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ネイマールはトッププレイヤーかどうか。ファーディナンドがルーニー反論
ルーニー氏が、ネイマールはサッカー界で最も安定した実績を持つ選手たちにふさわしい「トップクラス」の称号にふさわしくないという物議を醸す評価を下したことで、サッカー界は二分された。
この発言は、バルセロナやパリ・サンジェルマンでのネイマールの活躍を巡る激しい議論を巻き起こし、ファーディナンド氏からも強い反論を引き出した。
ファーディナンド氏は、ルーニーへの敬意は持ちつつも、ネイマールがヨーロッパでの全盛期にピッチにもたらした、一代に一人現れるかどうかの類まれな才能を持っていたと強調した。
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自身のポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』の最新エピソードで、47歳のファーディナンド氏は、ネイマールのボールさばきにおける超人的ともいえる能力が、かつてはメッシやロナウドを含む同時代の他の選手たちとは一線を画していたと語った。
「ウェイン対ネイマールという議論ではなかったと思う。そういう話ではなかった」と語った上で、「僕はウェインの最大のファンの一人だし、彼が成し遂げたことや、他の偉大な選手たちと比べた時の功績について話す時は、誰よりも大声で彼を称賛するよ。だが、ネイマールには、世界のどの選手にもできないことをやってのける力があったと言わざるを得ない。つまり、メッシやクリスティアーノ・ロナウドを含めても、あの二人にさえできないことを彼はやってのけたんだ、そうだろう？」と反論した。
「彼を見て、『ああ、こいつこそが王位継承者だ』と思う瞬間があるんだ。バルサにいた頃のキャリアの特定の時期には、彼はまさにその域に達していたんだ」
この舌戦は、サントスにとって微妙な時期に起こった。
ネイマールは3月に予定されているフランスやクロアチアとの親善試合に向けたカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表メンバーから外されていたからだ。ネイマールは2023年10月以来、代表戦に出場しておらず、ファーディナンド氏のような人物からはその才能が依然として疑いようのないものと認められているものの、彼の身体的な耐久力については懸念が高まっている。
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ネイマールにとって当面の最優先課題は、サントスで安定したパフォーマンスと万全なコンディションを証明し、2026年ワールドカップ代表入りの座を確実に確保することだ。 34歳のこのフォワードは度重なるケガに悩まされ続けているが、アンチェロッティ監督は、彼の今後の代表招集は回復状況と最高のコンディションを取り戻せるかどうかに完全に左右されると示唆している。ブラジルはモロッコ、ハイチ、スコットランドと同じグループCという厳しいグループに属しており、今後数ヶ月はネイマールにとって、懐疑的な声に反論する最後のチャンスとなる。