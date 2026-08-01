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「自分も世界に行きたい」FC東京の18歳・菅原悠太、同い年の山本天翔に伝えた夢「ドルトムントはレベルが違うと…」

FC東京 対 ボルシア・ドルトムント
FC東京
クラブ親善試合
菅原悠太
山本天翔

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】FC東京は、8月1日に東京都のMUFGスタジアム（国立競技場）で、強豪ドルトムント（ブンデスリーガ）と国際親善試合を行い、0-1で敗れた。

「自分も世界に行きたい」

FC東京MF菅原悠太のなかで、夢への想いがますます大きくなった日だった。

「まずはキャンプから、この試合のメンバーに入りたいという気持ちでやってきました。短い時間でしたが、結果として試合に出られたのは、これからのサッカー人生にとって、いいものになったと思います」

18歳の菅原は、FC東京の下部組織出身で、明治安田J1百年構想リーグ第11節のFC町田ゼルビア戦で、プロデビューを果たした。世代別の日本代表にも名を連ね、今年6月にはフランスで開催された『第52回Maurice Revello Tournament』にも参加。順調にプロサッカー選手としてのステップを踏んでいる。

そんな菅原の心を焚きつける存在が、この日、世界的名門ドルトムントのユニフォームを着て、大きな歓声を浴びながら試合に出場した同じ18歳の山本天翔だ。

「インスタグラムのリールとかでも、天翔のプレー集が出てきて…。めちゃくちゃうまいなと思いましたけど、自分も同い年なので負けていられないという気持ちでした」

山本は今夏にガンバ大阪から期限付き移籍でドルトムントに加入。ついこの間まで、U-19のJリーグ選抜でともにプレーしていた戦友の飛躍に、刺激を受けないわけがなかった。

先に出場していた山本が69分にベンチへ下がったなか、菅原は1点ビハインドで迎えた80分から途中出場。左足のキックを武器に、何とかして局面を打開しようと奮闘したが、ドルトムントの壁は高かった。

「アイデアの部分では世界に通用するかなと思いましたが、身体能力のところが世界基準と比べるとまだまだちっぽけ。伸ばしていきたい部分です」

世界との差を痛感させられた10分間だった。ドルトムントとの試合に出場できたことについても「たまたまっす。運が良かっただけ」と、満足はしていない様子だ。

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    パリ・サンジェルマンでのプレーが夢

    試合後、菅原は「ドルトムントのトップチームはレベルが違うと、天翔から聞いていました。自分も世界に行きたいなかで、天翔が先にもうやってしまっている。天翔には、遅れをとらないように自分も世界に行きたいと伝えました」と18歳同士のやり取りを明かした。

    FC東京の生え抜きが描く夢舞台は、UEFAチャンピオンズリーグを連覇したリーグ・アンのパリ・サンジェルマンでのプレーだという。6月のフランス遠征の際に芽生えた「大きな夢」だ。

    大志を胸に、まずは今月8日に開幕するJリーグに集中する。菅原にとっては、初となるフルシーズンだ。メンバー入りを狙いつつ、出場時間を伸ばしていきたいと意気込む。

    「きょうは貴重な経験になりました。これを機に成長したいです」

    FC東京には、今夏にラ・リーガのバレンシアへ移籍したMF佐藤龍之介をはじめ、世界を知る偉大な先輩たちがいる。菅原は「龍之介くんのように、若い歳で海外に行けたらいいと思います」と決意。18歳への期待は大きくなるばかりだ。

    取材・文＝浅野凜太郎

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