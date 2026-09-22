サウジ移籍報道で「お前が日本を背負うな」の声…葛藤を経た日本代表MF堂安律の覚悟「逆に全部を背負ってやろう」

今夏にサウジアラビアのアル・イテハドから年俸約16億円とも報道された巨額オファーを受けたMF堂安律が、フランクフルト（ブンデスリーガ）に残る決断をした経緯などについて語った。

日本代表の背番号10として臨んだFIFAワールドカップ2026を終えた堂安の下にも、“オイルマネー”で知られるサウジ・プロリーグから魅力的なオファーが舞い込んだ。報道された年俸が事実であれば、不自由のない暮らしが手に入る。ただ一方で、世界最高峰の舞台であるUEFAチャンピオンズリーグをはじめとする欧州の戦いからは距離を置くことになってしまう。

28歳を迎えた堂安は「いろいろ考えました」と打ち明ける。普段はあまり相談するタイプではないというが、今回ばかりはいろいろな人に話を聞いてもらった。

一時は移籍間近とも報道され、SNSを中心に心ない声が飛んだ。「お前が日本を背負うな」「10番を背負うな」と。だが、結果的にフランクフルトに残る決断をした。堂安は「（サウジアラビアに）行ってもいないのに、叩かれた」と苦笑いを見せつつ、今回の移籍報道について振り返った。

「叩いている人たちの100倍くらい考えている。自分の人生なので。そんな人たちが思いつくことなんて、僕の頭の中にもあった。そこは僕のなかで全部整理したつもりです」

そして、“らしい”言葉が飛び出した。

「逆に全部を背負ってやろうかなって。真逆を行ってやろう」

今季はフランクフルトでリーグ戦3試合に出場し、すでに1アシストを記録している。W杯では葛藤を抱えながらも口に出さず、チーム第一の精神で右ウィングバックに徹して、守備に重きを置く役割も担ったなかで、「いまはシャドーというか、中の（ポジションで）プレーをやっていて非常に楽しく生き生きとできている。いい感覚はあります」と好調をキープしている。

「一ついえるのは、この決断をした後に自分の頭の中がすごくスッキリした。W杯が終わって、ちょっと頭の中でギアが入らないな、プレシーズンでも何かスイッチが入らないなと思って悩んだ時期があったなかで、決断した後はすごくスッキリしました。いまは楽しくやっている」