■「何かしないといけない」と被災地へ

先月28日に発生した最大震度7の令和8年熊本地震の影響を受けたロアッソ熊本。今月2日に予定されていた天皇杯の県代表決定戦は中止となり、5日に再開されるまで全体トレーニングもできない状態が続いていた。

それでも、9日に神奈川県の相模原ギオンスタジアムで行われた2026/27シーズン明治安田J3リーグの開幕戦で、熊本はSC相模原に0-0で引き分けた。困難な状況のなかでも、最後まで戦い抜いた。

杉浦さんは「チームが練習をやれていないのも知っていた。クラブのGMは（練習中断を）言い訳にしかならないと言っていたけれど、選手たちから戦う姿は伝わった。俺たちも、もっとやらないといけないと思いました」とゴール裏から声援を送り続けた。

21歳の杉浦さんは小学生のころから熊本のファンで、昨季からゴール裏でサポーターたちをまとめて、選手たちを後押しするコールリーダーの大役を担っている。この日は熊本がシュート14本を浴びる苦しい展開だったが、昨季J3降格の屈辱を味わったチームに対して、最後まで声をからして応援し続けた。

また、地震発生後は自身のXで「熊本の皆様、何かお力になれる事ありましたら、いつでも連絡ください！」と呼びかけ。熊本市にある杉浦さんの自宅付近の被害は少なかったが、「10年前の熊本地震のときは小学生で、できることは少なかったんです。だけど、いまはできることがある状態で、この歳になった。何かしないといけない、という気持ちになりました」と地震の2日後から、被害の大きかった八代市などへボランティアに駆けつけた。

再びXで「地震による車の傷、凹み、その他車に関する保険、故障、バッテリー上がり相談県内どこでも対応できます」とポスト。災害直後の被災地に出向くことに賛否があるとも理解していたが、家の片付けや家具などの廃棄も手伝うなかで、「相当悲惨な状況でした。いろいろな意見がありますし、正解は分かりませんが、現地の人たちの顔を見たら、行って良かったと思った」。