みんなも持てる気持ちを出し切って、ホームは何が何でも勝つ気でいたので、結果による喪失感があった」

「だけど、あの試合の後にすぐに切り替えて話しているようでは、僕はダメだと思うというか…そんな余裕もない。自分たちが気持ちを出し切ったからこそ、あの喪失感がある。それでもやらなきゃいけないし、その次がダメでも、まだやらないといけない」

死力を尽くして勝利を目指したからこそ「とんでもない空気」は生まれた。むしろ結果を淡々と受け入れ、簡単に前を向けるチームこそ“危ない”。

「気持ちを使い果たさないといけない。いまの自分たちの立ち位置や実力だと、毎試合心が擦り切れるくらいやらないとダメだと思います」