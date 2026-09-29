なぜ「経験の浅い選手」を45分で代えたのか。森保監督の采配に見えた“半年ジャパン”のジレンマ

試合後に残ったのは、どこかモヤモヤとした感情だった。森保一監督は「経験の浅い選手」を中心に先発させるも、ハーフタイムにはその多くを交代。後半はW杯メンバーを中心に戦い、劇的な逆転勝利を収めた。若手の成長と目の前の勝利――。その45分間には、残り半年となった森保ジャパンが抱える難しいジレンマが見え隠れした。
■試合後に感じたモヤモヤ
試合終了間際の劇的PK弾で逆転した。しかし“気持ちのいい”勝利ではなかった。
MF熊坂光希とDF渡辺剛、そしてDF鈴木淳之介までもが負傷して、病院に直行したこと。ベネズエラの監督が不満を漏らしたように、ベネズエラ側がPKを主張する際どい場面があったことや、勝敗を分けたPKのVARに怒りをあらわにしたベネズエラの選手たちの態度が尾を引いたのかもしれない。残った感情はモヤモヤだ。
そして一番の気がかりは、森保監督の采配だった。
指揮官は試合前から「経験の浅い選手」を起用すると明言して実行に移したが、ハーフタイムには鎌田大地とともに、ここまで代表キャップ5以下だったGK小久保玲央ブライアン、MF齋藤俊輔、MF佐藤龍之介、FW後藤啓介の経験の浅い4人も交代となった。決して悪いパフォーマンスではなかったにもかかわらず。
代わって投入されたW杯メンバーの質は高く、格の違いを見せつけた。攻撃のテンポは向上し、FW上田綺世が2得点を奪った。だが、これで良かったのか。0-0の状況で「経験の浅い選手」に踏ん張らせることで、さらなる成長が見込めたのではないか。
もちろん「親善試合では大きなポイントになりませんが、FIFAランクを上げるためにも勝ちにこだわっていく。勝ち癖をつけていくところを、試合前のミーティングで選手たちに伝えました」（森保監督）と意味ある白星だった。
しかし勝利が第一ならば、それこそスタートからコアメンバー中心に組むべきだったのでは…。『なぜ指揮官は前半の若手組を後半で大幅に入れ替えたのか』というモヤモヤの裏で、“半年ジャパン”の抱えるジレンマが見え隠れしていた。