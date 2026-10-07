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ito junya(C)Getty Images
Rintaro Asano

どうなる日本代表のサイドバック。伊東純也の右SB起用はアジア杯本番でも見られるのか

特集＆コラム
Opinion
日本 対 ニュージーランド
日本
親善試合

【日本代表コラム】日本代表は5日に東京都のMUFGスタジアム（国立競技場）でキリンカップサッカー2026決勝戦のニュージーランド代表戦を行い、2-1で勝利した。

日本代表は5日に行われたキリンカップサッカー2026決勝のニュージーランド戦を2-1で勝利し、9・10月シリーズを4連勝で終えた。

■サプライズだった伊東純也の右SB起用

この試合で森保一監督が行ったトライは、従来の3バックから2024年3月以来となる4バックを採用した点だった。

「相手に合わせるのではなくて、自分たちの戦術の幅を増やすということで、選手たちにはチャレンジしてもらいました。もともと私の1期目と2期目の最初で4バックは採用していましたが、ここのところは3バックでやってきていたなかで、ここからシンガポールでのブラジル戦とパラグアイ戦、アジアカップに向けて、試合中の可変だけでなく、システム上でもスタートから相手に対して優位に戦えるように、選手たちにはチャレンジしてもらった」（森保監督）

4バックには左からDF鈴木淳之介、DF伊藤洋輝、DF瀬古歩夢、初招集のDF中野就斗が並んだ。両サイドの選手が積極的に高い位置を取って、厚みのある攻撃を繰り返した。ほぼワンサイドゲームだったなかでカウンターからピンチを招き、32分には失点したが、ほとんどの場面でCBコンビが見事な守備を披露していた。

馴染みのある布陣だったが、原点回帰というよりもブラッシュアップの印象が強い。先発した中野ら新たなメンバーを加えながら、アジア杯制覇に向けて戦い方のバリエーションを増やした。

特にMF伊東純也の右サイドバック起用はサプライズだった。1-1で迎えた64分に投入されたイナズマは「代表で4バックの右はたぶんない」と不慣れなディフェンスラインに入った。本人は「しゃあなしでやった。やりたくはないです（笑）」と苦笑いを見せたが、森保ジャパンは新たな武器を手に入れたように映った。

一方で、伊東の右SBについて問われた指揮官の反応は、やや歯切れの悪いものだった。

右サイドで先発出場していたMF堂安律との連係にも期待していたとしつつ、「4バックでやるとして、いつもあの時間帯に（伊東を右SBで）起用するかというと、うーん…そこは状況によって使うかなというのはある。きょうは割と早い時間で試すことも含めての起用だった」とした。

  • japan(C)Getty Images

    ■どうなる純正サイドバックの招集

    森保監督は「かなり右からもチャンスが増えたので、いい仕事をしてくれた」と伊東の働きを評価しているが、この策がアジア杯本番でも見られるかどうかは不透明だ。注目したいのは森保監督が“純正サイドバック”の招集をどのように考えているかだろう。

    この試合の4バックは事前に準備されたものだった。指揮官は「活動期間の前にコーチ陣とも打ち合わせをして、基本的には4試合目で必ずシステム上の選択肢を増やせるようなチャレンジをすると話をしていました」と明かした。

    一方で、あらかじめ4バックでの戦いを想定していたにも関わらず、SBを本職とする選手は今回の活動で招集されなかった。リードしている場面であればCBの選手をサイドに配置して、より守備的に戦う考えもあったかもしれないが、伊東投入時のように『得点を取りに行くぞ』というメッセージに適したSB人材はニュージーランド戦で不足していたように思う。

    現時点で、アジア杯本番は[3-4-2-1]を基本にして戦うと予想されるが、4バックもオプションとして追加されたなかで、SBはどのような選手に任されるのか。中野や鈴木淳、あるいは負傷によって不参加となったDF冨安健洋のように、ウィングバックやCBでもプレーできる人材はそろっているものの、攻撃的なSB人材は伊東が抜てきされたようにまだまだ未知数だ

    移籍を考慮して招集外となったとされている今夏のW杯メンバーだったDF菅原由勢や、第20回アジア競技大会に出場したDF小杉啓太のように、適任者と思われる選手はいる。そしてアジア杯以降にA代表のトップに立つ大岩剛監督も志向するのは4バックで、遅かれ早かれ純正サイドバックの台頭は、日本代表に必要だろう。

    アジア杯優勝という目の前の目標と、未来へのバトンタッチを両立する半年ジャパンだからこそ、純正サイドバックがメンバー争いに食い込んでくるのかに注目したい。

    取材・文＝浅野凜太郎


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