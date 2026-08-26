J1ジェフ千葉、苦しみながらもPK戦で沼津を下す「勝つことがすべてだった」小林慶行監督は安堵

浮上のきっかけにできるか。J1開幕から3連敗を喫していた千葉が、ついに今季初白星を飾った。千葉の小林慶行監督は「自分たちの置かれている状況を考えれば、このゲームは勝つことがすべてだった」と安堵（あんど）した。

「もちろん改善点はたくさんありますが、一番大事なものを手に入れた」

前節のFC東京戦からスタメンを全選手入れ替えた千葉は苦戦を強いられた。沼津の堅い守備をなかなか攻略できず、時計の針が進んだ。前後半でシュート16本を放つも、決定機は作れず、0-0で延長戦を迎えた。