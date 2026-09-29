なぜ「経験の浅い選手」を45分で代えたのか。森保監督の采配に見えた“半年ジャパン”のジレンマ

ベネズエラ戦後に森保監督は「プロの世界ですし、経験だけとは簡単に言えませんが」とした上で、前半の若手組起用に至った経緯を説明した。

「経験豊富な選手たちが基本的に出てから、（若手が）交代で出てきて力を示してポジションを奪っていくことがプロの世界では通常のこと。しかし勝っているからといって若手を出すよりも、より厳しい前半からのプレッシャーとインテンシティのなかで経験を積んでもらって、成長してほしいという意図で、スタートで出しています」

3-0で投入されるよりも、0-0でピッチに立つほうがより実戦的だ。指揮官は本番に近い状況下で何ができるのかを見ていた。さらに森保監督はW杯を戦ったコアメンバーとの化学反応も期待していた。

「きょうのプランだと、ボランチのところで（鎌田）大地とクマ（熊坂）、田中聡と田中碧に組んでもらう2セットを考えていました。世界の舞台で戦っていて、経験も豊富な選手と浅い選手が組んでもらって、これまでのチームの戦いを共有してもらうことと、より高いクオリティのプレーを感じてもらいながら、個々の成長につなげてもらいたかった」

佐藤が「鎌田選手や経験のある選手がいてくれたおかげで、自分たちはある程度自由に、クリアにプレーできた」と手ごたえを口にしたように、このトライはポジティブに働いた。鎌田のような常連組との融合を図ることで、若手も生き生きと自分の持ち味を出すことに集中できた。

しかし途中でやめた。

森保監督は「経験の浅い選手」のパフォーマンスにかかわらず、早ければ前半だけで交代するプランをあらかじめ用意していたという。そして後半の頭にピッチに立っていたのは、田中聡とMF中野就斗、MF相馬勇紀をのぞいて全員がW杯メンバーだった。

大胆に入れ替えた理由については、「チームとして（交代で）つなげて勝っていこうと、選手たちに伝えていた」としつつ、交代回数の節約や選手同士のコンビネーション面を挙げた。ただ、理由はほかにもあったようだ。

森保監督は「途中で一人か、二人を代えることも考えました。考えたあげく、最後は自分の直感的なところだったかもしれない。いろいろ話すと長くなるので」として、含みのある回答を残した。

「45分だけで物足りない選手はいるかもしれませんが、貴重な45分とも捉えられる。これまでチームを支えてきてくれて、かつ次のW杯にも出場可能という年齢の選手たち、パフォーマンスを見せてくれている選手たちですので、彼らへのリスペクトのバランスも考えないといけないと思っています」

誰にとっての“貴重な45分”だったのだろう。

ベネズエラ戦を終え、来年1月のAFCアジアカップまでに行える国際親善試合は、発表されている時点で残り4試合のみとなった。

4年後のW杯も見据える血気盛んな若者たちにとって、この日の前半は貴重な45分だった。同時に、アジア杯優勝を目指すコアメンバーと、任期が残り半年を切った指揮官にとっても貴重な45分間だった。

今月17日の会見で森保監督は、アジア杯優勝と大岩剛監督へのバトンタッチを両立させると明言した。現チームのクオリティを高めながら、未来を担う若手も育てる。その間で指揮官は板ばさみにあっているーーこの日の采配は、そんな“半年ジャパン”のジレンマから引き起こされたのではないだろうか。