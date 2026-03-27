バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督、マンチェスター・シティが状況を注視か

2008年から2019年までマンチェスター・シティでプレーし、今もなお同クラブと強い絆で結ばれている元選手のコンパニ監督を新指揮官に加える可能性がシティにはあるという。

一方で、報道によると今年初めにレアル・マドリーを解任されたシャビ・アロンソもペップの後任候補として浮上しているという。 しかしアロンソは、古巣リヴァプールへの復帰に心惹かれており、シーズン終了後にアルネ・スロットが退任することになれば「準備はできている」とされている。

一方で、コンパニ監督がバイエルンを去る可能性は低いと見られており、『スカイ』の情報によれば、同監督は現時点でシティ復帰を考えていないという。バイエルンでは、39歳のコンパニ監督が卓越した手腕を発揮しており、とりわけドイツの最多優勝クラブを率いてブンデスリーガ優勝への道を歩んでいる。

さらに、コンパニ監督はスポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏やスポーツ担当取締役のマックス・エウベル氏ら、クラブのスポーツ部門の責任者たちとも極めて良好な関係を築いている。2025年10月、バイエルンの首脳陣はこの成功を収めている監督との契約を、当初の予定より前倒しして2029年まで延長した。この契約書には、来夏に向けた退団条項は含まれていないとされる。